Güney Kıbrıs’a 4 milyon 377 bin 114 turist geldi

Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında yeni bir rekor kırıldığı ve kasım ayı sonuna kadar Güney Kıbrıs’a 4 milyon 377 bin 114 turist gittiği kaydedildi.
Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde Güney Kıbrıs’taki İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere dayanarak 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Rum kesimine 3 milyon 907 bin 137 turist gittiğini ve bu rakamın yüzde 12 artış göstererek 2025 yılının aynı döneminde ise 4 milyon 377 bin 114’e ulaştığını kaydetti.

Gazete şimdiden Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısının ekim ayından itibaren, 2024 yılının tamamının seviyelerini aştığını da belirtti.

Gazete 2024 yılının kasım ayıyla (179 bin 941) kıyaslandığında, 2025 yılının kasım ayında Güney Kıbrıs’a, yüzde 30,4 artışla, 234 bin 580 turist gittiğini de ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde Kıbrıslı Rumların 2025 yılının Kasım ayında yurt dışında gerçekleştirdikleri seyahatlerde yüzde 14,1’lik bir artış yaşandığını ve rakamın 137 bin 210 olduğunu ekledi.

