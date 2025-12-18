Sağlık Bakanlığı selden etkilenen belediyelerle toplantı düzenledi

Sağlık Bakanlığı tarafından, sel felaketinden etkilenen 9 belediyenin sağlık ve su işleri birimleri ile Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü, halk sağlığı uzmanı, Devlet Laboratuvarı Müdürü ve Çevre ve Su İşleri Dairesi’nden yetkililer katıldı.

Toplantıda sel felaketi sonrasında depo ve şebeke sularından alınan numuneler üzerinde yapılan analizler ele alınarak, yapılması gereken işlemler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Ayrıca Belediyelerdeki içme ve kullanma suları ile ilgili rutinde olan ve olması gereken iş ve işlemler ile ilgili bilgi ve görüş paylaşımında bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde diğer Belediyelerle de aynı doğrultuda bir toplantı yapılacağı, sonrasında da tüm paydaşlar arası işbirliği içerisinde içme ve kullanma sularının takibi ile ilgili bir yol haritası belirlenmesinin planlanlandığı belirtildi.