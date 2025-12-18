Sahte diploma davası: Zanlı F.Ü.’nün davası 8 Ocak’a ertelendi

  • BIST 11335.05
Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve zanlı avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan zanlı F.Ü., bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, davanın itham ve ilk tahkikat duruşması (PI) için 8 Ocak Perşembe gününe ertelenmesine emir verdi.

Duruşmada söz alan savcı Damla Güçlü, hapis cezasına mahkum edilen Serdal Gündüz’ün avukatlığını yapan Doğa Zeki’nin aynı zamanda F.Ü’nün de avukatlığını yapmasına itiraz ederek, açık bir menfaat çatışmasının görüldüğü hallerde farklı iki kişinin avukatının aynı kişi olamayacağını belirtip, mahkemenin bu durumla ilgili gerekeni yapmasını talep etti.

Avukat Doğa Zeki de savcının talebinin geçerli bir yanı olmadığını ve mahkeme takdir ederse davaya devam etmek istediğini belirterek, savcılığın iddiasını incelemek için süre talebinde bulundu.

12 ayrı davadan itham edilmesi beklenen zanlı aleyhinde; “Yetkisiz Belge Düzenleme, Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamaları bulunuyor.

