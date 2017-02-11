12 Şubat 2017 Pazar Burç yorumları

12 Şubat 2017 Pazar günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

12 Şubat 2017 Pazar KOÇ Burcu Yorumu:

İŞ: Şartlar, sizi bazı radikal kararlar almaya zorlayabilir. Kendi çıkarlarınızı düşünerek taviz vermeyin.

AŞK: Karşı cinsle aranızdaki pozitif etkileşime karşın, uzun vadeli arkadaş seçimi konusunda kararsızsınız.

SAĞLIK: Hafif ateşle beraber bir enfeksiyon yaşayabilir ve eklem ağrılarınızdan şikayet edebilirsiniz.



12 Şubat 2017 Pazar BOĞA Burcu Yorumu:

İŞ: Uzun süredir düşündüğünüz değişimler konusunda sevineceğiniz gelişmeler olabilir. Coşkularınıza yenik düşmeyin.

AŞK: Yakın çevrenizde bulunan kişinin size ilgisini görmezlikten gelmeyin. Yalnızlık şikayetleriniz pek ciddi değil.

SAĞLIK: Özellikle akşam yemeklerinden sonra, yeme-içme konusunda ipin ucunu kaçırıyorsunuz. Bunu yapmayın.



12 Şubat 2017 Pazar İKİZLER Burcu Yorumu:

İŞ: Çalışma düzeninizle ilgili yapmak istediğiniz yenilik konusunda ileri geri konuşarak, dikkat çekmeyin.

AŞK: Bugün, kalabalıklar içinde ruhsal bir yalnızlık hissi duyabilirsiniz. Erken saatlerde yatmaya çalışın.

SAĞLIK: Belirgin bir rahatsızlığınız olmamasına rağmen, formunuzdaki düşüş organizmanızdaki yorgunluğa işaret ediyor.



12 Şubat 2017 Pazar YENGEÇ Burcu Yorumu:

İŞ: Eğer ümitleriniz olmasa, bu kadar enerjik olmayabilirdiniz. Sorunlarınıza karşı direni gücünüz artıyor.

AŞK: Verdiğiniz çabalara karşın; beraberliğinizin hak ettiği yerde olup olmadığını düşünmeye başlamanız, hayra alamet değil.

SAĞLIK:Kireçlenme ile ilgili sırt ve omuz ağrılarınızdan şikayet etmeniz, size dinlenmenin önemini hatırlatabilir.



12 Şubat 2017 Pazar ASLAN Burcu Yorumu:

İŞ: Sakin adımlarla yaklaştığınız olaylarda; karizmanızla, çıkabilecek engelleri önceden engelleyebiliyorsunuz.

AŞK: Çevrenizle yapılacak ortak bir organizasyon girişimi, ilişkinizde yeni heyecanlar yaratabilir.

SAĞLIK: Yaptığınız sporu bir düzene sokarsanız, ruhsal ve fiziksel durumunuz arasında eşsiz bir denge kurabilirsiniz.



12 Şubat 2017 Pazar BAŞAK Burcu Yorumu:

İŞ: Kafanızda yer ederek bir tabu haline gelen formatlarınız, iş arkadaşınızın kaprisi yüzünden bozulmamalı.

AŞK: Onun geçmişle ilgili yaptığı irdelemeler; yılların size yüklediği zorunlu emanetlere karşı yapılan bir duyarsızlık.

SAĞLIK: Önemsiz gibi görünen sakarlılarınızın, başınıza iş açmasını istemiyorsanız, kendinize özen göstermelisiniz.



12 Şubat 2017 Pazar TERAZİ Burcu Yorumu:

İŞ: Rutin işler veriminizi azaltıyor. Olağan koşulların kendi iç mekanizması içinde de değişiklik yapabilirsiniz.

AŞK: Birlikteliğinizin hangi anlarında, yaşama onun gözleriyle bakmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz.

SAĞLIK: Yeme alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz.Çok fazla ve hızlı yediğiniz öğünler, sağlığınızı olumsuz etkiliyor.



12 Şubat 2017 Pazar AKREP Burcu Yorumu:

İŞ: Üzerinizde baskı hissetmediğiniz zamanlar, mümkün olabilecek en iyi performansı sergiliyorsunuz.

AŞK: Niçin, sevdiğiniz insana rakibiniz gibi davranıyorsunuz. Oysa, beraberce mücadele edeceğiniz çok rakibiniz var.

SAĞLIK: Beslenmenize dikkat etmeli ve nedenini çözemediğiniz, alerjik durumlar için, bir doktora görünmelisiniz.



12 Şubat 2017 Pazar YAY Burcu Yorumu:

İŞ: Bugün; grup içinde çabalarınızı, sadece ortak paylaşımlarınızı verimli kılabilmek için gerçekleştireceksiniz.

AŞK: Canınız sıkılmadan uzun süre bir yerde kalabilseniz, partneriniz de rahat bir nefes alacak.

SAĞLIK: Yorgun ve halsizsiniz. Yaşamınızı bir düzene sokmalı ve uykunuza dikkat etmelisiniz.



12 Şubat 2017 Pazar OĞLAK Burcu Yorumu:

İŞ: Bugün, son derece arzulu bir şekilde işinizin üstündesiniz. Böyle anlarınızda zamanı da unutuyorsunuz.

AŞK: Her ne kadar içine kapanık görünseniz de; bazen öyle anlamlı bakışlarınız var ki, onu sarhoş ediyorsunuz.

SAĞLIK: Önemli bir sağlık sorununuz yok. Sadece gripal enfeksiyonlara karşı vücut direncinizi arttırmalısınız.



12 Şubat 2017 Pazar KOVA Burcu Yorumu:

İŞ: Çok hızlı ve aceleci gibi görünseniz de, hızınızı sezgilerinizle kontrol etmeyi ihmal etmiyorsunuz.

AŞK: Kaybolduğunu hissetmeye başladığınız bazı duygularınızı, onun başka yönlerini görmeye çalışarak karşılayabilirsiniz.

SAĞLIK: Ruh sağlığınız için, özellikle dostlarınızla yaptığınız sohbetler sizi yaşama daha da bağlıyor. Enerjiniz iyi.



12 Şubat 2017 Pazar BALIK Burcu Yorumu:

İŞ: Karşınızdaki kişilerin konuşmalarından, davranışlarından anlamlar çıkarmayın. Siz de onlara katılın.

AŞK: Çevresine karşı iyimserliğini sergileyebilen, yalnız Balık'lar için yeni heyecanlar gündemde olabilir.

SAĞLIK:Kendinizi yormadan, hafif jimnastik hareketlerine bir an önce başlasanız, hiç de fena olmayacaktır.