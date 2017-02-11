12 Şubat 2017 Pazar Burç yorumları

12 Şubat 2017 Pazar KOÇ Burcu Yorumu:
İŞ: Şartlar, sizi bazı radikal kararlar almaya zorlayabilir. Kendi çıkarlarınızı düşünerek taviz vermeyin.
AŞK: Karşı cinsle aranızdaki pozitif etkileşime karşın, uzun vadeli arkadaş seçimi konusunda kararsızsınız.
SAĞLIK: Hafif ateşle beraber bir enfeksiyon yaşayabilir ve eklem ağrılarınızdan şikayet edebilirsiniz.
12 Şubat 2017 Pazar BOĞA Burcu Yorumu:
İŞ: Uzun süredir düşündüğünüz değişimler konusunda sevineceğiniz gelişmeler olabilir. Coşkularınıza yenik düşmeyin.
AŞK: Yakın çevrenizde bulunan kişinin size ilgisini görmezlikten gelmeyin. Yalnızlık şikayetleriniz pek ciddi değil.
SAĞLIK: Özellikle akşam yemeklerinden sonra, yeme-içme konusunda ipin ucunu kaçırıyorsunuz. Bunu yapmayın.
12 Şubat 2017 Pazar İKİZLER Burcu Yorumu:
İŞ: Çalışma düzeninizle ilgili yapmak istediğiniz yenilik konusunda ileri geri konuşarak, dikkat çekmeyin.
AŞK: Bugün, kalabalıklar içinde ruhsal bir yalnızlık hissi duyabilirsiniz. Erken saatlerde yatmaya çalışın.
SAĞLIK: Belirgin bir rahatsızlığınız olmamasına rağmen, formunuzdaki düşüş organizmanızdaki yorgunluğa işaret ediyor.
12 Şubat 2017 Pazar YENGEÇ Burcu Yorumu:
İŞ: Eğer ümitleriniz olmasa, bu kadar enerjik olmayabilirdiniz. Sorunlarınıza karşı direni gücünüz artıyor.
AŞK: Verdiğiniz çabalara karşın; beraberliğinizin hak ettiği yerde olup olmadığını düşünmeye başlamanız, hayra alamet değil.
SAĞLIK:Kireçlenme ile ilgili sırt ve omuz ağrılarınızdan şikayet etmeniz, size dinlenmenin önemini hatırlatabilir.
12 Şubat 2017 Pazar ASLAN Burcu Yorumu:
İŞ: Sakin adımlarla yaklaştığınız olaylarda; karizmanızla, çıkabilecek engelleri önceden engelleyebiliyorsunuz.
AŞK: Çevrenizle yapılacak ortak bir organizasyon girişimi, ilişkinizde yeni heyecanlar yaratabilir.
SAĞLIK: Yaptığınız sporu bir düzene sokarsanız, ruhsal ve fiziksel durumunuz arasında eşsiz bir denge kurabilirsiniz.
12 Şubat 2017 Pazar BAŞAK Burcu Yorumu:
İŞ: Kafanızda yer ederek bir tabu haline gelen formatlarınız, iş arkadaşınızın kaprisi yüzünden bozulmamalı.
AŞK: Onun geçmişle ilgili yaptığı irdelemeler; yılların size yüklediği zorunlu emanetlere karşı yapılan bir duyarsızlık.
SAĞLIK: Önemsiz gibi görünen sakarlılarınızın, başınıza iş açmasını istemiyorsanız, kendinize özen göstermelisiniz.
12 Şubat 2017 Pazar TERAZİ Burcu Yorumu:
İŞ: Rutin işler veriminizi azaltıyor. Olağan koşulların kendi iç mekanizması içinde de değişiklik yapabilirsiniz.
AŞK: Birlikteliğinizin hangi anlarında, yaşama onun gözleriyle bakmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz.
SAĞLIK: Yeme alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz.Çok fazla ve hızlı yediğiniz öğünler, sağlığınızı olumsuz etkiliyor.
12 Şubat 2017 Pazar AKREP Burcu Yorumu:
İŞ: Üzerinizde baskı hissetmediğiniz zamanlar, mümkün olabilecek en iyi performansı sergiliyorsunuz.
AŞK: Niçin, sevdiğiniz insana rakibiniz gibi davranıyorsunuz. Oysa, beraberce mücadele edeceğiniz çok rakibiniz var.
SAĞLIK: Beslenmenize dikkat etmeli ve nedenini çözemediğiniz, alerjik durumlar için, bir doktora görünmelisiniz.
12 Şubat 2017 Pazar YAY Burcu Yorumu:
İŞ: Bugün; grup içinde çabalarınızı, sadece ortak paylaşımlarınızı verimli kılabilmek için gerçekleştireceksiniz.
AŞK: Canınız sıkılmadan uzun süre bir yerde kalabilseniz, partneriniz de rahat bir nefes alacak.
SAĞLIK: Yorgun ve halsizsiniz. Yaşamınızı bir düzene sokmalı ve uykunuza dikkat etmelisiniz.
12 Şubat 2017 Pazar OĞLAK Burcu Yorumu:
İŞ: Bugün, son derece arzulu bir şekilde işinizin üstündesiniz. Böyle anlarınızda zamanı da unutuyorsunuz.
AŞK: Her ne kadar içine kapanık görünseniz de; bazen öyle anlamlı bakışlarınız var ki, onu sarhoş ediyorsunuz.
SAĞLIK: Önemli bir sağlık sorununuz yok. Sadece gripal enfeksiyonlara karşı vücut direncinizi arttırmalısınız.
12 Şubat 2017 Pazar KOVA Burcu Yorumu:
İŞ: Çok hızlı ve aceleci gibi görünseniz de, hızınızı sezgilerinizle kontrol etmeyi ihmal etmiyorsunuz.
AŞK: Kaybolduğunu hissetmeye başladığınız bazı duygularınızı, onun başka yönlerini görmeye çalışarak karşılayabilirsiniz.
SAĞLIK: Ruh sağlığınız için, özellikle dostlarınızla yaptığınız sohbetler sizi yaşama daha da bağlıyor. Enerjiniz iyi.
12 Şubat 2017 Pazar BALIK Burcu Yorumu:
İŞ: Karşınızdaki kişilerin konuşmalarından, davranışlarından anlamlar çıkarmayın. Siz de onlara katılın.
AŞK: Çevresine karşı iyimserliğini sergileyebilen, yalnız Balık'lar için yeni heyecanlar gündemde olabilir.
SAĞLIK:Kendinizi yormadan, hafif jimnastik hareketlerine bir an önce başlasanız, hiç de fena olmayacaktır.
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