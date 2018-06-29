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YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu'nun Uluslararası Kalite Standartlarına Uygunluğu Bir Kez Daha Tescillendi…

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Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu, 5'inci kez Pearson Edexcel Akreditasyon denetlemesini başarı ile geçerek verdiği eğitimin uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu bir kez daha tescilledi.
YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu'nun Uluslararası Kalite Standartlarına Uygunluğu Bir Kez Daha Tescillendi…

 Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgide, 2014 yılında Pearson Edexcel Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nun beşinci kez denetleme süresincen başarıyla geçtiği belirtildi.

Hazırlık Okulu Müdürü Enis Sayman, hazırlık okulunun yeniden akredite edilmesiyle ilgili olarak, "Bilindiği üzere İngilizce Hazırlık Okulu 2014 yılı Temmuz ayında Pearson Edexcel Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ve her akademik yılsonunda denetleme sürecinden geçmiştir. Kalite ve başarının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından bu denetlemeler tarafsız denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir” dedi. 

Enis Sayman; "Öğrenciler Her Akademik Yılın Sonunda Uluslararası Sertifika Alıyorlar…"
Sayman, eğitimde mükemmellik ve uluslararası kalite standartlarına uygunluk göstergesi olan bu akreditasyon ile İngilizce Hazırlık Okulu'nu başarı ile tamamlayan öğrencilerin her akademik yılsonunda aldıkları eğitimin kalitesinin onayı olan uluslararası sertifika aldıklarını söyledi. 

Akredite olduğu günden beri Yakın Doğu Üniversitesi gelişimi ve değişimi doğrultusunda kurum başarısı paralelinde kendisini geliştirip yenileyen İngilizce Hazırlık Okulunun son olarak 2016-2017 Akademik Yılında Uzaktan Eğitim ve Harmanlanmış Eğitim gibi teknoloji entegrasyonu gerektiren uygulamaları müfredatına eklediğini belirten Enis Sayman, 2017-2018 Akademik Yılında da geliştirilen uygulamaların başarılı olduğunu kaydetti.

Bu başarının kendileri için büyük bir gurur ve gelecek için de güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Sayman, “Tüm bu süreç boyunca bizlere her türlü desteği ve olanağı sağlayan başta Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanımız Doç. Dr İrfan Günsel ve tüm idarecilerimize, ayrıca akreditasyon komitesinde görev alan tüm Hazırlık Okulu idareci ve öğretmenlerine sonsuz teşekkür ederiz” sözlerini kullandı.

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