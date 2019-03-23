Zaroğlu'ndan Ersin Tatar'a "Avcunu yalarsın, üç kuruşa beş köfte zamanı geçti!"

Örgüt başkanlarını tanıtmak için özel bir gece düzenleyen Yeniden Doğuş Partisi, Yakın Doğu AKM’de toplandı.

örgüt başkanlarını tanıtmak için özel bir gece düzenleyen Yeniden Doğuş Partisi, Yakın Doğu AKM’de toplandı.

Toplantıda söz alan Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, YDP’li örgüt Başkanı ve üyelere baskı yapıldığını, UBP’ye davet edildiklerini belirterek, “Ersin Tatar’a ve şahsında UBP’ye sesleniyorum: Avucunuzu yalayın. Üç kuruşa beş köfte zamanı geçti” dedi.

YDP’nin güçlendiğini, büyüdüğünü söyleyen Zaroğlu, “KKTC’nin teminatı artık bizleriz, YDP’dir.

KKTC’nin önemini anlamayaların kişisel ego ve hırsları ile bu topraklarda huzursuzluk çıkarmalarına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.