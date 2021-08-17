Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan Ada Karanlığı Kitabını Başkan İsmail Arter’e Takdim Etti.

Ülkemizin yazarlarından Dr. Turgül Tomgüsehan, Ada Karanlığı isimli kitabını bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e takdim etti. Polis Genel Müdürlüğü’nde Başmüfettiş olarak görev yapan Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek kitabıyla ilgili bilgi verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk yazım kültürüne çok büyük katkısı olduğuna inandığı Sırlar Adası kitabından sonra daha fazla özen göstererek yazacağı kitapları olduğunu tahmin ettiğini, Tomgüsehan’ın üzerinde çok emek olan bir kitap daha ortaya çıkardığını ifade ederek, Gazimağusa Belediyesi’nin her zamanki gibi kültür-sanata çok önem verdiğini, bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan konuşmasında, Başkan İsmail Arter’in 2. eserini aynı önemle değerlendirmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, gelecek ancak üreterek, çalışarak, düşünerek şekillendirecekleri bir süreç olduğunu, her bireyin düşündüklerini kaleme almaktan korkmaması gerektiğine inandığını belirtti. Tomgüsehan, yeni kitabının Sırlar Adası kitabından biraz daha farklı ancak Kıbrıs’ı ilgilendiren bir çerçevede kaleme alındığını söyledi.