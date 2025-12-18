  • BIST 11335.05
Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi’ni toplantıya çağırdı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi’ni toplantıya çağırdı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

Toplantı yarın saat 10.00'da Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katılacak.

