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Yerçekimsiz ortam Bolt’un aklını başından aldı

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Dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Usian Bolt, kısa mesafe koşusu yeteneklerini bu kez yerçekimsiz ortamda sergiledi. Bolt, yaşadığı deneyimi “Aklımı başımdan aldı, çok zevkliydi” sözleri ile anlattı.
Yerçekimsiz ortam Bolt’un aklını başından aldı

 

Düzenlenen son 3 olimpiyatta 100 metre ve 200 metre yarışlarında altın madalya kazanma başarısı gösteren Bolt, bir şampanya markası için yerçekiminin sıfıra yakın olduğu bir uçağın içerisinde koştu.

Bilimsel araştırmalar için kullanılan bir uçağın gövdesinde oluşturulan yerçekimsiz ortamda gerçekleşen organizasyonda Bolt, pistlerde olduğu kadar başarılı olamazken, oldukça keyifli anlar yaşadı. Bolt, o anları, "Aklımı başımdan aldı, çok zevkliydi” sözleri ile anlattı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) 1977'de rekor sistemine geçişinden bu yana hem 100 hem de 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan tek isim olan Bolt, ilerleyen yaşı ve geçirdiği sakatlıklar sonrasında 2017 Ağustos'unda profesyonel kariyerine nokta koymuştu.Her fırsatta profesyonel olarak futbol oynamak istediğini belirten Bolt, daha önceden Bundesliga ekiplerinden Borussia Durtmund'da antremanlara çıkmış fakat sözleşme imzalayamamıştı.

Bolt, en son Avusturalya A Ligi takımlarından Central Coat Mariners ile 6 haftalık bir deneme anlaşması yaptığını duyurmuştu.

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