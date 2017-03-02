2017 Mart aylık burç yorumları

Mart Ayı Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

evgili Koçlar, Venüs 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında burcunuzda gerileyecek. Bu gerilemede iki konu çok önemli ve bunlardan ilki ilişkiniz. Evliyseniz ve bir sorununuz varsa bu soruna tekrar bakmanız gerekir. Yepyeni bir karar vermek ve sorun yüzünden ilişkiyi kesip atmak yerine çözüm üretmelisiniz. 1-2 hafta önce bir problem sonucunda ayrıldıysanız, geri hareket size aceleci kararlar vermek yerine daha yapıcı bir şekilde sorunu gözden geçirmenizi öğütlüyor. Eğer evlenmeye karar verdiyseniz ve bunu da çok önceden planladıysanız bu dönemi bir hazırlık dönemi olarak değerlendirin. Bekarsanız ve hayatınızda biri yoksa ilişkiyle ilgili beklentinizi gözden geçirin. Eğer hayatınıza biri geri döndüyse, ilişkiyi kaldığı yerden devam ettirmeyip sorunları tekrar gözden geçirmelisiniz. Kendi içinizde ilişkilerinizin haline bakmakta yarar var. Mali konulareda da bu geri hareket etkili. Nitekim 10 Mart tarihinde Mars, Boğa burcunda seyrine başladığında geri hareketi dispozite edecek. Bu da, aradığınız kriterleri oluşturma ve tekrar gözden geçirme anlamında adım atmanızı sağlayacak. İçinde olduğunuz durumları gözden geçirmelisiniz. Mars-Boğa size kazanmak ve borç-kazanç anlamında şu andaki durumu daha iyi incelemenizi sağlayacak. Mars-Boğa hareketi, biriktirmeyi de işaret eder. Sağlıklı ve verimli bir ilişkinin kriterlerini oluşturmanızı sağlayacağı gibi, maddi konularda da harcamalarınızı azaltmanızı ve yatırıma dönük olmanızı sağlayacaktır.

12 Mart tarihinde Dolunay, Başak burcunda oluşacak. Son bir aydır iş hayatınızla ilgili konularda bulunduğunuz fedakarlıkları bu geçişle inceleyeceksiniz. Daha gerçekçi bir analiz yapacaksınız bu alanda. Güçlü olma arzunuz çok yoğun, kendi sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Sağlam bir durum içinde değilseniz olayları net bir şekilde değerlendireceksiniz. Eğitim gibi konularda sizin dediğinizin olmasını istiyorsunuz, ancak etrafı ve şartları da incelemenizde yarar var.

13 Mart tarihinde Merkür, Koç burcunda seyrine başlıyor. Bu seyirde sözünüzü sakınmayıp, ne isterseniz onun olmasını istiyorsunuz. Ancak yine de gözlemlerde bulunup hemen karar vermemeyi seçmelisiniz. Sakin giderseniz son derece doğru kararlar verebilirsiniz.

20 Mart tarihinde Güneş, Koç burcunda seyrine başlıyor. Kişisel kararlarınıza şöyle bir bakıp ne istediğinizi, neleri merkezde tuttuğunuzu ve neleri beklediğinizi bu dönemde inceleyeceksiniz.

28 Mart tarihinde yenay burcunuzda doğuyor. Bu atak bir Yeniay. Para kazanmak istiyorsunuz. Üretmek ve düzenli bir gelire sahip olup, kazandığınızı da sağlam bri şekilde değerlendirebilme arzunuz güçleniyor. Geçmişi ve bugünü gözden geçireceksiniz.

31 Mart’ta Merkür, Boğa burcunda seyrine başlıyor. Geçmişiniz, bugününüz ve yarınınızla ilgili her şeyde karşınızdaki kişilerin de fikirlerini alarak ve sağlamcı bir şekilde ilerleme şansı sizin için bu dönemde doğacak. Verimli bir şekilde değerlendirirseniz, bu MArt ayı sizin için pozitif bir ay. Her şey gönlünüzce olsun.

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında burcunuzda gerileyecek Venüs süresince, bencil davranmamız, partnerimizle paylaşımda bulunmak yerine sadece kendi isteklerimize odaklanmamız mümkündür. Bu nedenle Venüs genel anlamı itibariyle sizin burcunuzda, karşı cinsle sevgi alışverişinizde sadece kendinizi düşündüğünüz için zararlı bir enerji olarak kabul edilir. Kaldı ki bir de geri hareketini göz önüne alırsak bu durum iki misli artar. Dikkatli olunuz. Geri hareket çekingenlik ve sosyal yönden zayıflık ve güvensizlik yaratabilir. İlişkisi olan Koçlar, kendi arzularınızı daha fazla ön planda tutabilir, kendinize hayranlık duyabilir ve partnerinizle ortak bir bağ kurmak yerine kendi isteklerinizi dayatabilirsiniz. İlişkisi olmayanlar açısından gerileme dönemi, sıra dışı ve orijinal ilişkiler yaşama veya bağlantılar kurma anlamına gelebilir. Fakat bu tarz beraberliklerin uzun ömürlü olması genelde zordur. Kimi Koçlar için bu dönem eski bir aşkın yeniden alevlenmesi anlamına gelebilir. Ancak geçmiş sorunları göz önüne almadan karar vermeyiniz. İlk bakışta beğenmek hatta aşık olmak bu sürecin olabilecek bir başka yansımasıdır. Devamı ise genelde zordur. Kazanç evinizde gerileyen Venüs, süresince, harcamalara lütfen dikkat ediniz. Burada dikkat edilecek fikirlerinizi kazanımlara dönüştürebilecek şekilde düşünmektir. Savurganlık yapmayınız paranızı idareli kullanınız, aklınızı çelen güzelliklerin sizi yoldan çıkarmasına izin vermeyiniz. Eğer bütün bunların farkında olursanız bu süreci olumlu bir şekilde geçirmeniz mümkün olur kanaatindeyim.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars-Boğa burcunda ilerleyecek. Hem hesabımızı bileceğiz hem de bastığımız yere dikkat edeceğiz. Bu enerji maddecilik ve kişinin kendi değerini sahip olduklarıyla ölçmesi demektir. Risk faktörü bu dönemde bir hayli gözetilir. Başarısız girişimlerin önüne geçilmesinin yolu, kişinin ne yapmak istediğini bilmesiyle mümkündür. Bu süreçte bir hedefe yönelirken güvencemizi bilhassa ön planda tutacağız. Hakkımız olanı kimseye bırakmayız. Bu dönemin bir başka önemli yanı, Venüsün-Koç burcunda 4 Mart itibariyle gerileyecek oluşudur. Bu durumda Koçlar kişisel istekleri söz konusu olduğunda bir hayli arzulu ve ateşliler. Benim ihtiyaçlarım, benim hedeflerim her şeyden önemlidir diyen iç sesine kulak verecekler. Bu isteklerin özünde maddi-manevi anlamda güvence elde etme, kendilerini garantiye alma arzusu bir hayli etkili olacaktır.

Sevgili Koçlar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, günlük hayatımızın verimli, sağlıklı ve üretime dönük şekilde düzenlenerek, hayallerimizi gerçeğe dönüştürme çabamızdır. Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerlediği için, tabii ki odaklanmakta zorlanabilir, hedef belirlemekte ve işlerimizi düzgün şekilde yapmakta zorlanırız. Bu Dolunay, sanatsal yaratıcılık, hayaller, mistik çalışmalar için uygun, fakat bunun dışında kalan mesleklerde dikkat gerektiricidir. Görünümlere baktığımızda, mesleki konularda pratik çalışmanın, deneyim sahibi olmanın, yükselmek için gayret etmenin önemli olduğunu vurguluyor. Biz eğer amacımıza uygun, odaklanarak, dağılmadan bir hedef belirleyip onun üzerine gidersek, eğitimini alıp veya bu alanda ihtisas yaparak gelişirsek emin olun ki, başarılı işler ortaya koyarız. Hayal etmek başarmanın yarısıdır derler. Bu Dolunay, işte bu cümleden yola çıkarsak, yetenekli olduğumuz konularda eğitim alır, başkalarına rehberlik eder, ilham kaynağı olur, kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebiliriz. Yeter ki, buna kararlı olalım ve yılmadan çalışalım, gelişelim.

13-19 MART ARASI

14 Mart-31 Mart tarihleri arasında Merkür burcunuzda ilerleyecek. Fikirlerinizi kendinizden emin ifade edeceksiniz. Ancak ilişki söz konusu olduğunda, partnerin düşüncelerini almanız, beklenmedik tepkide bulunmadan önce dengeyi iyi muhafaza etmeniz gerekiyor. Birbirinize karşı anlayışlı olmaya çalışınız. Her ikinizin de, hedef ve kişilik farklılıklarına saygı duyunuz. Denge, saygı, sevgi ve anlayışın iletişimde önemi bir hayli fazla. Çekişmelerin, bencilliklerin hiç kimseye faydası olmaz. Sen ve ben demek yerine biz demeyi başarmamız gereken süreçteyiz.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında burcunuz üzerinde seyrini sürdürecek Güneş, Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi ile Marsın-Boğa burcu ilerleyişiyle örtüşüyor. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı elde etmek, isteklerimize ulaşmak, çevremizle veya özel hayatımızla ilgili konularda otokontrolümüzü devrede tutmak gerekiyor. Öyle her istediğimizi hemen elde etmek, hemen karar vermek, yürürlüğe koymak mümkün olmayabilir. İlişkimizi gözden geçirmemizde yarar var. Benim dediğim olacak tarzda hareket edemeyiz. Duruma bakacağız. Eğer sorun varsa, bunu çözüme kavuşturmak için kendi payımıza düşen nedir? Tabii ki gereksiz fedakarlıkta bulunmak veya taviz vermek olmamalıdır. Çabuk kızmak, parlamak, acil kararlar verip uygulamak da yanlıştır. Yönetici Mars-Boğa burcunda mali konularda hesabı bilmemiz gerektiğini söylüyor. Venüs-Koç ve Balık burcunda gerilediği için, devam eden ilişkimizi veya yenilikleri mercek altına almamız lazım. Görünen o ki bu yılki Koç süreci biraz yavaşlatıcı gözüküyor. Keskin uçlarımızı törpülüyor, ne yapmayı düşünüyorsan bir daha bak, gözden geçir ondan sonra karar ver diyor.

27-31 MART ARASI

Sevgili Koçlar 28 Mart saat 05:57 tarihinde burcunuz üzerinde doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle örtüştüğü için, finansal durumu ve ilişkileri tekrar bir gözden geçirmenin doğru olacağını işaret ediyor. Bu Yeniay sizi bir karar vermeye, girişimde bulunmaya, değişime yüreklendiriyor ancak istikrarın önemini de vurguluyor. Kişisel yönden biz artık geçmişi değil, geleceği hedefliyoruz. Başarılı olmak ve tüm gücümüzle hayatı kotarmaktan yanayız. Parasal yönden güvencemizi önemsiyoruz. Eğer bir adım atacaksak, öncelikle bunun kazandırıcı olması gerekiyor. Biz de bu Yeniayda, kazanmanın yollarını arıyoruz. Bu Yeniayı yöneten Mars-Boğa burcunda ilerliyor. Finansal konularda mutlaka hesabı bilmek gerekiyor. Çünkü Nisan ortasında Merkür gerileyeceği için, şimdiden bütçemizle ilgili meselelerin zaten dikkatli yapılması gerekecek. Bu Yeniay, iki farklı düşünmeye neden olabilir. Evet, ben ne istediğimi biliyorum, hayır ben henüz tam emin değilim. O nedenle geçmiş tecrübelerinizi göz önüne alarak da duruma bakmak yararlı olacaktır. Evlilik, iş ortaklığı, finansal konularda aceleci olmayıp, her şeyi enine boyuna tartarsak, bilinçli şekilde şartları gözden geçirirsek 11 Nisan tarihindeki Dolunayda ilişki, iş hayatıyla ilgili konularda zorlanmamış oluruz.

Sevgili Koçlar 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, maddi güvence, sağlamlık, üretime dönük düşünme yönünde olumludur. Kıymetli olanı isteriz. Ancak bir o kadar da güvenmek ve uzun vadeli kılmaktan yanayızdır. Kalite, başarı, standartlarımızı yüksek tutma arzusu, sevdiklerimiz ve kendimizin rahatlığı, huzurlu bir yaşam, emin adımlarla ilerlememizi sağlayan bir iş, tutumluluk bu dönemin etkileri arasında yer alır. 10-20 Nisan arası Merkür-Boğa burcunda gerileyecek. Bu tarih sonrası paramızı değerlendirme veya finansal yöndeki ilişki ve bağlantılar, alış-satış gibi işlerde tabii ki temkinli hareket etmemizde yarar var.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-18-19-23-24-28

Zayıf Enerjili Günler : 7-13-14-21-22

Aşkta En Şanslı Günler : 9-10

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30

Yeniay : 1-2-27-28-29 (Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15 (Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

Sevgili Boğalar, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç burcunda gerileyecek. Özellikle iş hayatınız, sağlıklı ve verimli bir hayat sürebilmeniz, iş hayatınız anlamında geçtiğimiz aylara ve bugüne bakabilmek açısında önemli bir au. İş tespitleri, sağlık, iş seçenekleri, çalışma arkadaşlarınızla irtibatınız gibi konularda geriye ve bugüne bakma imkanı bulacaksınız. Venüs’ün bulunduğu geri hareket sizi içten içe agresif kılabilir ve bazı insanların sizi sinirlendirmesine neden olabilir. Ancak üzülmek yerine, bir şeyler sizi sinirlendirse de çok da büyük bir problem olmadığını fark edebileceksiniz. Sakin olup kendinize özenli davranmakta yarar var. Her sıkıntının mutlaka bir geri dönüşü vardır. Artı ve eksileriyle her konuyu stresten uzak durarak incelemelisiniz problemleri.

10 Mart tarihinde Mars, iki yıl sonra burcunuzda seyrine başlıyor. Neyin kazanç getirdiğinin bilinci içerisinde çalışmaya ve kaybetmemek için daha bilinçli bir şekilde adımlar atmaya başlayacaksınız.

12 Mart tarihinde Dolunay, Başak burcunda oluşuyor. Aşkta seçenekleriniz, kriterleriniz gibi konularda inceleyici davranacaksınız. Opsiyonlu düşünmelisiniz. Bu Dolunay ayrıca iş konularında güçlü olduğunuzu size tekrar hatırlatacak. Yeteneklerinizi öne sürerek daha tercih edilebilir olacağınızı fark edeceksiniz. Sizi rahatsız edecek konular olmasına rağmen, halledebileceğinizi bileceksiniz. Yeteneklerinizi hafife almayıp çözüm odaklı ve opsiyonlu olun.

13 Mart tarihinde ise Merkür-Koç geçişi başlıyor. Soğuk kanlılığınızı koruyarak yarım kalan işlerinize öncelik tanıyıp her şeyi gözden geçirerek yeteneklerinizi inceleyin.

20 Mart tarihinde ise Güneş, Koç burcunda olacak. İnsanlardan sakladığınız herhangi bir şey varsa, bunu her yönüyle inceleyeceksiniz. Suistimale uğramamak için yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.

28 Mart tarihinde ise Yeniay, Koç burcunda doğuyor. Geri planda sizi itekleyen koşullar olmasına rağmen, zihninizin sesine kulak verip infialle hareket etmekten kaçınmalısınız. Yeniay da Koç burcunda oluştuğu zaman Mart ayı sizin için son derece olumlu geçecek. Doğru tercihlerde bulunup isteklerinizi ortaya koyabileceksiniz. Kendinize bir ay tanıyıp biraz sakin olarak bu Yeniay’ın size kattığı gelişmelerin farkına varacaksınız.

31 Mart tarihinde Merkür burcunuzda seyrine başlıyor. Neye sahip olduğunuzu, ne istediğinizi, neyin faydalı olup olmadığını, geleceğinizi garanti altına alma fırsatlarınızı inceleyip sağlamcı davranacaksınız. Venüs’ün geri hareketi, bu sene diğer senelerin aksine olumlu olacak. Her şey gönlünüzce olsun.

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1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek yöneticiniz Venüs süreci, kişinin bencil davranması, duygularını ifade etmekte zorlanması ve bazen de toplumdan kendisini soyutlayarak yalnızlığı tercih etmesi, güvenmediği, istemediği hiç kimsenin kendisine ulaşmasına izin vermemesi halidir. Gizli ve kaçamak ilişkiler, cinselliğe dönük beraberlikler bu dönemde etkili olsa da, kişinin bilinçli şekilde bunları gözden geçirmesinde fayda var. Bir başka olasılık, tutkulu bir ilişkiniz vardır fakat bu aşk sizi üzmektedir. Bu dönemde duygularınızı yeniden gözden geçirirsiniz. Belki de bitirmeye veya aynen sürdürmeye devam edersiniz. Benim tavsiyem yeni bir karar vermek yerine duruma mantıklı şekilde bakmanızdır. Gerileme süreci geçmişi hatırlatıcıdır. Kişi takılıp kalır ve sanki bir adım ileriye gidemiyor gibi hissedebilir. Oysaki bu dönemde iç gözlem öylesine kuvvetlidir ki, birçok meselenin iç yüzünü öğrenmeniz, daha önce fark etmediğiniz noktaları keşfetmeniz mümkündür. Geri hareket sonrası

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars burcunuzda ilerleyecek. Tabii ki kişisel ihtiyaçlarımızı elde etme ve yarınlarımızı garanti altına alma arzusu bir hayli etkili olacak. Öylesine veya gelir-geçer tarzda değil, süreklilik önemli olacak. Hedefsiz, amaçsız hareket etmeyeceğiz. Süreklilik kıymetli olacak. Kişisel girişimler riskten uzak şekilde düzenlendiği için, fırsatlar karşımıza çıksa dahi enine boyuna inceleyeceğiz. Bu geçişin yöneticisi Venüs-Koç burcunda 4 Mart itibariyle geriliyor. Aynı zamanda Merkür de gerileyecek. Bu durum, planlarımızı, ilişkimizi, arzularımızı gizli saklı yaşamanın, sürdürmenin, bencil ve dürtüsel hareket etmenin göstergesidir. Kimse bilmez ama öylesine ihtiraslıyızdır ki, kazanmak için her yolu normal görürüz. İçimizde bir yerlerde başaracaksın, elde edeceksin, hadi dene, yap, korkma diyen bir ses vardır. Bu yoğun duygular dış dünyada doyuma ulaşmadığında psikolojik ve fiziksel anlamda strese neden olur. Sağlığımıza mutlaka özen gösterelim.

Sevgili Boğalar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, sizin becerikli olduğunuz konularda çalışmanız, üretmeniz, hayallerinizi gerçekleştirmeniz, pratik kazanmanız yönünde destekleyicidir. Bu ürünleri, bu çalışmaları, grup içinde-sahnede-bir alanda topluma sunabilir, beğeni kazanabilirsiniz. Bu Dolunay çalışmanın önemi kadar, dinlenmenin de kıymetini vurguluyor. Aşk hayatınızda titizlik gösterdiğiniz gibi, zihniniz bazen sizi yanıltıp, bir anda aşkın kollarına da atabilir. Görünümlere baktığımızda, farklı yerler görmek, keşfetmek, yeni insanlar tanımak arzumuz da yükseliyor. Yurtdışı, başka bir şehir, yabancı kültürler, sanat, edebiyat, mistik çalışalar, eğitmenlik gibi konulara da merak salabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onların geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmeleri adına planlar yapabilirsiniz. Maddi-manevi açıdan artı ve eksileriyle duruma bakmak, getiri-götürü hesabını iyi yapmak, ona göre karar vermek gerekir. Bu Dolunay, ideallerimiz, hayallerimiz, geleceğimiz için her türlü özveride bulunmaya açık olduğumuzu işaret ediyor. Size bir tek tavsiyem, eğer bir iş yapacaksanız, bir ortaklık kuracaksanız, birileriyle el sıkışacaksanız veyahut bir hayaliniz varsa, bunun uygulanabilirliği hususunda gerçekçi olunuz. Eğer her şeye değiyorsa, o zaman sabırlı ve planlı çalışarak o hedefe varınız.

13-19 MART ARASI

14 Mart-31 Mart tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. Bu geçiş bazı günler gerginliğe neden olabilir. Boğa'ların olumlamalarda bulunmalarını, stresten uzak durmalarını, zihinlerini daha güzel şeyler için kullanmalarını tavsiye ederim. Kolayca gerginleşebiliriz veya bir şeyleri düşünürken sadece kendi işimize gelecek şekilde ele alabiliriz. Buna dikkat etmek lazım.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Koç burcu geçişinin yönetici gücü Marsın burcunuzdaki seyri ve Venüsün iki ayrı burçtaki gerileyişini hesaba kattığımızda, aslında geriye çekilmiş değiliz. Bilinçsiz şekilde ona buna öfkelendiğimiz de yok. Geçmişte yaşanmış problemlerin nedenleri üzerinde düşünüyoruz. Ne yapacağımızı planlıyoruz. Birçok meseleyi içten içe gözden geçiriyoruz. Bize nelerin zarar verdiğini, verebileceğini saptamaya çalışıyoruz. İsteklerimizi elde etmek için uygulanacak yol ve yöntemler üzerinde duruyoruz. Dikkatsizce hatalar yapmamak için, tutkularımızı frenleyip, asıl duygularımızı yüreğimizde ve aklımızın içinde oturtuyoruz. Mars bize güç katıyor. Venüs gerilemeleri, meseleleri doğru tahlil ederek karar vermemiz için bir mola süreci gibi işliyor. Ailevi ilişkiler, eviniz, yerleşim yerinizle ilgili konuları şimdi tekrar ele alıyoruz. Ben şu işin üstesinden gelemem, ben başaramam yerine, neler yapmalıyım sorusuna cevap bulmamız için bizi itekliyor. Bu açıdan bakarsak ve bu yazılanları göz önüne alırsak, bu yıl ki Güneş-Koç geçişini gayet olumlu değerlendirebiliriz.

27-31 MART ARASI

Sevgili Boğalar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Venüs geri hareketiyle aynı zamana denk düşüyor. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana çalışma hayatınız, sağlık başta olmak üzere kişisel yönden birçok meseleyi gözden geçirmeye başlamıştınız. Şimdi yöneticiniz gerilediği için bu Yeniayda bunlara tekrar bir bakacağız. Sizi durduran, hala düşündüren ve bazen gergin hale getiren konular yine gündemdeki yerini koruyor. Bu Yeniayda önemli olan, güven olgusudur. Hangi konuda olursa olsun güvenilir mi değil mi, değer mi diye meselelere bakalım. Beden ve ruh sağlığınıza önem veriniz. Sırlarınızı, planlarınızı ve durumunuzu çok güvenmedikçe kimseyle paylaşmayınız. Bu Yeniayın yöneticisi Mars, burcunuzda ilerliyor. Yukarıda da belirttiğim gibi, eğer meseleleri güvenilirlik anlamında gözden geçirirsek, nasıl bir yol izleyeceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini biliriz. Bilmemiz de gerekiyor. Çünkü önümüzdeki Nisan ayında Merkür de gerileyecek. Doğal olarak aklımız başımızda olmalı. Ben sağlık kontrollerinizi ve çalışma hayatınızla ilgili meseleleri bilinçli bir şekilde ele almanızdan yanayım. Geri hareketlerin etkili olacağı bir dönemdeyiz. Her konuda bastığımız yeri bilelim.

Sevgili Boğalar 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında Merkür-burcunuzda düz seyirle ilerleyecek. Kişisel özelliklerimiz, hayatı ele alış biçimimiz, yeteneklerimiz, sağlığımız, fiziksel rahatlığımız gibi konular üzerinde zihnimiz sağlamlığı, uzun vadeliliği önemseyecek. Bu zaten Boğalar için her zaman geçerli olgulardır. Yaş tahtaya ayak basmaktan hoşlanmadığı için dikkatli ve tedbirli düşünmeye çalışırlar. İletişiminiz gayet kendinizden emin şekilde olacağı için, kimsenin kafasında soru işaretleri bırakmazsınız. Aynı şekilde de bunu insanlardan beklersiniz. Sakin ve pratik şekilde durumunuza bakarsınız. 10-20 Nisan arası Merkür-Boğa burcunda gerileyecek. Busüreçte tedbirli olalım. Üzerinde düşünmeden karar vermeyelim veya karar değişikliğinde bulunmayalım. Gerçekçi olmamızda yarar var. Neyin ne olduğunu anlamak için güvenilir olup olmadığına bakalım.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-11-12-21-22-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-17-23-24

Aşkta En Şanslı Günler : 11-12

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5

Yeniay : 2-3-4-29-30-31 (Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 15-16-17-18

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER Sevgili İkizler, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç burcunda gerileyecek. İleriye dönük kararlarınızı ve toplumsal ilişkilerinizi bu dönemde gözden geçirmelisiniz. Hem aşk hayatınız, hem çocuklarınızla olan ilişkilerinizi gözdfen geçirmelisiniz. Bu geri hareketi dispozite eden Mars’ın hareketi nedeniyle sağlamcı davranmak sizin için en önemli şey olacak. Mart ayında hayatınızın büyük bir kısmını gözden geçireceksiniz. Hepiniz öne gitmeye hazır olsanız da sınırlarınızı iyi biliyorsunuz.

10 Mart tarihinde Mars, Boğa burcunda olacak. Maddi ve manevi anlamda kendinize ve cüzdanınıza bakacaksınız. Size kendinizi güvende hissettirmeyen şeyleri inceleyip, iş hayatınızdaki istikrarsızlıkları ele alacaksınız. İleriye gitmek yerine oturup düşünmeyi seçeceksiniz.

12 Mart tarihinde Dolunay, Başak burcunda oluşuyor. Şu anki yerleşim yeriniz veya geleceğinizle ilgili nasıl bir yaşantı düşündüğünüzü inceleyeceksiniz. Evin içinde maddi konular biraz öne çıkıyor. Ancak borçlanmak ya da krediye girmekten kaçınmalısınız. Ailevi konularda huzuru ön planda tutmalısınız. İş hayatınızla ilişkiniz arasında zorlanabilirsiniz. Bu Dolunay’da bu konuda aklınız biraz karışabilir. Mantıklı hareket ederseniz, gereksiz sonuçlardan uzaklaşırsınız.

13 Mart tarihinde Merkür, Koç burcunda olacak. Etrafınıza, arzularınıza ve yeteneklerinize bakacaksınız. Yeteneklerinizi ifade ettiğinizde geri dönüşlerin memnun edici olup olmadığını inceleyeceksiniz.

20 Mart tarihinde ise Güneş, Koç burcunda olacak. Arkadaşlarınızın doğum günleri,ya da yeni faaliyetler ortaya çıkabilir. Yeni tanıştığınız kişilere biraz dikkatle bakmanızda yarar var. Sakin ve dikkatli geçireceğiniz bir enerji olacak.

28 Mart tarihinde Yeniay Koç burcunda doğacak. Artı ve eksilere iyi bakmanız lazım. Proje ve planları artı ve eksileriyle inceleyeceksiniz. Sizi durduran ufak tefek problemleri inceleyeceksiniz. Bir projeniz varsa, karşılığında iyi bir kazanç elde etmek için biraz daha beklemelisiniz Mart ayında.

31 Mart tarihinde Merkür, Boğa burcunda olacak. Zihninizi sakinleştirecek, iyileştirici, yararlı ve yararsızı keşfedip ayırabileceğiniz ve doğru kararları alabileceğiniz bir Yeniay olacak. Her şey gönlünüzce olsun.

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Venüs, sosyal ilişkiler, aşk hayatınız, ekip çalışmaları, mevcut durum ve bağlantıların, yürürlüğe koyulacak planların, yarım kalan işlerin tekrar gözden geçirilmesi yönünde öne taşıyor. Bu yeniden ele alışta, kişinin önce kendine dürüst davranması, durumunu, önceden verdiği kararları gözden geçirmesi faydalıdır. Bazen zaman durmuş gibi gelebilir. İlişkinizde ilerleme veya olayların çözüme kavuşması gibi durumlar pek oluşmayabilir. Fakat bu dönemi olumlu anlamda geçirmek için dikkat edilecek en önemli nokta denge, uyum ve uzlaşmadan yana hareket etmek, gerçekçi olmak ve dürüst davranmaktır. Hedefinizi, amacınızı, planlarınızı ileriye dönük şekilde ele alınız. Sizler bu süreçte gerçekten ne istemektesiniz, neler sizi mutlu ediyor neler ilerlemeniz için gerekli, bunlara bakınız. Yarım kalan işlerinize ağırlık veriniz. Geçmiş ilişki, yerler, insanlar tekrar kendini hatırlatabilir. Bir bakarsınız eski aşkınızla karşılaşmışsınız veya önem vermediğiniz bir fırsat şimdi karşınıza çıkmış. Bütün bunlar hayatın bir hatırlatmasıdır. Biz eski ile yeni arasındaki köprüde olan bitene bakıp, yarınlarımızı tecrübeler ışığında ele almalıyız. Kaldı ki geri hareket dönemleri bu açıdan oldukça yararlıdır. Yeter ki buna gönüllü olalım. Diyelim ki, bu dönemde bir şeylerin üstünü sıvazladınız ve size göre ilişkinizde hiçbir problem yok. İşte geri hareket döneminde sorunlar yine kendini hatırlatır. Çözmeniz için size baskıda bulunabilir. İncelemeden aklınıza geldiği gibi hareket etmek, önceden verilen kararı bozmak, farklı bir yöne kaymak yanlıştır.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars-Boğa burcunda ilerleyecek. İlişkide, ilerisi adına kararların gözden geçirilmesini sağlıyor. İlişkisi olmayanlar biraz geriye çekilip, aşkta ne aradıklarını tam olarak kafalarında oturtmaya çalışırlar. Bir yandan maddi güvence arzusu yükseliyor. Bazen gördüğümüz sıcacık bir ilgi bizi etkileyebilir, doğru kişiye rastladığımızı düşündürür. Kimi zaman da biz birisini etkileyerek kendimize çekeriz. Müzik, kaliteli her şey, maddi-manevi güvence bizi etkiler. Sahip olduğumuz ne varsa onu sakınırız, kaybetmek istemeyiz. Kimseye kolay kolay güvenmeyiz. Mars-Boğa geçişini yöneten Venüs, 4 Mart ve Merkür-Boğa burcunda 31 Mart itibariyle gerileyecek. Durum böyle olunca, sosyal ilişkilerimizi kendi içimizde gözden geçirmemiz, yeni tanıştığımız kişilere dikkat etmemiz, aceleci ve dürtüsel kararlar almamamız gerekiyor. Plan ve projelerimizi gözden geçirmeli, hazırlıklarımızı sürdürmeli ancak bilip bilmeden, emin olmadan atılan adımların bize yarar değil, zarar getirebileceğini unutmayalım.

Sevgili İkizler 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, ailevi ilişkilerde iletişime, evinizin düzeni, yerleşim yerinizle ilgili meselelere daha fazla eğilerek, titizleneceğinizi işaret ediyor. Bir yere taşınmak, bir planlama yapmak, işinizle ilgili mevzuların iç içe geçiyor gibi. Tabii ki, bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerlediği için, gerçekçi olmakta yarar var. Bir şeyler sizi hayali bir yöne sürüklemesin veya gereğinden fazla endişelendirmesin. Çünkü bu durumu net görmenizin önüne geçebilir. Dolunay, bilinçaltımızı tetikleyici ve isteklerimizi vurgulayıcıdır. Biz ne istiyoruz. Her şey yerli yerinde olsun veya bizi yormasın. O zaman mevcut hale iyice bakalım. Görünümler bu açıdan yardımcı olabilir. Öncelikle taşınma, kiralama, iş kurma, işimizi geliştirme, ailemizin sağlığı, gelişimi için, hesabımızı iyi yapalım. Mali açıdan duruma bakalım. Ölçelim tartalım. Evdeki hesabımız, dışarıya uyuyor mu? Diye gözden geçirelim. İşimizi sağlam kazığa oturtalım. İş-ev dengesi yerli yerinde olmalı. Uzun süredir ilişki, evlilik, boşanma, iş ortaklığı meselelerinde yorgunsunuz. Bu Dolunayda bu konulara çok akıllıca bakmak gerektiğini anlayacağız. Bizim isteğimiz ne, başkaları ne düşünüyor? Burada bir uyumsuz görüşler, iletişim problemi veya tümüyle anlaşmazlık yaşanabilir. Ailevi, iş hayatı, ilişki ve maddi konular aynı anda etkili olacaklar. Her yönüyle duruma bakmak gerekecek.

13-19 MART ARASI

14 Mart-31 Mart tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. Bu seyir sizler için aktif bir iletişimin simgesidir. İkizler, zaten iletişimin öncüsü kişilerdir. Yeni tanışmalar, karşılaşmalar, davetler, organizasyonlar birçok kişiyle bir araya gelmenizi sağlayıcı gelişmeler söz konusu olacaktır.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş dönemini, Venüsün iki ayrı burçtaki gerileyişi ve Marsın Boğa burcundaki seyrini göz önüne alarak incelediğimizde, maddi anlamda bir şeyleri yetersiz bulmamız, geleceğimizi düşündüğümüzde yeteri kadar güvenceye sahip olmadığımızı düşünmemiz, ayaklarımızı sağlam olarak yere basmadığımızı hissetmemiz mümkündür. Sosyal ilişkilerimizi tekrar gözden geçiriyor, istediğimiz bir şeye sahip olmak için neler yapmamız gerektiğini tespit ediyor da olabiliriz. Bir plan veya projenin, ekip çalışmaları veya tercihlerimizin bu süreçte gözden geçirilmesi, en doğru kararın alınmasında, eksiklerin saptanmasında, gereksizlerin ayıklanmasında Güneş bize kuvvet sunabilir. Belki çok aktif şekilde hareket etmeyeceğiz, belki temkinli olacağız. Karşımıza çıkan yeni projeleri, insanları hemen yüreğimize sarmayacağız. Fakat daldan dala atlamamanın, bencil düşünmemenin, insanları dinlemenin, ilişkilerimizdeki yanlışları gözden geçirip doğru bir analizde bulunmanın ne kadar faydalı olduğunu anlayacağız.

27-31 MART ARASI

Sevgili İkizler 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle aynı zamana denk geliyor ve Nisan ayında da Merkür gerileyecek. Bütün bunlar gösteriyor ki, plan ve projelerimizi belli bir zaman aralığında düşünmek lazım. Hemen niye olmuyor, neden olmadı veya niye ilerleyemiyorum gibi ele almayalım. Çevremizle olan ilişkimiz, aşk hayatımız, hedeflerimiz, yeniliklerimiz için sabırlı ve bilinçli olmalıyız. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerlemekte. Demek oluyor ki biz bu Yeniayda, güvenlik, güvence gibi olgulara önem vereceğiz. Bir planımız varsa, bu bize ne kazandırır, neler gereklidir, kimlerle nasıl bağlantı kurulmalıdır diye gözden geçirmeliyiz. Bazen durgunluk veya hızlı yol alamadığımız için gerginlik olabilir. Bugünlerde konuşulan meseleler zamanla yerine oturabilir. Yeter ki, gerçekçi bir planlamada bulunun. Size birileri söz verebilir, hallederiz diyebilir. Ancak bu sözler ne kadar yerini bulur, doğru mudur diye bakalım. Tabii ki sağlığınız da önemli. İlişkiler önemli. Karşınıza yeni biri çıkabilir veya eski bir ilişki yeniden alevlenebilir. Kısa süreli bu etkilenmenin uzun vadeli bir ilişkiye dönüşmesi için, beklemek ve gözlemlemek, güvenirliliği merkez almak gerekiyor.

Sevgili İkizler 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, 10 Nisan itibariyle gerileyecek.O tarihe kadar sizler, bugünlerde yürürlüğe koymak istediğiniz işleriniz tamamsa uygulayabilirsiniz. Henüz hazır değilse ister şimdi isterseniz ay sonuna doğru bir daha gözden geçirmelerde bulunursunuz. Parasal konular üzerinde düşünmek, zihninizi rahatlatmak, ilişkinizle alakalı konular üzerinde yoğunlaşmak, gerekirse konuşmak için uygun günlerdesiniz. Burada önemli olan gerileme etkisi başlayana dek, sizin ortaya koymak istediğiniz ne varsa bunları ele alarak, hazırlıklarınızı tamamlamaktır. Huzur arzusu, özellikle zihninizi dinlendirmek ihtiyacı düz veya geri hareket döneminde zaten etkili olacaktır.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-13-14-23-24-28

Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-19-26

Aşkta En Şanslı Günler : 13-14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7

Yeniay : 4-5-6-31 (Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 18-19-20 (Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç burcunda geriliyor. Biraz agresiflik hakim olabilecek bir ay, ancak, Mars da bu geçişi etkilediği için agresifliği dengeliyor. İş seçeneklerinizi gözden geçirip, eğer işinizden daha önce ayrıldıysanız daha önce ayrıldığınız iş yerinden bir teklif alabilirsiniz. İş ilişkilerinizde biraz dengeli ve sabırlı olmakta yarar var.

10 Mart tarihinde Mars, Boğa burcunda seyrine başlıyor. Kazanmaya dönük doğru adımların atılması adına tespit için bu dönem çok önemli. Riskli işleri çabucak fark edebiliyorsunuz. Mevcut formu, mutluluk seviyeniz az veya çok olsa da sürdürmeniz gerekiyor.

12 Mart tarihinde Dolunay, Başak burcunda oluşuyor. Bu ise çevre ilişkileri ve iş görüşmeleri konusunda sağlamcı olmanızı işaret ediyor. İkili ilişkiler ve kendi fikirlerinizi anlatmada problemler olabilir ancak güçlü ilişkiler seyrini sürdürecek. Bir tek sorun, dereyi görmeden paçaları sıvamanız olabilir. Bundan uzak durmalısınız. Bu Dolunayda sonradan problem oluşturacak şeylerden uzak durmalıyız.

13 Mart tarihinde ise Merkür, Koç burcunda seyrine başlıyor. İletişim ve iş hayatında önemli bir geçiş. Söylediklerinize ve size söylenenlere karşı biraz daha dikkatli ve anlayışlı olmak gerekiyor. Bu dönemde de risk almaktan uzak durmalısınız.

20 Mart tarihinde de Güneş, Koç burcunda olacak. Bütün ilginizi iş hayatınıza verip kendinizi güçlü görmek isteyeceksiniz. Her şey kariyere endeksliyken, siz de sağlam olanı isteyecek ve sağlam projelerde yer alacaksınız. Hızlı kararlar almaktan kaçınmalısınız.

28 Mart tarihinde de Yeniay, Koç burcunda doğacak. Bu da iş hayatınızı etkiliyor. Önümüzdeki bir ay içerisinde yapılan işlerin meyvesini, bu etkiyle toplayacaksınız.

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Venüs-Koç burcunda gerileyecek. İş hayatında ilişkilere, yürürlüğe koymak istediğimiz projelere, sorumluklara, görevlerimize, iletişim ve paylaşımlara, görüşmede bulunacağımız insanlara, ailemizle ilişkimize yeniden bakacağız. İster karşı cinsle ister diğer insanlarla olan bağımızın niteliği önemli. Ne kadar güçlü ise o kadar iyi. Ancak eğreti veya zoraki hiçbir şeye tahammülümüz yok. Bencil davranıyoruz. Çünkü kimsenin bizi, bizim kadar düşünmeyeceğini, herkesin kendine dönük hareket ettiğini biliyoruz. İçimize yöneliyoruz ve amacımız, hedefimiz nedir? Nasıl ilişkiler bizi mutlu ediyor, nasıl işler bizde doyum hissettiriyor, hangi planlar yürümüyor ve hangileri zevk vermiyor. Bunlar üzerinde duracağız. Tabii ki koparıp atmak, tartışmak veya çatışmak zamanı değil. Sadece gözlem vaktindeyiz. Duygularımızı ifade etmekte zorlanıyoruz. Haksızlıklar canımızı acıtıyor ve sabretmek kolay olmuyor. Yengeçler duyarlı kişiler olduklarından bu dönemde, zorlanabilirler. Bilirsiniz çalışma hayatında politik davranmak esastır. Karşınızdaki kişi patronunuz ise ve gerçekten kaprisli davranıyorsa bu süreçte sıkılabilirsiniz. Görevlerinizi isteksizce yapmanız mümkün olduğu gibi, iş hayatıyla alakalı konularda olmayacak idealler peşinde koşabilirsiniz. Mükemmel bir iş ve güvence istediğiniz halde bu gerçekleşmediğinde agresif tavırlar gösterebilir, çevrenizdeki insanlarla çatışabilirsiniz. Ne yapmalıyız? Ani kararlar vermemeli, yarım kalan işlerinizi bitirmeli, iş kriterlerinizi iyi belirlemeli, şartların farkında olmalı, insanlarla aranıza belli bir mesafe koymalı, elden geldiğince mantıklı davranmalıyız.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Venüs-Koç burcunda gerileyecek. İş hayatında ilişkilere, yürürlüğe koymak istediğimiz projelere, sorumluklara, görevlerimize, iletişim ve paylaşımlara, görüşmede bulunacağımız insanlara, ailemizle ilişkimize yeniden bakacağız. İster karşı cinsle ister diğer insanlarla olan bağımızın niteliği önemli. Ne kadar güçlü ise o kadar iyi. Ancak eğreti veya zoraki hiçbir şeye tahammülümüz yok. Bencil davranıyoruz. Çünkü kimsenin bizi, bizim kadar düşünmeyeceğini, herkesin kendine dönük hareket ettiğini biliyoruz. İçimize yöneliyoruz ve amacımız, hedefimiz nedir? Nasıl ilişkiler bizi mutlu ediyor, nasıl işler bizde doyum hissettiriyor, hangi planlar yürümüyor ve hangileri zevk vermiyor. Bunlar üzerinde duracağız. Tabii ki koparıp atmak, tartışmak veya çatışmak zamanı değil. Sadece gözlem vaktindeyiz. Duygularımızı ifade etmekte zorlanıyoruz. Haksızlıklar canımızı acıtıyor ve sabretmek kolay olmuyor. Yengeçler duyarlı kişiler olduklarından bu dönemde, zorlanabilirler. Bilirsiniz çalışma hayatında politik davranmak esastır. Karşınızdaki kişi patronunuz ise ve gerçekten kaprisli davranıyorsa bu süreçte sıkılabilirsiniz. Görevlerinizi isteksizce yapmanız mümkün olduğu gibi, iş hayatıyla alakalı konularda olmayacak idealler peşinde koşabilirsiniz. Mükemmel bir iş ve güvence istediğiniz halde bu gerçekleşmediğinde agresif tavırlar gösterebilir, çevrenizdeki insanlarla çatışabilirsiniz. Ne yapmalıyız? Ani kararlar vermemeli, yarım kalan işlerinizi bitirmeli, iş kriterlerinizi iyi belirlemeli, şartların farkında olmalı, insanlarla aranıza belli bir mesafe koymalı, elden geldiğince mantıklı davranmalıyız.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars-Boğa burcunda ilerleyecek. Hedeflerinizi uzun vadeli, sosyal ilişkilerinizi güvenilirlik ilkesini gözeterek kurarsınız. Kolay kolay kimseye inanmazsınız. Bu genel tanımlama iki yıl sonra Boğada ilerleyen Mars seyrinin özünde vardır. Gelelim bu yıl ki geçişin önemine. Mars-Boğa seyrinin yöneticisi Venüs-Koç burcunda 4 Mart ve ardından Merkür-Boğa burcunda, 31 Mart tarihinde gerileyecek. Bütün bunları göz önüne aldığımızda, çıkarlarımıza uygun ve ihtiyaçlarımızı elde etmeye yönelik planlarımızı uygulamak, iş hayatında bencil hareket etmek pek mümkün değil. Bilakis, mevcut şartlara uymamız gerekebilir. Kafamızdan ve gönlümüzden geçenleri doğru bir zamanlama çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Aceleyle karar vermek, uygulamak, bundan olumlu sonuç almak için geri hareketlerin bitmesi lazım. Fakat şunu söyleyeyim, bu dönemde yapılacak gözden geçirmeler sonrasında işinize yarayabilir, arzu ettiğiniz ilerleme sağlanabilir.

Sevgili Yengeçler 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, dikkatli bir iletişim ve çevremizi titizlikle gözlem gücümüzdür. Hiçbir şeyi hafife almayız. Meseleleri ya didikler dururuz veyahut su aklar yolunu bulur deriz. Tabii ki bu ikilemin sebepleri vardır. Özellikle alıştığımız çevre, insanlar ve işler bizim bildiğimiz alanlardır. Bize bir şey söylemeden yardıma koşarız, destek oluruz ve karşılık beklemeyiz. Fakat ne zaman biz bir şey istesek veya bir meseleyle uğraşsak insanların anlayışlı olmadıklarını düşünürüz. Sakinliğimizden eser kalmaz, eleştiririz. Çünkü arzu etmediğimiz bir durumla karşılaşmışızdır. Bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda olduğu için, iş görüşmeleri ve planlarımızı çok düzenli takip etmemiz gerekecek. Kararlılık önemli. Zihnimiz bizi yanıltmasın. Görünümlere baktığımızda, özel veya iş ilişkimiz olan kişilerle anlaşmamız aslında kolay. Sadece yüzeyde görünenle yetinmeyeceğiz. Meseleleri derinlikli olarak analiz edeceğiz. Bunu yapmadan içimiz pek rahat etmeyecek. Günlük hayatta uğraştığımız, didindiğimiz halde bir türlü yerli yerine oturmayan işlerden yorgunuz. Doğal olarak karşımıza çıkan bir teklifi hiç düşünmeden kabul edebiliriz. Bir başka yere gitmeyi, yerleşmeyi, farklı bir proje üzerinde çalışmayı aklınızdan geçirebilirsiniz. Ancak ben yine de, her yönüyle gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum.

13-19 MART ARASI

14 Mart-31 Mart tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda ilerleyecektir. İş hayatınızda aktif düşünme, hızlıca hareket etme ve gerginlikten uzak durmanızda yarar var. Bazen bilinçli analizlerde bulunacağız ancak çoğu zaman gergin konuşmalar söz konusu olabilir. İş hayatında tartışmalardan uzak durmamızda yarar var. İş girişimlerinde özgüven duygumuzu sözlerimizle yansıtmamız iyi olacaktır.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş, Venüsün iki ayrı burçtaki gerilemesi ve Mars-Boğa burcu geçişiyle örtüşüyor. Bunları göz önüne almadan dönemi analiz edemeyiz. Evet hırslıyız ancak bunun ardında haklı nedenlerimiz var. Çünkü belirlediğimiz bir hedef var ve biz onu elde etmek için soğukkanlı şekilde planlar yapabileceğiz. Belki iş ilişkilerinde sabırlı olmamız gerekecek fakat bu bizi fazla yormayacak. Çünkü amaca giden yolda bu sabır işimize yarayabilir. Üstümüzde birileri baskı uyguladığında biz bileceğiz ki, hayatımızın kontrolünü elimizde tutarsak, hiç kimse bizi üzemez, yoramaz. İyi niyetin sınırlarını çizeceğiz. Hedefimize ulaşacağımızı, bunun için gerekenleri tekrar bir ele alacağız. Sağlam ve uzun vadeli olana yöneleceğiz. Ailevi veya başka sebepler bizi yorduğunda, gerginleştirdiğinde, bunu işimize yansıtmadan çözebileceğiz. Çünkü bu geçişin yöneticisi Mars, bizi destekliyor. Sakin ol, bilinçli hareket et, gözlemle ve amacının farkında ol diyor.

27-31 MART ARASI

Sevgili Yengeçler 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs gerileme dönemine denk geliyor. Önümüzdeki Nisan ayında da Merkür gerileyecek. Bütün bunları göz önüne almadan yorumda bulunmak eksik olurdu. Öncelikle iş hayatında hedeflerinizi, isteklerinizi, gerekli olanları belli bir zaman ve sağlamlık ilkesini merkez alarak düşünmeliyiz. Çünkü şu aralar bir durgunluk, insanlarla anlaşmakta zorluk ve kafamızın içinde bir doluluk söz konusu olabilir. Yeniay adı üstünde yenilik demekse de, bu Yeniay özellikle geçtiğimiz ayki meseleleri karşımıza çıkarıyor ve üzerinde düşünmek gerekiyor. Birileri sabrımızı zorluyor sanki. Bazen içimizden çalışmak dahi gelmiyor. Bütün bu yazdıklarım çoğumuzun üzerinde zaman zaman etkili. Yeniayı yöneten Mars-Boğa burcunda ilerliyor. Biz de ek kazanç anlamında veya güvence yönünde işlere bakıyoruz. Uzun vadeli bir yol ve yöntem belirlemekten yanayız. En azından bizi gerginleştiren iş ve ailevi sorunlarla mücadele ederken, farklı neler yapabiliriz, nasıl kendimizi sakinleştiririz onun peşindeyiz. Ben geri hareketlerle örtüşen Yeniayların aslında hem geçmişi hem de bugünü gözden geçirmede, probleme neden olan unsurları belirlemede olumlu bulurum. O nedenle sizler de bu Yeniayda, durumunuzu her yönüyle ele alınız ve alternatifiniz olmadan, bir şey kesin ve net olmadan fevri kararlar vermeyiniz.

Sevgili Yengeçler 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, 10 Nisan tarihinde gerileyecek.Otarihe kadar, maddi güvence sağlayan hedef ve işlere yönelerek, dikkatlice düşünüp karar verebilirler. Eşiniz, iş ortağınız veya başkalarıyla sağlamlık olgusunu merkez alarak bağlantılarda bulunabilir, görüşebilirsiniz. Emniyet ve huzur duygusu bir Yengeç için her zaman önemlidir. Merkür-Boğa burcu geçişinde de, bunu size hissettiren kişi ve işlere yönelmeyi tercih edersiniz. Günlük olayları pratik ve gerçekçi bir şekilde analiz edebilir, size gerekli olan verileri toplayabilir, ekonomik şekilde hareket ederek, hedefinize nasıl ulaşacağınızın hesabını yapabilirsiniz.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-11-12-16-17-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 1-13-14-21-22-28

Aşkta En Şanslı Günler : 16-17

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10

Yeniay : 6-7-8 (Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 20-21-22-23 (Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

Sevgili Aslanlar, 4 Mart-3 Nisan tarihinde Venüs, Koç burcunda gerileyecek. Akraba ilişkileri, girişimler, seyahatler, tecrübe, akademik kariyer konusunda güvenli hareket etmekte yarar var. Bu geri hareket Mars etkisiyle sorun oluşturmaktan uzak bir etkiye sahip. Bu düşünmeden atılmayan adımları, durdurucu bir enerji. Kazanmaya dönüksünüz, ancak bu işlerin artı ve eksilerine bakmalısınız. Özellikle iş ilişkilerinizde dikkatli ve yavaş davranmalısınız. Ancak bu, zarar verici bir yavaşlamadan ziyade, kendi gücünüzü tespit etmenizi sağlayıcı bir yavaşlamadır. Özellikle güvenilirliğe çok önem vermelisiniz. Arka planda attığınız adımların ne kadar güvenilir olduğunu ölçeceksiniz. Yeni ilişkilerde hemen kapılmaktan yana olmayın.

10 Mart tarihinde Mars, Boğa burcunda seyrine başlıyor. İş hayatınızla ilgili kazanca dönük düşünüyorsunuz. Şu anki ilişkiniz kariyer ve maddi anlamda sizin için güçlendiriciyse herhangi bir sorun yok. Biraz beklemede kalarak durumu ölçüp tartmalısınız. İstikrar taraftarısınız.

12 Mart tarihinde Dolunay, Başak burcunda oluşuyor. Bu tarihte oturup düşünmeli, nelerin sizi rahatsız ettiğini ortaya koymalısınız. Sağlık problemleri ortaya çıkabilir, ancak bunlardan kurtulmak için Dolunay, oldukça etkili. Merkür’ün Satürn’le dikkat çeken ve rahatsız edebilecek bir görünümü var Dolunayda. Bu ise, istikrara yönelmenizi ve partnerinizle ilişkinizde de maddi konulara bakmanız gerektiğini işaret ediyor. Bu Dolunayda bilinçli ve mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Bu Dolunay, size olumlu ve olumsuz her şeyi gösterecek.

13 Mart tarihinde Merkür, Koç burcunda, 20 Mart’ta da Güneş, Koç burcunda olacak. Her ikisi de seyahat ve görüşmeleri işaret ediyor. Bu görüşmeler, işle alakalı. Mart ayında beklemeyi öğrenmeli, güvenilir seyahat firmalarını tercih etmeli ve dikkatli olmalısınız.

28 Mart tarihinde Yeniay, Koç burcunda doğuyor. Bu ay, iş konuları oldukça etkili. İş ve ticari konularda güvenilirliği merkez almalı, zaman konusunda opsiyonlu olmalısınız. Hukuki konularda ve yeni iş konularında sabit fikirli davranmamalısınız.

31 Mart tarihinde ise Merkür, Boğa burcunda olacak. Dünyayı belirli bir endekste değil de geniş bir anlamda ve maddi manevi zararları da hesaba katarak gözden geçirip incelemelisiniz. Her şey gönlünüzce olsun.

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Venüs, duyguların arka planda kaldığı ve sevgiyi ifade ediş biçiminin kendimize dönük olduğu bir zamandır. Bu geri harekette siz Aslanlar, uyumlu davranmak ve paylaşım konusunda isteksiz davranırsınız. Astrolojik açıdan aşk olgusunun zodyaktaki en güçlü temsilcisi olan sizler, kimseye taviz göstermezsiniz. Geri hareket dönemi, zıtlaşmalar, üstünlük yarışı, kimseyi beğenmemek gibi durumlara dönüşebilir. Macera arzumuz yükselir, sıra dışı ilişkiler yaşarız. Eğer beraberlikte sorun varsa hiç çekemeyiz. Bizi isteklerimiz önemlidir. Ruhunuz neyle mutlu oluyorsa ona yöneliriz. Uzak bir ülkeye mi gitmek istiyorsunuz, imkanınız varsa bunu denersiniz. Kaçamak yaşamak istiyorsunuz buna uygun kararlar vermeye açıksınızdır. Eski bir ilişki yeniden canlanır veya hayatınıza bir anda biri girebilir. Oysaki bütün bu durumları, yenilikleri iyice gözden geçirmek vaktidir. Kariyer evinizle ilgili konularda da etkili olacak Venüs geri hareketi, ön planda olma arzusu fakat bunu başarmakta yaşanan zorluklar, çevrenizle aranızda oluşturan duvarlar ve tedirginlikler şeklinde özetlenebilir. İnsanın benmerkezci davranması doğaldır. Buna sözümüz yok. Fakat iş hayatı uyum gerektirir. BEN demeye kalkarsanız, insanlar üzerinde baskı kurmaya çalışırsanız sorun çıkabilir. Bir işin hemen sonucu almak zor olabilir. Yapmak istediklerinizi gözden geçirme zamanınızdır. Bu süreçte yapacağınız incelemeler geri hareket sonrası doğru bir tercihte bulunmanızı sağlayıcıdır. Rutin iş seyahatleriniz olabilir. Karşınıza ansızın çıkacak bir teklif veya fırsatı kaçırmanız halinde üzülmeyiniz. Bunlar geri hareket sonrası tekrarlanır. O zaman karar verirsiniz.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars-Boğa burcunda seyrini sürdürecek. Bu dönem genel anlamıyla insanın kariyer, aile, toplum hayatıyla ilgili meselelerini ihtiyaçları doğrultusunda ele almasıdır. Mücadelenin özünde, maddi açıdan getirisi yüksek bir iş, huzur ve güvence dolu bir hayat ve içinde yer almaktan hoşnut olduğu bir toplum özlemi vardır. Kalıcılık, süreklilik ve uzun ömürlülük son derece kıymetlidir. Risk alınmaz Mars-Boğa burcu geçişinde. Her şeyin güvence çerçevesinde düşünülerek gözden geçirilmesini doğal karşılamalıyız. Tabii ki bu bakış açısı, başka bir olanak, fırsat, alternatif çıkmadıkça olanı olduğu haliyle kabule zorlar ki, aslanlar için bu pek hoş değildir. Bir başka önemli husus, bu geçişi yöneten Venüs ün 4 Mart itibariyle Koç burcunda ve ardından Merkür ün 31 Mart tarihinde gerileyecek oluşudur. Durum böyle olunca iş hayatı, hedef, sosyal ilişkiler ve ilerisi adına aklınıza estiği gibi kararlar veremeyebilirsiniz. Şartlara bakmak, şöyle bir kendinizi, amacınızı gözden geçirmek, yarım kalan işlerinizi tamamlamak durumundasınız. Bu daha sonraki atılım, değişiklik, yenilik için gayet iyi sonuçlar doğurabilir.

Sevgili Aslanlar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, iş veya özel ilişkilerde, titizlikle durumumuzu gözden geçirmenin ve güvencemize önem vermenin gereğini vurguluyor. Hani bir yandan titizleniyoruz ancak diğer yandan gelir-gider dengemizi şaşırıyoruz. Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda etkili bir konumda değil. Bu nedenle hesabımızı bilmek gerekiyor. Hayali düşünemeyiz. Şuradan şu gelir, buradan bu gelir diyerek bir ortaklığa, kredi çekmeye, bir borcun altına girmeye kalkışamayız. Görünümlerin ilki, işe ve emeğe göre ücretin belirlenmesi veya hizmetin kalitesine göre harcamada bulunulması gerektiğini, bunu derinlemesine araştırmanın yararını işaret ediyor. İkinci görünüm, çocuk sahibi olmak veya çocuklarınızla ilgili konularda akılcı düşünmektir. Bir yerden para bekliyorsanız, elinize geçmeden, hayaller kurmayalım. Eğer bir alacak-verecek meselemiz varsa bizim iyi niyetimizden yararlanılmasına izin vermeyelim. Bu Dolunay yukarıdaki konular üzerinde etkili olacağından, kredi ve yatırım konusunda uzman kişilere fikir danışalım. Yanılmamak için, öncelikle biz hesabımızı iyi yapalım. Sağlık kontrollerimizi ihmal etmeyelim.

13-19 MART ARASI

14 Mart-31 Mart tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Biz de istekli bir şekilde düşüncelerimizi, inancımızı, hayata bakış açımızı öne sürmek isteyeceğiz. Bu süreç yurtdışı, ticaret, aktif girişimler, haberler, fırsatlar, hızlı kararlar vermek yönünde etkilidir. Ayrıca yolculukların da simgesidir. Kişi iş girişimlerinde bulunmak veya eğitim, ticari konularda aktiftir.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında Güneş-Koç burcunda ilerleyecek. Bu geçişin yöneticisi Mars-Boğada seyrini sürdürüyor. Venüs ise iki ayrı burçta geriliyor. Bütün bunları harmanladığımızda, eğitim hayatımız, akademik tercihlerimiz, uzak ülkelerle alakalı işlerimiz, hukuk gibi konularda risk faktörünü göz önüne almamız gerekecek. Tercihlerimizi gözden geçireceğiz. Daha önce verilmiş kararlarımızı ele alacağız. İlişki ve finansal konularda aceleci kararlar vermeyeceğiz. Kariyerimiz söz konusu ise, bizim öncelikle yeteneklerimize göre bir değerlendirmede bulunmamız lazım. Eğitim ve iş kararlarını bu şekilde vermek gerekiyor. Aceleci olmayalım. Duruma bir bakalım. Sürecin yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerlediği için temeli sağlam ve uzun vadeli olmayan, anlık istekler ve zevklere dayanan planlar yapmayacağız. Bilgi ve tecrübemizi geliştirmek amaçlı düşünmemizde yarar var. Kısaca Güneş-Koç burcu bu yıl, bizi ciddiyetle hareket etmeye, maddi-manevi anlamda güçlü olana yöneltmektedir. Biraz yavaş ancak isabetli kararlar için sabırlı olmamız gerekiyor.

27-31 MART ARASI

Sevgili Aslanlar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle aynı zamana denk geldiği için, hedefimizle alakalı her türlü meselenin gözden geçirilmesi iyi olacaktır. Geçtiğimiz aydan bu yana bazı iş ve ilişkilerimizde durgunluk söz konusu. Eskiye ait konular tekrar gündeme gelmekte. İnsan seçmekte veya hangisi doğru olur diye düşünmekte zorlanıyor. Eğitim, yurtdışı, yerleşim, kariyer konularında şu aralar bir hayli yoğunuz. En iyisini, en kalıcı ve güvenilir olanı tercih etmek istiyorsak, tabii ki aceleyle değil, ilerisini düşünerek hareket etmeliyiz. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor ve önümüzdeki Nisan ayında Merkür gerileyecek. Zaman konusunda sabırlı olmak gerekebilir. Eğer daha önce bir iş veya yerleşim tercihinde bulunduysanız şartlar tam olarak yerli yerine oturmamış olabilir. Zamanla bunlar düzelebilir. İş icabı kısa süreliğine bir başka şehir veya ülkede çalışmayı düşünenler, tayin bekleyenler, akademik tez hazırlayanlar ekstra zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Bir bekleme dönemi gibi dursa da, önümüzdeki birkaç ay içinde durumunuz netleşir. Bu Yeniayda önemli olan, hangi konuda olursa olsun şartlara bakmak, uzun vadeli düşünmek ve kazandırıcı olup olmadığına bakmaktır. Yaptım olsun tarzında değil, iyi bir şeyler olsun diyerek düşünmektir. Ne istiyorum, neyi hedefliyorum, bu yolda karşıma çıkacak zorlukların da farkında mıyım, bunlara değer mi diye bakmak yararlı olur.

Sevgili Aslanlar 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, iş hayatımız, maddi kazanç, hedeflerimiz üzerinde sakince ve aklımız başında düşünmenin önemini vurguluyor. Biraz yavaşlıyoruz. Zihnimiz koşturmaca içinde gözden kaçırdığı noktaları fark ediyor. Bunlar tabii ki önemli. Doğru bir yol ve yön belirlemek için, işlerimizi sağlama almaktan yanayız. Bu tespitler sonucunda her şey yolundaysa, tabii ki girişimde bulunabilir, uygulayabiliriz. Ancak soru işaretleri taşıyorsak, çok fazla hızlı ilerlemiş, şimdi bir şeyler aklımızı kurcalamışsa o zaman bir daha bakmakta yarar görüyorum. İş tercihlerimizde, proje ve planlarımızda geleceğin garanti altına alınması gerekliliğini unutmayalım. Hakikaten işe yarayan, üretime dönük olanları yürürlüğe koyalım. Merkür 10-20 Nisan tarihleri arasında gerileyecek. O nedenle, yürürlüğe koymak istediğiniz işleri en geç 3 Nisan tarihine kadar hallediniz.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-13-14-18-19-28

Zayıf Enerjili Günler : 3-16-17-23-24-30

Aşkta En Şanslı Günler : 18-19

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12

Yeniay : 8-9-10-11 (Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25 (Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

Sevgili Başaklar, Venüs geri hareket, 4 Mart-3 nisan tarihleri arasında Koç burcunda gerçekleşiyor ve bu hareketi Mars, 10 Nisan tarihinden itibaren olumlu etkiliyor. İş ve ilişki konularını gözden geçirme anlamında oldukça olumlu bir dönem olacak. Sizi nelerin olumsuz yönde etkilediğini fark edeceksiniz. Buna rağmen, sinir katsayınızı kontrol atlında tutmalı, ilişkilerinizi kontrol etmelisiniz. Kredi alımlarından uzak durmalısınız. Hukukla ilgili ilişkilerinizde sağlamcı olmalı, harcamalarınızı da dikkatli yapmalısınız.

10 Mart tarihinde Mars, Boğa burcunda seyrine başlıyor. Para kazanma amaçlı olarak yüzünüzü dışarı döneceksiniz ancak sağlamcı olmalısınız. Sizin için doğru bir projeyse finansal anlamda rahat bir tercihte bulunacaksınız. Finansal konuları da bu anlamda dikkatli olarak ele alıp sabırlı olmalısınız.

12 Mart tarihinde; Dolunay, burcunuzda oluşuyor. Sizi rahatsız eden meseleler yüzünden huzursuz oluyorsanız sakin olmalısınız. Bu Dolunay, aşk hayatınızla ilgili konularda da doğru tercihleri ve sağlam olanları size işaret edecek. Özellikle evliliği sorunlu olanlarınız biraz daha iletişime önem vermeli, çözüm odaklı olmalı. Sizi denetim altına alan çevrenize karşı daha pozitif ve ılımlı olmalısınız.

13 Mart tarihinde Merkür, Koç burcunda olacak. Sözünüze dikkat edip, finansal konularda ve her türlü ilişkinizde parasal açıdan yarar anlamında inceleme yapmalısınız. Elinizde ne olduğunu ve neyi kaybedip kazandığınızı inceleyeceksiniz. Muhasebenize bir bakacaksınız. Eğer evliyseniz eşinizin mali konularını da inceleyeceksiniz. İlişkide yalnızca kendi çıkarını gözleyen bir taraf varsa, çözüm odaklı inceleyeceksiniz.

28 Mart tarihinde Yeniay Koç burcunda olacak. Tespitleriniz, kanılarınız bu dönemde ortaya koyulacak. Her şeyi koparıp kesip atmaktan yana değilsiniz. Daha sağlamcı olacaksınız.

Nitekim bu şekilde ele almanızı sağlayan Merkür-Boğa geçişi 31 Mart’ta gerçekleşiyor. Bu dönemde biraz bekleyerek inceleyeceksiniz tüm ilişkilerinizi. Mart ayı biraz bekleme ayı gibi görünse de, olumlu bir ay olduğunu söylemek gerek. Bu beklemeler, zararı önlemek için. Her şey gönlünüzce olsun.

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Venüs-Koç burcunda gerileyecek. Bu süreç bir konuda tekrar düşünmek, hesaplamak, incelemede bulunmak, eksikleri saptamak, yapılacakları planlamak açısından etkilidir. Fakat yenilik anlamında bir uygulamada bulunmak yanlıştır. Şimdi sizler parasal açıdan kimlerle ilişkiniz var, bu kişiler nedeniyle sorunlarınız var mı bütün bunları bir gözden geçirmelisiniz. Diyelim ki iş ortağınız nedeniyle maddi kayıplara uğramaktasınız. O zaman hesaplarınızı iyice gözden geçiriniz, baktınız ki bu ortaklık size zarar vermekte oturup bir konuşunuz. Hoşunuza gitmeyen noktaları ifade ediniz. Belki de kendine bir çeki düzen verir. Geri hareket sonrası bir daha bakarsınız. Değişen bir şey var mı, yoksa ortaklığı sonlandırırsınız. Bir başka örnek şu olabilir. Eşinizin iş durumu veya eş kaynaklı bölüşümlerde bir sorun yaşıyor musunuz? Eve giren para adil bir biçimde dağıtılıyor mu? Eğer bu durumda bir sorun varsa, eşinizle konuşmaya çalışın. Bir kredi çekmek istiyorsanız çok iyi düşününüz. Geri hareket sonrası düşük faizli bir kredi olanağı karşınıza çıkar. Aileniz veya başkalarından bu dönemde maddi destek göremediğinizde veya tam tersine sizi zor durumda bıraktıklarında bu durumu kabul etmeyeceğinizi belirtin. Bu dönemde hesapsız işler yapmayınız. Yatırım ve harcamalara dikkat ediniz. Size destek olmaları için kimseye baskıda bulunmayınız. Bilinçli şekilde hesabınızı yapınız.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars-Boğa burcunda ilerleyecek. Hayata bakış açımız bu dönemde sağlamcılık, güvenilirlik, uzun vadeli olana yönelik şekilde gelişiyor. Yüksek eğitim, iş hayatı veya hangi alanda mücadele vereceksek özünde bu ilkeler çerçevesinde karar vermek yatıyor. Maceracı değiliz. Öyle alıştığımız ortamdan çıkıp bir yerlere yerleşmek, orada yaşamak, uzaklara gitmek hali yok. Ancak maddi anlamda hakikaten güvence içeriyorsa, iyi para kazanılacaksa, kalıcı olacaksa, ileride çok iyi şartlar altında yaşanacaksa sıcak bakabiliriz. Görüş alışverişinde bulunduğumuz kişileri de bu kriterler çerçevesinde gözden geçiriyoruz. Bir de önemli husus, bu geçişi yöneten Venüs, 4 Mart tarihinde Koç burcunda, Merkür-Boğa burcunda 31 Mart tarihinde gerileyecek. Durum böyle olunca finansal konularda bilmediğimiz kişilerle ortaklık kurmak, ilişkiye girmek, aceleyle kararlar verip kredi çekmek, birilerine güvenip borçlanmamak en doğru yol. Zaruri ihtiyaçların alınması, borçların ödenmesi, hukuki işlerin iyi takip edilmesi, bencil insanlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca sırf çıkarımız için, arzularımızı elde edelim diye başkalarını göz ardı etmek, haklarını yemek yanlış olacaktır.

Sevgili Başaklar 12 Mart saat 17:54 burcunuzda oluşacak Dolunay, ilişkide her iki tarafın da ortaklaşa hareket etmesinin önüne geçen noktaları gözden geçirmeleri, bir tarafın aşırı vericiliği diğer tarafın eleştirel yaklaşımıyla sorunların çözülemeyeceğini işaret ediyor. Bir öğüt gibi düşünebiliriz. Şunu yaparsanız şöyle olur, yapmazsın böyle olur gibi. Dolunaylar gizli olanı, üstü kapatılanı, bir meseleye nasıl bakılması gerektiğini, sonucunu aşikar eder. Görünümlere baktığımızda, aşkta belli bir mesafenin, sınırları çizmenin, endişeli, karamsar bakmak yerine, sağlam bir ilişki nasıl olur sorusuna cevap vermemiz gerektiğini vurguluyor. Özellikle evli ve çocuklu çiftler, onların geleceğini düşünerek ilişkilerine bakmalılar. Yeni evlenecekler, sadece aşk değil, bir ömür birlikte olmanın ciddiyetiyle duruma bakmalılar. Kimse kimsenin kurtarıcısı veya yargıcı olmamalıdır. Bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerliyor. Görülüyor ki, ilişkilerde taviz vermek, gerçekler yerine hayali düşünmek söz konusu. Madem böyle olma ihtimali var, o zaman bize düşen aklımızı başımıza toplayıp, ilişki veya iş ortaklıklarına dikkatli şekilde bakmaktır. Resmin bütünü önemli. Kısaca mevcut durum, doğru, dürüst, net bir iletişim ilişkide önemli ve hayati bir karar verilecekse (evlilik, boşanma veya iş ortaklığı kurmak v.s) mutlaka gerçekçi olmalıyız.

13-19 MART ARASI

14 Mar-31 Mart tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Koç burcu geçişinde, İlişkinizin niteliğine göre sorunlu bir beraberliğiniz varsa, agresif konuşmalara neden olabilir. Sakin bir şekilde duruma bakmak lazım. İlişkisi mutlu olan kişiler için de, birlikte olumlu yansıma altında önemli kararlar verilebilir. Fikirlerinizi birbiriniz üzerinde baskıyla kabul ettirmeye çalışmayınız. Bu süreç mali konularda da etkilidir. Çözüm bulmak amacıyla hızlı kararlar verilebilir. Lütfen bu geçişte biraz ortam şartlarına bakın. Borçlarımız, kredi kartı harcamalarımız, nafaka, miras, ortaklaşa yapılan parasal alışverişler ve bunlarla ilgili davalar veya bir takım meseleler üzerinde bilinçli olmamız tabii ki faydalıdır.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş dönemi, iki ayrı burçta gerileyen Venüs ve Boğa burcunda ilerleyen Mars dönemiyle örtüşüyor. Bunları göz önüne almadan yorumda bulunmak eksik olacaktır. Öncelikle bu geçişte, finansal meseleleri riskten uzak şekilde ele alacağız. Öyle çabucak kararlar vermeyecek, artı ve eksileriyle değerlendireceğiz. Aklımıza estiği gibi değil, verilen karar bize ne yarar veya ne zarar yaşatabilir diye hesabını yapacağız. Güvenilirlik ilkesi bizim rehberimiz olacak. Hakkımızı, hukukumuzu gözeteceğiz. Birilerine veya bir şeylere güvenip para harcamayacağız. Kredi, miras, hisseli paralarda temkinli olacağız. Çıkarlarımızı koruyacağız. Sıkıntılarımızı aşabilmenin yollarını araştıracağız. İlişki meselelerinde hayal kırıklığı yaşamamak için, seçimlerimizi akıllıca ve durumumuzu bilinçli şekilde gözden geçireceğiz. Gördüğünüz gibi, bu yılki Koç geçişi biraz yavaşlatıcı gibi dursa da, yaş tahtaya ayak basmayacağımızı görüyoruz.

27-31 MART ARASI

Sevgili Başaklar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle örtüşüyor. Bu durum problemli evliliği veya iş ortaklığı olan kişiler açısından düşündürücüdür. Çünkü her iki taraf birbirine karşı anlayış göstermekte zorlanır. Daha önce ayrılmış olduğunuz kişiyle yeniden bazı meseleler üzerinde bir araya gelmeniz mümkündür. Kredi veya borçlar, paylaşılan mallar gibi finansal konularda çok iyi bir analize ihtiyaç var. Bunları halletmek için sabırlı ve bilinçli olmak gerekiyor. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerlediği için, kendi hedefinize, düşüncenize göre planlamada bulunmak istersiniz. Ancak önümüzdeki ay, yöneticiniz Merkür gerileyeceği için, işlerin halledilmesi ve istediğiniz şekilde olması zamana bağlıdır. Hukuk, eğitim, ticaret, bankalarla ilgili işlerin de, iyi takibinin yapılması, artı ve eksileriyle tartılmasında fayda var. Şu andaki mevcut sıkıntılara çare bulmak için yapılacak girişimler veya aranan destekler belli bir süreç gerektirebilir. Eğer bu yöndeki işlerinize iyice odaklanıp, her yönüyle araştırırsanız şu andaki mevcut sıkıntıları aşabilecek çıkış yolları bulursunuz.

Sevgili Başaklar 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, maddi güvence, teminat, uzun vadelilik, farklı bir yere yerleşim, sakin, kaliteli, huzurlu bir yaşam düşüncemizin yükselişidir. Her zaman olduğu gibi Merkür-Boğa burcunda iken, hele gölgeli günleriyle birlikte 3 Nisanda etkili olacak geri hareketini göz önüne alınca garanti olgusunu şimdiden önemseyip meseleleri ölçüp tartalım.İyi bir analize ihtiyacımız olduğu kuşkusuz. Kimseye güvenemeyiz belki ama en azından hakkımız olan bir şey varsa, bunu da elde edip rahata kavuşmayı düşünmemiz gayet doğaldır.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-11-12-16-17-21-22-30

Zayıf Enerjili Günler : 5-18-19-26

Aşkta En Şanslı Günler : 21-22

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14



Yeniay : 11-12-13 (Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27 (Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

Sevgili Teraziler, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç burcunda gerileyecek. İkili ilişkinizde istikrar ve verimi artı ve eksi yönleriyle ele alacaksınız. İnceleme yapıp, öylesine bir kopuştan ziyade, sizi olumsuz yönde etkileyen faktörleri her yönüyle ele alacaksınız. Ne gibi problemler oluşacağını ilişkide ortaya koyacaksınız. Evlilikte bir problem varsa, bu problemin neden kaynaklandığını anlamak için çıkarlarınızı ortaya koyacaksınız. Diyelim ki, birkaç hafta önce ayrıldınız ve bu gerileme döneminde partneriniz geri döndü ya da hayatınıza biri girmek üzere. Bu dönemde, olabildiğince dikkatli bir şekilde bekleyip incelemelisiniz bir ilişkiye adım atmadan önce. Sağlam olandan yana olmalısınız. Karşınızdaki kişinin ilişkide ne aradığını gözden geçireceksiniz. Yeniye yer açmak için, mevcut resme bakacaksınız. İlişkide problemleri tespit etmek anlamında her şeye bakacaksnız.

10 Mart tarihinde Mars, Boğa burcunda olacak. Bir boşanma söz konusuysa nafaka konularına bakmalı, iş ortağınızla ilgili bir problem varsa sizi savunacak kişileri dikkatle incelemelisiniz. Borcunuz varsa finansal anlamda dikkatli olmalısınız. Bu tarihlerde, kendi menfaatlerinizi öne alıp, geleceğinize odaklanacaksınız ve sadece bakmanız yeterli.

12 Mart tarihinde Dolunay, Başak burcunda oluşuyor. Sağlığınıza ve iş hayatınıza bakacaksınız. Ailenizle ilgili problemler, zaman zaman kendini hatırlatabilir. Ancak bu dönemde sağlam bir şekilde bakmanız gerekiyor. Dolunay, size gerçekleri gösterir. Sağlık kontrollerinizi yaptırıp, çatışmadan uzak durmanız gerekir.

13 ve 20 Mart’ta peş peşe Merkür ve Güneş, Koç burcunda seyrine başlıyor. Venüs de burada geriliyor. İlişki meselelerinde önünüze ve sorunlarınıza bakmalı, ne gibi problemler olduğunu incelemelisiniz. Birbirinize anlayış gösterin, ancak tavizci olmayın. Eğer bir problem varsa, üzerini kapatmayıp sağlamcı bir şekilde gözlemlemelisiniz. Yeni bir ilişki görünüyorsa, menfaatlerinizle bu ilişkiyi birlikte incelemelisiniz. Partneriniz baskın tavır gösterebilir, ya da eski bir ilişki geri dönmek isteyebilir. Bunları dikkatlice incelemelisiniz. Eşinizin ve kendinizin maddi konularını dikkatle incelemelisiniz.

28 Mart tarihinde Yeniay, Koç burcunda doğuyor. Bu da ilişkiyi vurguluyor. Sorunlu ilişkilerin ve problemlerin önemi ortaya çıkıyor. Zıtlaşma ve birbirinize saygı arasında tercih yapacaksınız, ki burada da ilişkinin sağlamlığı önemli. Birbirinize saygı duymalı ancak kim olduğunuzu da sabitleyerek ortaya koymalısınız.

31 Mart tarihinde ise Merkür, Boğa burcunda seyrine başlıyor. Bu dönemde kafanız bir makine gibi çalışıyor. Elinizde nelerin olduğunu, ilişkinizin size neler kazandırdığını inceleyeceksiniz. Olumlu, gerçekçi ve vicdanlı geçireceğiniz bir ay olacağı için, bu ay olumlu görünüyor. Her şey gönlünüzce olsun.

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Venüs-Koç burcunda gerileyecek. Yöneticiniz olması sebebiyle tabii ki karşıt burcunuzdaki geri hareket iki kat önem taşıyor. İlişkide paylaşım, denge ve uyumun sağlanması, ben demek yerine biz demenin zorlaştığı zamandayız. Anlaşmazlıklar, yanlış anlamalar bir hayli etkili olabilir. Sizin ilişkinize bakışınız ile partnerinizin arzu ve istekleri birbirine uymayabilir. Baskın davranmaya çalışabilir. Eğer onu çok seviyorsanız anlayış göstermek zorunda kalırsınız. Tabii ki bir yere kadar. Gerektiğinde konuşmak ve bu duruma çare bulmak isteyebilirsiniz. İlişkisi güçlü çiftler bu dönemde pek sorun yaşamazlar. Çünkü onlar birbirlerinin farklılıklarını ilişkide sorun etmezler. Ancak bu dönemde bu çiftler de ufak tefek sorunlar yaşayabilir. Boşanma aşamasında olan Terazilerin durumu daha zordur. Eski meseleler gündeme gelir. Aslında her iki taraf da yüzleşebilse, sadece kendi tarafından bakmasa belki de sorunlar çözülecektir. Ancak bu pek kolay olmaz. Bazen de çiftler bu dönemde boşanmaktan vazgeçilir. Ancak yüzeysel düşünülüp sorunlar çözülmezse, geri hareket sonrası bunlar tekrar gündeme gelebilir. Kimi Teraziler bu süreçte yeni bir aşka adım atabilirler. Ancak bu ilişkinin kökleşmesi Haziran sonrası netleşir. Birbirinizi iyi tanımanızı tavsiye ediyorum. Hele evlenmeye karar vermek bu dönemde yanlış olabilir.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars-Boğa burcunda ilerleyecek. Genel tanımı gereği bu dönem, kişinin eşi veya iş ortağıyla alakalı konularda güvenilirlik ve uzun ömürlülük çerçevesinde duruma bakmasıdır. Bir ilişkide kendimizi huzurlu, garantide ve rahat hissediyor muyuz? Bir ortaktan verimlilik ve randıman alıyor muyuz? Arzu ettiğimiz destekleri görüyor muyuz? Çıkarlarımıza uygun şekilde işlerimizi, hayatımızı düzenliyor muyuz? Bunlarla ilgili mücadelemizde başarılı oluyor muyuz? Bütün bunlara bakacağız. Belki fazla sağlamcıyız veya isteklerimizi elde etmek amaçlı hırslıyız. Ancak genel tanımı gereği risk almayan birey doğal olarak ayaklarını sağlam yere basmak istiyor. İki yıl sonra bu geçişi yönetecek Venüs, 4 Mart itibariyle Koç burcunda ve ayrıca Merkür, 31 Mart tarihinde Boğa burcunda gerileyeceği için, bizim dikkatli bir şekilde muhasebemizi yapmamız, vergimizi ödememiz, ilişkimize bakmamız, parasal krizlerimize çözüm bulmamız, kaynak olarak elimize geçenleri uygun şekilde kullanmamız gerekiyor. Aceleyle evlilik, iş ortaklığı kararı vermek veya boşanmada hukuki haklarımızı gözetmemek yanlış olur. Parasal kayıp veya manevi anlamda huzursuzluk yaşamak istemiyorsak, ilişkilerimize gerçekçi bakmamız gerekiyor.

Sevgili Teraziler 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, iş hayatımızdan günlük yaşantımıza kadar geniş bir alanda mevcut duruma bakmak halidir. İşimizden memnun muyuz, düzenimiz bizi tatmin ediyor mu, endişeli miyiz yoksa her şeyin üstünü sıvazlayıp hayata devam mı ediyoruz? Bu sorulara gerçekçi şekilde yanıt bulamazsak, birileri bizim iyi niyetimizi kullanır, biz de neden bu böyle, neden şu şöyle diyerek kendimizi üzeriz. Bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerliyor ve astrolojik olarak zayıf pozisyonda olduğu için kendimizden daha çok başkalarını düşünmemize ve sonra da içten içe şikayetçi olmamıza yol açıyor. Gönüllü olarak bir şeyler yapıyorsan ve zaten bu karakterde biri isen, tabii ki sen bilirsin. Ancak istemediğin bir şeyi yapmaya zorlanıyorsan, birilerinin işine geldiği için seni hiç düşünmüyorlarsa o zaman durup resme bakmak gerekir. Bu Dolunayın görünümleri, öncelikle psikolojik ve bedensel sağlığının önemini bilhassa işaret ediyor. Sağlık kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz. Önce kendimize karşı sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız. Plan ve projelerimizi veya iş girişimlerini detaylı şekilde analiz etmeliyiz. Odaklanma sorunumuz olabilir. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Birileri, bizi yanıltmasın. Verilen sözlere, hallederiz laflarına değil, yapılıp yapılmadığına önem vermeliyiz.

13-19 MART ARASI

14 Mart-31 Mart tarihleri arasında etkili Merkür-Koç burcu geçişinde, İlişkinizin niteliğine göre sorunlu bir beraberliğiniz varsa, agresif konuşmalara neden olabilir. Sakin bir şekilde duruma bakmak lazım. İlişkisi mutlu olan kişiler için de, birlikte olumlu yansıma altında önemli kararlar verilebilir. Fikirlerinizi birbiriniz üzerinde baskıyla kabul ettirmeye çalışmayınız.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş bir yandan bu süreci yöneten Marsın Boğa burcundaki ilerleyişi, diğer taraftan Venüsün iki ayrı burçta gerileyişi göz önüne alarak yorumlamamızı gerektiriyor. Sizler ilişkinizle ilgili konularda bu dönemde huzuru, güvenirliği, sağlamlığı, maddi-manevi açıdan duruma bakmayı tercih etmelisiniz. Mevcut ilişkinizdeki sorunları bu bakış açısıyla ele aldığınız zaman, hem aceleci kararlar vermezsiniz hem de yaş tahtaya ayak basmazsınız. Yaşadığınız tecrübeler gösterdi ki, anlık beğeniyle yapılan izdivaçlar-çabuk vazgeçişler-üzerimizde baskı kuran bir partner-ortaklaşa yaşanmayan hayat ve temeli sağlam olmayan ilişki insanda ne huzur bırakıyor ne ağız tadı. O nedenle Güneş-Koç burcu geçişinde bu yıl, sağlıklı verimli insana huzur veren, güven sunan beraberliği önemseyeceğiz. Kayıplara uğramamak için, duygularımızla değil, mantığımızla hareket edeceğiz. Biten bir ilişkiye yeniden şans vermeden önce, bu noktaya nasıl gelindi buna bakacağız. Ayrıca karşımıza biri çıktığında uzun vadeli olacakmış gibi, her şeyi inceden inceye analiz edeceğiz. Oldubittiye getirmeyeceğiz.

27-31 MART ARASI

Sevgili Teraziler 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Venüsün geri hareketiyle aynı zamana denk geliyor. Bu durum, özellikle ilişki sorunlarını yeniden gözden geçirmek, artı ve eksileriyle durumu bakmak, verilecek kararları veya önceden verilmiş kararları bir daha ele almaktır. Bunu neden yapıyoruz? Hiçbir soru işareti kalmaması için. Tabii ki beraberlikler gündem maddemizde bir hayli önemini koruyor. Yeni başlayan bir ilişkide ise, önümüzdeki birkaç ay boyunca mutlaka her şeye bakmak, anlamak, tanımak ve ona göre bu ilişki hakkında karar vermek gerekiyor. Çünkü şu anda görünenler, daha sonra netleşir. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerlediği için, sizler bu Yeniayda sadece ilişkideki özel paylaşımları değil, mali konular üzerinde de durabilir, duruma bakabilirsiniz. Sözgelimi, miras paylaşımı, boşanma ve nafaka konuları, eş veya iş ortağıyla ilgili finansal konular v.b. Çünkü garanti olgusu önemli. Önümüzdeki ay, Merkür gerileyeceği için, davalar veya paylaşımların çok sağlam ve doğru şekilde yapılması üzerinde duracaksınız. Beraberlik konularında yeni bir değişiklik yapmak veya daha önce verilen kararlardan dönüp, şimdi yeniden bir adım atmak yanlış olur. Burada önemli olan, mevcut duruma bakmak ve maddi-manevi anlamda adil olmaya çalışmaktır. Eğer sizi bir şeyler, birileri veya bizzat siz, etki altına alarak sorun çıkmasın diye, tavizde bulunmaya sevk ediyorsa, lütfen gerçekçi olunuz ve iyice emin olmadan karar vermeyiniz.

Sevgili Teraziler 31 Mart-10 Nisan** tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, partnerimiz, iş ortağımız veya diğer kişilerle olan maddi ve manevi bağımızı gözden geçirme yönünde önemlidir. Birbirimizin değer ölçülerine bakarız. Sağlamlık, güvenilirlik içeriyor mu? Birbirimize ne kadar inanıyoruz ve dürüst davranıyoruz? Bizi bir arada tutan nedenler nedir? Bütün bunları inceleriz. Kimi Teraziler bu dönemde miras, mal, mülk, yatırımla alakalı konularda yoğunlaşırlar. Bu kendimiz sağlama alma ihtiyacımızdır. Bir ortak arayışı da söz konusu olabilir. Eğer zorlu bir dönemden geçiyorsak, işbirliğinde bulunarak bunu aşmak isteriz. Gölgeli günleriyle birlikte 3Nisan itibariyle geri hareket döneminin etkisine gireceğimiz için, o tarihe kadar bugünlerde mutlaka halledilmesi gereken işlerinize öncelik tanıyınız. Vadesi gelmiş borçlarınızı ödeyiniz. Kredi başvurusu, yatırım gibi konularda piyasanın durumuna bakınız. Partneriniz, iş ortağınızla konuşulması ve karara bağlanılması gereken durumları hallediniz.



MART Ayı Astroloji Takviminiz**

Pozitif Enerjili Günler : 5-9-10-13-14-18-19-23-24

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-21-22-28

Aşkta En Şanslı Günler : 23-24

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16-17

Yeniay : 13-14-15 (Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-27-28-29 (Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

Sevgili Akrepler, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç burcunda gerileyecek. Bu önemli ancak çok olumsuz bakmamalısınız çünkü onu destekleyecek Mars, burcunuzda ılımlı bir etki yaratıyor. İkili ilişkilerde, psikolojik ve fiziksel anlamda kendinizi gözden geçirmeniz ve en önemlisi çalışma hayatınız anlamında oldukça etkili. İş ortamınızdan hoşunuza gitmeyen, canınızı sıkan, ikili ilişkilerde sizin canınızı sıkan şeyler karşınıza çıkabilir. Mevcut resme bakmanızda yarar var. Hayatın, hareket halinde olduğunu bilmeli ve artı ve eksileriyle olayları değerlendirmelisiniz. Bir anda refleksif adımlar atmamalısınız, sağlamcı ve verimli olmalısınız. Sağlık kontrollerinizi yaptırın. Sizi hep ileriye götürebilecek ve verimli adımlar atmalısınız. Herkes bu geri hareketten nasibini alacağı için biraz dikkatli ve anlayışlı davranmalısınız.

10 Mart tarihinde Mars, Boğa burcunda olacak. Bu geçişte, özellikle partneriniz biraz baskın ve eleştirel davranabilir, inatçı olabilir. Bunu bu hareket içinde, gerekirse ılımlı düşünerek bir düzene getirebilirsiniz. Diyelim ki bir probleminiz vardı, bu problemi maddi ve manevi anlamda ele almalısınız. Karşınıza yeni bir partner ya da iş ortağı çıktıysa bu ikisini de olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirmelisiniz.

12 Mart tarihinde Dolunay, Başak burcunda oluşuyor. Atak olmak istiyor, problemleri inceliyorsunuz. Bu Dolunay size, aşkta kriterleri yüksek tuttuğunuzu gösterecek. Her şeyi daha dengeli düşünmelisiniz. İlişkinizde iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Belki partneriniz doyumsuz davranıyordur, bunu engellemek de iletişimle mümkündür. Bütçenizi aşmamaya dikkat etmeli, planlarınızı bütçenize göre yapmalısınız.

13 ve 20 Mart’ta Merkür ve Güneş Koç burcunda seyrine başlıyor. İş hayatınızdaki sorunlar ortaya konabilir. Bunların seyrine bakmalı, ilişkilerinizi incelemeli, iletişiminizi önemsemeli, daha opsiyonlu ve stresten uzak davranmalısınız. Bu dönemde acil olmadıkça estetik operasyonlardan uzak durmalısınız.

28 Mart tarihinde Yeniay, Koç burcunda doğacak. Burada da iş ortaklıklarının bir ay opsiyonlu ele alınmasında yarar var. Daha önceki sağlık problemlerinizi de doktorunuzla ele almalı, ikili ilişkilerde verimliliği ön plana alıp iletişim kurmalısınız.

31 Mart tarihinde de Merkür, Boğa burcunda olacak. Bu geçiş, partnerinizle sıkıntılarınızı konuşmanızı sağlayacak. Partneriniz baskın davransa da, sakinliği elden bırakmayıp verimliliği önemseyerek iletişim kurmakta yarar var. Her şey gönlünüzce olsun.

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Venüs çalışma ortamındaki ilişkiler, günlük hayatta karşılaştığımız kişiler, sağlığımız, iş verimliliğimizle alakalı konuları kapsıyor. Formda kalmak amaçlı spor veya diyet programını bu dönemde uygulayabiliriz. Becerilerimizi bir iş alanında geliştirmek, işi öğrenmek, o işte gelişmek için bu devreden yararlanabiliriz. Yarım kalan işlerimizi bitirebilir, daha önce sorun yaşadığımız kişilerle aramızı düzeltmek amaçlı bağlantı kurabiliriz. Tabii ki bu dönem oldukça uzun. İleri-geri derken Haziran ayına kadar etkili olacak. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Projelerin yürürlüğe konması, bir işin tam olarak oturması sabır istiyor. Venüs-Koç geri hareketinde insan kendine has düşünür. Kendini her yerde merkez alır. Fakat dış dünyada bunun karşılığı olmayabilir. Siz kendi içinizde bir şeylere isyan edersiniz, düzeltmeye çalışırsınız, fakat ortam ve şartlar bunun gerçekleşmesinde duvar oluşturabilir. Varınızı yoğunuzu ortaya koyarsınız. Birileri sizi yetersiz hatta stresli bir kişi olarak görebilir. Bu dönemde iş yerinde veya günlük hayatta küçük kazalara karşı tedbirli olunmasında yarar var. Bazen de özel hayatınızdaki sorunlar işe yansıyabilir. Bu nedenle insanlarla sorunlar yaşanabilir. Bünyemiz zayıf olabilir. Doktor kontrollerimizi yaptırmalıyız. Bir işi yaparken, birkaç kez kontrol etmeliyiz. Bilmediğimiz diyetlere kalkışmamalıyız. Uzun zamandır sağlık probleminiz varsa, bu dönemde doktorunuza danışarak ameliyat kararı verebilirsiniz. Henüz yeni işe başladıysanız alışma süreciniz uzayabilir. İş ortamındaki kişilerle ilişkinizde sabırlı olunmalıdır.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasındaki Mars-Boğa geçişinde, ilişkimizi uzun ömürlük, güven, istikrar, sadakat ve huzur ilkeleri çerçevesinde ele alacağız. Bu dönemin özünde zaten bu yatmaktadır. Hiçbir şey şansa bırakılmaz, risk alınmaz, insan kendini güvende hissetmediği bir ilişkide mutlu ve doyumlu olamaz. Tabii ki yine bu süreçte kişi, kendi ihtiyaçlarını öncelikli ele alırken, beraberlik tercihini de bu şekilde yapar. Hatta maddi açıdan rahatı yerindeyse, sorunları pek kafasına takmaz. İki yıl sonra Boğada ilerleyen Marsı yöneten Venüs, 4 Mart itibariyle Koç burcunda ve yine ilişki konularında önemli olacak Merkür-Boğa burcunda 31 Mart itibariyle gerileyecek. Durum böyle olunca, ilişkide kırıcı sözlerden, yapıcı olmayan eleştirilerden, yıkıcı davranışlardan, kendi kafamıza göre hareket etmekten kaçınmalıyız. Bu sadece beraberlikte değil, çalışma hayatımız, iş ortaklığımızla ilgili konularda da önem taşıyor. Sözlerimize dikkat etmeliyiz. Sağlıklı bir ilişkinin karşılıklı saygı-güven-sevgi üçlemesine dayalı olması gerektiğini unutmayalım. Evlilik, boşanma gibi kararlarımızı gözden geçirmeli, inatlaşmaktan, acele kararlar almaktan, dereyi görmeden paçaları sıvamaktan uzak durmalıyız.

Sevgili Akrepler 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, plan ve projelerimizi bir ekip veya bir alanda yürürlüğe koyma arzumuzdur. Titiz ve dikkatli şekilde takibini yaparız. Daha önce adım attığımız bir işin sonuçlanmasını dileriz. İş görüşmeleri, ekip çalışmaları, bir ürünün pazarlanması, sunumu gibi konular üzerinde dururuz. Çünkü sonuca göre ilerlenecektir. Bütün bunlar Dolunayın özünde olan işler. Peki ne gibi gelişmeler olur, bunları görünümlere bakarak anlayabiliriz. Bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerliyor. Bu durum hayallerimizin gerçeğe dönüşmesini arzuladığımızı gösteriyor. Fakat mutlaka dikkatli düşünmek gerekiyor. İş takibi çok önemli. Ayrıca bir şeylere güvenip, maddi yönden açılmak yanlış olur. Kaldı ki, bu Dolunayın önemli bir görünümü var. Bize aşk hayatımızdan, finansal konulara kadar birilerine inanıp, detayları gözden kaçırıp, tamam oldu bu iş diye düşünmenin yanlış olacağını söylüyor. Belki de bir müddet sonra cevabınız gelir veya görüşmede sonuç alınır. Bunu da bilelim. Diyelim ki, bu Dolunayda olumlu bir gelişme var. Biz yine de elimize para geçmeden, tam olarak anlamadan dinlemeden rehavete kapılmamalıyız.

13-19 MART ARASI

14 Mart-31 Mart tarihlerinde Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. Çalışma hayatıyla ilgili konularda kendimizi tutamamaya, fikirleri açıklamaktan çekinmemeye yol açabilir. İş arayanlar için bu süreç girişim isteği doğurur. Ancak dikkatli olacağız. Önümüzdeki şartlara iyi bakacağız.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş süreci, Venüsün iki ayrı burçtaki gerileyişi ve Mars-Boğa burcu geçişiyle örtüşmesi nedeniyle, sağlıklı yaşam, uzun ömürlü ilişki, sanatsal becerilerimiz, çocuklarımız, romantizm gibi olguların hayatımızdaki yerini ciddiyetle gözden geçirmenin işaretçisidir. Evet Koç geçişleri genelde ateşli ve aktiftir. Fakat bu yıl ki geçişte Mars, uzun ömürlülük, güvenilirlik, sağlamlık ilkesini ilişkilerde merkez alarak duruma bakmamızı sağlıyor. Şöyle de diyebiliriz. Aslında arzuluyuz, bir şeyleri çabucak halletmekten yanayız. Fakat arka planda ne kadar güvende olduğumuza bakıyoruz. Venüsün iki ayrı burçta gerilemesi, kişinin zorunlu olduğu işleri, iş ortamındaki ilişkilerini, sağlığını, günlük hayatını bilinçli şekilde ele almasıdır. İşte bunlara dikkat edersek, sağlıklı verimli olanı, olmayandan ayırt ederek enerjimizi doğru yönde kullanmış oluruz. İş hakkımızı, sözleşmemizi, iş şartlarımızı ciddi şekilde ele alırız. Kararsız olmayız, kendimizi bir şeylere kaptırmayız, yeteneklerimizi geliştiririz,

27-31 MART ARASI

Sevgili Akrepler 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle örtüştüğü için, iş ortamında veya günlük hayatta bazı sorunlar kendini yeniden hatırlatır. Sözgelimi sağlık problemleri, anlaşmazlıklar, stres v.b. Bütün bunlar aslında bize yabancı değildir. Geçtiğimiz Şubat ayında buna benzer durumlar yaşanmış olabilir. Şimdi siz bu Yeniayda, yaşadığınız haksızlıklar, iş ortamındaki olumsuz ilişkiler, gerginliğin neden olduğu sağlık problemlerinizi hafife almayınız. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor ve önümüzdeki Nisan ayında Merkür gerilemesi var. Bu nedenle özel veya iş ilişkilerinizde maddi-manevi güvenceyi, yasal haklarınızı mutlaka gözetiniz. Eğer geçtiğimiz ay bir işe adım attıysanız, şu andaki mevcut durumunuzdan memnun musunuz, sözleşmenizdeki maddelere uygun şartlarda mısınız yoksa bir sorun yaşıyor musunuz, bunları es geçmeyiniz. Özel ilişkilerde partnerin davranışları, hedefleri, mali durumu, ilişkiye verdiği öneme bakınız. Eğer bir sorun varsa, bunun sizi sinirlendirmesine, sağlığınızı bozmasına izin vermeyiniz. Eğer bir hata varsa, sözleşme dışı işlerle karşılaşıyorsanız bunları mutlaka ilgili kişilere iletiniz. Eğer bu Yeniayda karşınıza bir fırsat çıkarsa, kabul etmeden önce şartları gözden geçiriniz. Siz bir işverenseniz, yanınızda çalışan kişilerin çalışma koşullarına önem veriniz. Bu Yeniay bir işi öğrenmek, tecrübe kazanmak yönünde olumludur. Sabırlı, planlı olursanız başarılı olursunuz. Geri hareketle örtüşen Yeniay, bir ortama alışmak, tekrar etmek, alışmak, pratik kazanmak yönünde olumludur. Geçtiğimiz ay başlanan işler yine aynı şekilde devam edebilir. Bazı sorunları halletmeniz gerekebilir.

Sevgili Akrepler 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, ilişkimizdeki maddi-manevi güvence ilkesi çerçevesinde düşünmemizi sağlayacak. Karşımızdaki kişiye, ortağımıza ve diğerlerine ne kadar güven veriyoruz veya biz ne kadar güven duyuyoruz. İlişkimizin niteliği çok önemli. Nasıl bir temel üzerine inşa edilmiş olduğunu anlamak gerekir. Karşımıza biri çıktığında onu iyi tanımak lazım. öncelikleri nedir, nasıl bir davranış sergilemekte, mali anlamda sıkıntıları var mı, nasıl bir yaşam sürmüş ve biz bu ilişkide huzurlu muyuz? Bunlara bakacağız. Açık, net ve samimi bir diyalog bu süreçte çok önemli. Sevgiyi üretmek, çoğaltmak gerekir. Evlilik, boşanma veya iş ortaklıklarını menfaatlerimizi gözetmek doğaldır. Ancak sadece buna dayalı beraberliklerin uzun sürmeyeceğini de bilelim. Sadakat, değer bilirlik ilkelerini sorgulamak ve kafamızın içinde belirlemek için uygun bir süreç olduğunu belirtmek isterim. Merkür gölgeli günleriyle birlikte 3 Nisan itibariyle geri hareketi etkili olmaya başlayacak. Onun için, öncelikle işlerinize ağırlık veriniz, yürürlüğe koyacakları bu tarihe kadar hallediniz.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 7-11-12-16-17-21-22-26

Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-23-24-30

Aşkta En Şanslı Günler : 26

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19

Yeniay : 15-16-17-18 (Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 2-3-4-29-30-31 (Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

Sevgili Yaylar, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç burcunda geriliyor. Bu geri harekette, aşk hayatınızla ve çocuklarınızla ilgili meseleler ile yeteneklerinizi değerlendirmeyle ilişki konularında geleceğe dönük tahminlerde bulunup hayata işlerlik kazandırmak isteyeceksiniz. Bu dönemde, hangi konularda ehil olduğunuzu ve kendinizi ileri sürebileceğinizi inceleyip plan ve projelerinizi gözden geçireceksiniz. Aşk açısınıdan ise ilişkiyi artı ve eksileriyle ele almakta yarar var. Herhangi bir konuda karar almak yerine, daha düzgün bir şekilde inceleme dönemidir bu, özellikle sorunlar bazında. Karşınıza çıkan yeni kişileri de olanca gücünüzle incelemelisiniz. İş hayatınızla ilgili plan ve projeleriniz üzerinde de incelemede bulunacaksınız. Karar vermemek, yeni bir şeye başlamamak gerek. Eski ilişkiniz yeniden gündeme gelebilir. Yarım kalan işlerinizi tespit edip tamamlamalısınız.

10 Mart tarihinde Mars, Boğa burcunda olacak. Aşkta, sağlam olanı seçme konusunda bu geçiş önemli. Verimli, sağlam, sağlıklı ve kaliteli olanı ortaya koyacaksınız. Eleştirel ve sabit fikirli olmaktan uzak durup hedefinize odaklanmalısınız. Bu şekilde oldukça verimli kararlar vereceksiniz.

12 Mart tarihinde Dolunay, Başak burcunda oluşuyor. İş hayatınızla ilgili konuları bir hayli vurguluyor. Bu dönemde işinizle ilgili konuları oldukça önemsiyorsunuz. Kendinize güvenirseniz, her sorunun üstesinden gelebileceğinizi ortaya koyuyor. İşinizden elde ettiğiniz gelirin sizi tatmin edip etmediğini sorgulayacaksınız. Aile ilişkilerinde sorunlar oluşabilir. Bunun için sert ve kesin davranmaktan uzak durup aile içi iletişimi sağlam tutmakta yarar var. 12 MArt civarında biraz sakin ve bilinçli olmalısınız.

13 ve 20 Mart’ta Merkür ve Güneş Koç burcunda seyrine başlıyor. İlişkilerinizde bir duruma bakma dönemi olacak bu. Sakin ve düzenli düşünmekte yarar var. Bir haber bekliyor olabilirsiniz, bu haberin neden gelmediğini düşünmek yerine, sabırlı olmalısınız.

28 Mart tarihinde Yeniay, Koç burcunda doğacak. Önümüzdeki bir ay süresinde bazı şeyler olumlu yönde değişecek ve sadece kendinize güveninizi ayakta tutup sağlamcı-sağlıklı düşünüp bu dönemi değerlendirmelisiniz. Karşınıza çıkan kişilerle hayata aynı yönden bakıp bakmadığınızı incelemelisiniz.

31 Mart tarihinde de Merkür, Boğa burcunda olacak. Plan ve projelerinizi kazanç anlamında değerlendireceksiniz. Her anlamda kaliteyi gözetiyor olacaksınız. Hem aşk hayatınızı, hem yeteneklerinizi ele alacaksınız. Bir ürün satıyor olsanız da, işinizde değişmeler olsa da sağlamcı olursanız doğru kararlar verebilirsiniz. Her şey gönlünzce olsun.

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Venüs-Koç burcunda gerileyecek. İlişkilerde paylaşım, uyum ve ortaklaşa düşünmek biraz zor olabilir. İsteklerimiz öylesine ön planda ki, başkalarının bizden beklentisi nedir, ne yaparsak anlaşırız, orta yolu buluruz diye düşünmüyoruz. Benim arzularım, isteklerim, beni ne mutlu eder şeklinde bir tavır alıyoruz. Bu bakış açısı, aşkta sorunlar yaratabilir. Başkaları da bu gerilemeden etkilendiği için, bize karşı tavır almalarını doğal karşılayalım. İlişkisinde tutkulu ve kıskanç davrananlar da olabilir. Size ait olan sizindir çünkü. Reddedilmek hoşunuza gitmez. Bu dönemde cinsellik ön planda. Bir anda birini beğenebiliriz, ilişkiye başlarız ve birbirimize çekiliriz. Ancak ya sonrası? Bir anda başlayan, biten ilişkiler veya iki kişinin de birbirini tam olarak tanımadan yaşanan gecelik aşklar, gizli duygular, ihtiraslar bu dönemin etkileri arasında sayılabilir. Bu süreçte ilişkide sorunlar olsa da, kopmak zor olabilir. Hatta bitmiş bir aşk, yeniden alevlenebilir. Ancak ileri-geri derken neredeyse Haziran ayına kadar etkili Venüs-koç seyrinde bir ilişkinin adını koymak için aceleci davranamayız. Eğer geri harekette sevgilinizle aranızda sorun oluşursa, daha sonra barışmalar sıkça yaşanır, o nedenle hemen hayata küsmeyiniz. Projeler, sanat veya aktiviteler, fiziksel zevkler bu dönemde sakin bir seyir izleyebilir. Dış dünyadan ziyade, kişi iç alemine yönelir ve durumuna bakar. Aşkı sorgular, hayatı irdeler, yaşamını gözden geçirir. Bu gözden geçirmede kendisi için nelerin önemli olduğunu fark eder. Bencil düşünen bir kişi paylaşımcı, paylaşımcı olan kişi kendini merkez almaya da başlayabilir. Sosyal yaşamına önem vermeyen bir insan, etrafıyla bağlantı kurmaya başlar, sosyalliği önemseyen yalnız kalmayı tercih edebilir. Bu ikilemler geri hareket sonrası eski şekline döner. Sadece bir müddetliktir. Çocuklarınızla ilişkiniz, çocuk sahibi olma arzunuz da değişime uğrayabilir. Bütün bu çelişkiler altında hayati bir karar vermek yerine, sadece üzerinde düşünmek, geri hareket sonra yine aynı kararda mıyız diye bakmak gerekir.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars-Boğa burcunda ilerleyecek. Çalışma hayatımızda, günlük yaşantımızda sağlıklı, uzun ömürlü, güvenilir olanı gözetecek ve bu olguları merkez alacağız. Önemli olan bedenimizin ve ruhumuzun ihtiyaçlarına duyarsız kalmamaktır. Çünkü bilmeliyiz ki, eğer sağlıklı değilsek hiçbir şeyin keyfine varamayız. Tabii ki bireysel arzularımız, önceliklerimiz bu süreçte bir hayli etkilidir. Çalışma şartlarımızın iyi olması, elimize geçen miktarın bizi doyurması, işimizdeki verimlilik, ağız tadımız bu süreçte bir hayli önemsenir. Sanatsal çalışmalar, parayla birebir alakalı meslekler, hizmet olgusu, moda ve güzellik endüstrisi, artistik kabiliyetimizin uygun alanda değerlendirilmesi mümkündür. Şimdi asıl önemli olan bir başka husus, bu süreci yöneten Venüsün, 4 Mart tarihinde Koç burcunda ve Merkürün 31 Mart itibariyle gerileyecek oluşudur. Durum böyle olunca sadece çalışma hayatı değil, aşk hayatımız, çocuk sahibi olma veya çocuklarımızla ilgili durumun tekrar gözden geçirilmesi, kararların bir daha kontrol edilmesi ve bencil davranılmaması gerekiyor. İstiyoruz, olacak diye bir şey yok. Hangi karar sağlıklıdır, hangi yol bizim için uygundur bunu gözden geçirmekte yarar var.

Sevgili Yaylar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, iş ve ailevi konularda yapıcı, yararlı ve her şeyin farkında olmaya çalışarak duruma bakmanın önemini vurguluyor. Artı ve eksileriyle meseleleri bir teraziye koymak lazımdır. Bu işin, bu kararın, bu görüşmenin veya bu durumun bana yarar-zararı ne olabilir diye bakarsak, çözüm bulmamız kolaylaşır, ilerlememiz mümkün olur. Tutulmanın yöneticisi Merkür, Balık burcunda astrolojik olarak dikkatli olmayı gerektirir. Çünkü bir konuya odaklanmak yerine, çabuk dağılırız ve duygusal düşünürüz. Oysaki iş ve aile, hayati konulardır. Ayrıca kazancımız da bir o kadar önemlidir. Biz bu üç olguyu öylesine düşünemeyiz. Tabii ki etraflıca bakmalıyız. Görünümler de bunu işaret ediyor. İş hayatı ve finansal konuların ciddiyetle ele alınacağının sinyalini veriyor. Bir değişim veya bir durum varsa, önce bunun bize ne sağlayıp, sağlamadığına bakalım. Bu bir teklif olabilir veya bir görüşme de olabilir. Akıllıca muhasebemizi yapalım. Aile hayatını, evinizi, yatırım, kiralama veya iş nedeniyle başka bir yere yerleşimi içeren konular gündeme gelebilir. Problemler varsa bunlar yapıcı şekilde çözümlenmelidir. Bizim düşündüğümüz bir planımız varsa, bunu son iki haftadır her yönüyle ele alıp doğru olduğuna kanaat getirdiysek, yürürlüğe koyabiliriz. Tabii ki, yine akıllıca bakacağız.

13-19 MART ARASI



14 Mart-31 Mart tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Merkür, bekar Yay'lar için yeni tanışmaları simgeler. İletişim anlamında fikirlerinizi gayet cesur şekilde öne sürebilirsiniz. Bu haliniz yeni tanışmalarda partner üzerinde epeyce etkili olur. Ancak bir problem varsa, biraz lafımızı bilmemizde yarar var.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında etkili olacak Güneş Koç burcu geçişi, Venüsün iki ayrı burçtaki gerilemesi, Mars-Boğa burcu ilerleyişiyle örtüşüyor. Enerjimizin odak noktasında aşk hayatı, çocuklar, projeler, zevkler, heveslilik, canlılık yer alırken, diğer taraftan işimizdeki başarı, üretkenlik, sağlığımız da bir o kadar önem taşıyor. Aceleyle karar vermek, uygulamak yerine, duruma bakıyoruz. Bir şeyler bizi rahatsız edecekse veya ediyorsa, aşkta hızlı adımlar atmıyoruz. İllaki bir şeyler yapalım demiyoruz. Bir amacı, bir hedefi, işlerliği olması gerekiyor. Ayrıca, aile yaşantımız, yakın ilişkilerimizi de ele alıyoruz. Hassasız bazı konularda. Belki çocukluğumuz, ailemiz veya mevcut durumumuz buna neden oluyor. İnsan yenilenmek, tazelenmek istiyor. Fakat hayat şartlarımızın iyileştirilmesi, standartların yükselmesi önemli. Hani gelir geçer bir şeyler değil, uzun ömürlü olmalı diye düşünüyoruz. Böyle bakınca biraz sıkılsak da, bu yıl ki Güneş-Koç geçişinde bilinçli hareket edeceğimizi söyleyebiliriz.

27-31 MART ARASI

Sevgili Yaylar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle aynı döneme rastlıyor. Bu durum, aşk hayatınız, yeteneklerinizi değerlendirme, sosyal ilişkileri yeniden gözden geçirme anlamına geliyor. Sizin duygularınıza, isteklerinize önem veren bir partnere ve aşkta söz sahibi taraf olmaya önem vermektesiniz. Ancak bir yanıyla ilişkinin verimli, sağlıklı ve düzgün şekilde olması gerekir. Çünkü bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor. Önümüzdeki ay Merkür gerileyecek. Bütün bunlara baktığımızda kısa süreli hoşlanmalar, flörtler, aşk her ne kadar bizi kendine çekse de, biz aslında uzun soluklu bir ilişkiyi de önemsiyoruz. Şubat ayında ayrılmış çiftler bu Yeniayda birbirlerine tekrar yönelebilir. Bunu siz veya partneriniz de isteyebilir. Ancak lütfen, her şeyi yeniden bir düşününüz. Neden ayrılmıştınız ne gibi sorunlar vardı ve şimdi tekrar bir araya gelinse ne değişir. Bunlara cevap vermek için, geçmişte yaşananları unutmadan önünüze bakmak gerekiyor. Ayrıca Mars-Boğa burcunda ilerlediği için, çalışma hayatınız, sağlığınızla ilgili konularda verimliliğe önem veriniz. Yetenekli olduğunuz alanda hedefinizi tayin ediniz. Neyi ne kadar iyi biliyorsanız onun üzerinde çalışınız. Belki fazla aktif olamayabiliriz ancak işimize gayet iyi odaklanabiliriz. Çocuklarınızın sağlığı, eğitimi, yaşlarına göre iş hayatlarıyla ilgili konular bu Yeniayda gündeminizde yer alabilir.

Sevgili Yaylar 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, zihnimizin güven, istikrar, verimlilik, maddi kazanımla ilgili konular üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. İster istemez, kendimizi garanti altında mıyız değil miyiz diye sorgularız. Sağlıklı yaşam, huzurlu bir hayat ve üretime dönük çalışmaların planlanması, yürürlüğe konması, işlerin sağlamlaştırılması, yarar ve zarar hesabının yapılması yönünde Merkür-boğa burcu geçişi olumludur. Pratik şekilde işleri organize edersiniz. Ancak kendi düşüncelerimizin sürekli doğru olduğunu kanıtlamaya ve kabul ettirmeye çalışmamalıyız. Gerektiğinde başkalarının da görüşlerini almak yerinde olur. Gölgeli günleriyle birlikte 3 Nisan itibariyle Merkür geri hareketi etkili olacak. Ben derim ki şimdiden acil olarak yetiştirilmesi gereken işlerinize yöneliniz. Bunlar üzerinde düşünmek ve bitirmek için zamanınız var.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-9-10-13-14-18-19-23-24-28

Zayıf Enerjili Günler : 5-11-12-26

Aşkta En Şanslı Günler : 1-28

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22



Yeniay : 18-19-20 (Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 4-5-6-31 (Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç burcunda geriliyor. Bu gerileme dönemi, ailevi konularda oldukça etkili. Ailenizle ilişkinizi ve evinizle ilgili bütün konuları inceleyeceksiniz. Güven bu noktada önemli olacak. Her şeyi sağlamlık ilkesi içinde ele alacaksınız. Tartışmaya yol açabilecekse uzak durup konuşmayı seçmelisiniz. Karar değiştirmemelisiniz. Acil kararlar almamalısınız. Ailede kopuşlar olmayacağını söyleyebiliriz. Üretime ve ileriye dönük düşüneceksiniz. Evle ilgili bütün konular, güven ve istikrar çerçevesinde ele alınacak.

12 Mart tarihinde Dolunay, Başak burcunda oluşacak. Dünyaya bakacak, çevrenizi tanıyacak, yolculuklara çıkacaksınız. Tatlı, ahenkli, sağlamlık ilkesi içinde iletişimler kuracaksınız. Yabancılarla iletişim kuracaksınız. Bazen içinde bulunduğunuz psikolojik durum ya da etkenlerin kendinize dönük düşünmenizi sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Bu dönemde aceleci olmayıp sağlıklı ve mantıklı olmalısınız.

Merkür ve Güneş, 13 ve 20 Mart’ta sırayla, Koç burcunda ilerleyecek. Venüs de bu ay, aynı burçta gerileyecek. Köklerinizle ilgili konularda iletişiminizi kendinizi merkeze alarak kurmak yerine, birbirinizi de önemseyerek ele almakta yarar var. Farklı bir yere taşınmak istiyorsanız, biraz daha bekleyip bütçenize ve koşullara bakmalısınız. Sağlamcı olmalısınız.

28 Mart tarihinde Yeniay, Koç burcunda oluşuyor. Önümüzdeki bir aylık süre içinde size güzellikler getirecek. Doğruyu tespitte, aşk hayatınızı artı ve eksileriyle ele almada epey etkili. Bu ilişkinin size fayda getirip getirmediğine, çocuklarınızın yeteneklerine bakacaksınız. Mars da Boğa’da olacağı için dikkatli ve güven odaklı hareket etmekte yarar var.

31 Mart’ta ise Merkür, Boğa burcunda olacak. Aşkta ve ilişkilerde doğru kararlar vermek için etkili olacak bu geçiş. Negatif tarafından bakmadan, olumlu sonuçlar çıkartarak her şeyi ele alacaksınız. Her şey gönlünüzce olsun.

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Venüs-Koç burcunda gerileyecek. Ailemizle ilişkimiz, evimizle alakalı her konu, çocukluğumuz, geçmişimiz, ofis yaşantımız, yerleşim yerimizle ilgili meseleler şimdi tekrar gözden geçirilecek. Aksaklıklar, eksikler, yerli yerine oturmayan meseleler, bir türlü toparlanmayan işlere yeniden bakacağız. Bunların hepsini yerli yerine koyabiliriz. Eğer buna biz e açık olursak. Derler ki, geri harekette her şey bozulur, işin içinden çıkılmaz hale gelir. Oysaki yeniden ele alarak, çözüm bulmak isteyenler için bu dönem faydalıdır. Sözgelimi ailemizle ilişkimizde yanlış anlaşılmalar varsa, bu dönemde birbirimizi dinlemek gerekir. Bencil yaklaşımlardan kaçınmak, sadece kendimizi merkez alarak diğerlerini hiçe saymak yanlış olur. Bu sorunları daha fazla büyütür. Ev ortamında agresif yaklaşımların hiçbir yararı yok. Kiracıysak ev sahibimizle bu dönemde takışmak, tartışmak veya kafamıza esti diye başka bir yere taşınmak, hesapta yokken kelepir sanıp ev satın almak, biriyle evimizi paylaşmak, ofis açmak gibi kararların mercek altına alınması ve çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Önceden üzerinde düşünmüşsek, hesaplamışsak tabii ki yürürlüğe konulabilir. Fakat bir kez daha bakılması gerekiyor. Şu anda karşınıza bir fırsat çıksa da, Haziran ayına kadar acil karar vermeyelim. Başka bir yere taşınmak da aynı şekilde yanlış olabilir. Anne ve babamız veya yaşımız gereği evlatlarımızla ilişkimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Bir yenilik, değişim mi düşünüyoruz. Bunu artı ve eksileriyle ele almalıyız. Birlikte yaşadığımız kişilerin de bu dönemde tavırları değişebilir. Bazen hiç konuşulmaz, kimi zaman sürekli şikayetçi olunur. Bütün bunlar doğaldır. Kalıcı bir hasar bırakmaması için, herkesin gereken özeni göstermesinde yarar var.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars-Boğa burcunda geçişini sürdürecek. İki yıl sonra aynı noktaya gelen Mars, aşkta sağlamlık, uzun vadelilik, dinginlik, sadakat ve ilerisi adına ciddi düşünmeyi sağlayacak. Bu Mars doğasına aykırı bir durum. Fakat Mars yine mücadeleden vazgeçmeyecek. Sadece niteliği bu saydığım olgular çerçevesinde olacak. Çocuklarımızın geleceği, çocuk sahibi olmanın özünde yatan duygu, hayattan alınacak keyif hep maddi ve manevi sahiplik ilkesiyle örtüşecek. Bu yılki Mars-Boğa geçişinin bir başka önemli yanı, bu süreci yöneten Venüsün, 4 Mart tarihinde ve ardından Merkürün, 31 Martta Boğa burcunda gerileyecek oluşudur. Durum böyle olunca ailevi ilişkide, evimizle ilgili konularda sorumsuz davranmamak, aklımıza estiği gibi kararlar vermemek, şöyle bir ölçüp tartmakta yarar var. Sözgelimi aşıksanız aynı evi paylaşmadan önce, onu iyice tanımalısınız. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsak kendimizden başka bir varlığı büyütmeye, ömür boyu korumaya hazır mıyız, aşkta beklentimiz nedir bunlar üzerinde durmakta yarar var. Bir ev kiralamak, satın almak gibi konularda çok iyi düşünülmesi sonrasında pişmanlık duyulmaması için şart gözüküyor. Çocuklarımıza sorumluluk aşılamalıyız. Ayrıca hayat sadece iş güç değildir. Kendimize ve ailemize de zaman ayırmalıyız.

Sevgili Oğlaklar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, uzak yolculuklar, iş seyahatleri ve görüşmeleri, öğrenim ve deneyim kazanmak amaçlı işlerimizle alakalıdır. Daha önce girişimde bulunduğumuz işlerin sonuçlarına bir bakarız. Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerlediği için, yakınlarımızla ilgili konular da gündemimizde yer alır. Birilerine destek olmamız, fedakarlıkta bulunmamız, yanında olmamız gerekebilir. Bizden böyle bir şey talep edilebilir. Hangi durum olursa olsun, biz zamanlama konusunda gerçekçi olmalıyız. Çünkü görünümlere baktığımızda, biz kendimize göre düzenleriz ancak bazı nedenler yüzünden gecikme veya yanlış anlaşılmalar olabilir. Bir daha bakmakta yarar vardır. Kardeşimizin sağlığı veya bir yakınımızın sıkıntısı bizi etkileyebilir. Seyahatlerde bürokratik engeller veya zorluklar yaşanabilir. Bir şeyler eksiktir, bunların tamamlanması gerekebilir. Tayin, atama, eğitimle ilgili işlerimizi düzenlememiz gerekebilir. Farklı bir yere yerleşmek, orada yaşamakla ilgili daha önce bir karar verdiysek, şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz, nerede kalacağız bunları bir daha gözden geçirelim. Kısa süreli gidiş-gelişler şeklinde görüşmelerimiz olabilir. Göreceli veya hayali düşünmemeli, netleşmeden harekete geçilmemelidir.

13-19 MART ARASI

14 Mart-31 Mart tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Güneş de bu bölgede ilerliyor. Bizler de, yuvamız içerisinde fikirlerimizi bir hayli aktif ve ateşli bir şekilde ifade etmek istiyoruz. İstiyoruz da, bunun ayarını bilmek gerekiyor. Ailemizle, işverenimizle, toplumsal ilişkilerimizle bir bütün oluşturduğumuzu unutmayalım. Dış şartlara bakalım. Öyle alelacele kararlar vermeyelim.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş seyri bu yıl, Venüsün iki ayrı burçtaki ilerleyişi ve Mars-Boğa geçişiyle örtüşüyor. Aile hayatımız ve evimizle ilgili konuları merkez alıyoruz. Belki gerginiz ancak ne yaptığımızı biliyoruz aslında. Neyi istediğimizi, neyin bize güven verdiğini ve aslında nasıl yaşamak istediğimizin bilincindeyiz. Mars-Boğa geçişi bizi bu konuda destekliyor. Maddi-manevi anlamda güvencemizi önemsiyoruz. Sevdiğimiz insanlarla olmaya çalışıyoruz. İçeride belki sorunlarımız var fakat biz bunları bütçemiz elverdiğince kendimize zaman ayırarak, üretken düşünerek, çocuklarımızla ilgilenerek, sahip olduğumuz güzelliklerin kıymetini bilerek aşmaya çalışıyoruz. Öyle kesip atmak, gemileri yakmak halimiz yok. Aile içindeki sorunları konuşuyoruz, bu da gelir geçer, her şey düzenlenir, önemli olan kendimizle barışıklığımız diyoruz. Zihnimizi yoran kişi ve olaylardan uzak duruyoruz. Yakın çevremizde bulunan kişilerle bir araya gelerek rahatlamaya çalışıyoruz. Ailemizle ilişkimiz, evimizle alakalı konular, çocuklarımız, iş hayatımızla ilgili meseleleri tekrar gözden geçiriyoruz. Belki de bu gözden geçiriş sayesinde doğru bir karar verebiliriz.

27-31 MART ARASI

Sevgili Oğlaklar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle örtüşüyor. Aile üyeleriyle olan ilişkimiz ve evimizle ilgili meseleleri tekrar gündem maddemiz yapıyor. Geçtiğimiz Şubat ayını hatırlatıyor gibi. Henüz yerli yerine oturmamış, netlik kazanmamış konularla ilgileneceğiz. Yuvamızla ilgili düşündüğümüz yenilikler veya daha önce adım atılmış olanlara bir bakacağız. Genel olarak kendi istediğimiz şekilde olmasını isteyeceğiz. Bir hareketlilik var. Ancak bu yerli yerine oturmamış olabilir. Bekar Oğlaklar yuva kurmayı düşünebilir veya birisiyle aynı evi paylaşabilir. Kimi Oğlaklar evden taşınmıştır veya taşınmayı istiyordur. Bu gibi işlerle ilgileneceğiz. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor ve önümüzdeki Nisan ayında Merkür gerileyecek. Bu gösteriyor ki, güven unsuru aşkta son derece önemli. Maddi-manevi anlamda ayaklarımızı yere sağlam basacak bir değişim, yenilik düşünüyoruz. Karşımıza çıkacak kişinin veya hayatımızda olan insanın değer bilir oluşu, bize gösterdiği ilgi ve desteği, moralimizi yükseltici ve kararlarımızı olumlu yönde almamızı sağlayıcı olabilir. Bu Yeniayda kendimizi özel hissetmek istiyoruz. Belki bir bebek düşünüyoruz, hazırlık yapıyoruz. Belki de, yeteneklerimizi ev içinde veya ofis açarak değerlendirmek istiyoruz. Bütün bunlar zamanla netleşecek, sabırsız olmayınız.

Sevgili Oğlaklar 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, aşk hayatımız, çocuklarımız, hayatı ele alış biçimimizle alakalı olarak güvenirlik, sağlamlık ve verimlilik olgularını gözden geçirmede önem taşıyor. Zihnimiz bu konularda soru işaretleriyle dolu ise, bunlara cevap bulmaya çalışacağız. Huzur arayışımız çok daha belirgin hale geliyor. Yavrumuzun sağlığı, eğitimi, hayatı veya bir evlat sahibi olmanın sorumluluğu üzerinde duracağız. Kaliteli bir yaşamın, sağlıklı bir hayat sürmenin başarı ve içsel anlamda ne kadar keyif verici bir şey olduğunu düşüneceğiz. Kendimize zaman ayıracağız ve molalar vereceğiz. Verimsiz, işlerliği olmayanlar yerine, kazandırıcı ve geliştirici olanı tercih edeceğiz. Kendimize, sevdiklerimize, hayatımıza önem vereceğiz. Aşkta gelir geçer olanı değil, uzun vadeli olanı tercih edeceğiz. Gölgeli günleriyle birlikte Merkür geri hareketi 3 Nisanda etkili olmaya başlıyor. Yürürlüğe koymak istediğiniz işlerinizi bir an evvel hallediniz.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-11-12-16-17-21-22-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-13-14-28

Aşkta En Şanslı Günler : 3-30

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24

Yeniay : 20-21-22-23 (Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8 (Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

Sevgili Kovalar, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç burcunda geriliyor. Bu konu özellikle yakın çevrenize şöyle bir bakıp, kendinizi merkezde görme arzunuzu işaret ediyor. Eğer bir kopma sürecindeyseniz, biraz beklemelisiniz. Çevre ilişkilerinde, kardeşlerinizle ilgili ilişkilerinizde sağlam ve güven vereni tercih etmelisiniz. Ne yapmak istiyorsanız, ileriye dönük düşünüp planlamalısınız. İşlerinizi düzgün, planlı ele almalı, fikirlerinizi iletmelisiniz. Güvenilirliği önde tutun.

10 Mart tarihinde de Mars, Boğa burcunda olacak. Bu tarihte huzur ve emniyet duygusu ön planda olacak. Farklı fikirlere sahip olabileceğinizi kanıksayıp birbirinizi anlamalısınız. Bir birey olarak problemlerden uzak kalmayı önemsemelisiniz. Her açıdan kuvvetli olmanızı bu geçiş sağlayacak.

12 Mart tarihinde Dolunay, Başak burcunda oluşuyor. Her türlü maddi konuda meseleleri dikkatli ele almalısınız. Muhasebenizi incelemeli, gelirinizi dikkatli ele almalısınız. Sizi rahatsız eden şeyleri ele alırken, alternatifiniz olup olmadığını önemsemelisiniz. Sabırlı olun ve insanlarla olan ilişkilerinizi güçlü tutup kendinizi geliştirmelisiniz. Verdiğiniz kararları ılımlı bir şekilde iletin.

Merkür ve Güneş, 13 ve 20 Mart’ta sırayla, Koç burcunda ilerleyecek. Venüs de bu ay, aynı burçta gerileyecek. Yerleşim yerinizle ve ailenizle ilgili bir değişim, eğitim ve ticaret konularında huzur ve emniyeti merkez almalısınız. Bu hareketler sizi yavaşlatıyor olabilir ancak, tekrar düşünmenin önemi bu hareketlerle ortaya çıkacak. Yolculuklar ve iletişimin tekrarlanma konusunda bu döneme bir bakacaksınız.

28 Mart’ta Yeniay, Koç burcunda doğacak. Geçmişle ilgili meseleler tekrar gündeme gelebilir fakat bu sefer farklı bir pencereden bakacaksınız. Bu enerji sizi hem iletişim, hem yerleşim yeriniz, hem de ailenizin emniyeti anlamında olumlu bir Yeniay. Birçok şeyin farklı ve olumlu gerçekleşmesini sağlayacak. Bu çevrede yaşamak sizin için son derece olumlu olacak.

31 Mart tarihinde Merkür, Boğa burcunda seyrine başlıyor. Bu geçiş, yaptığınız araştırmaları netleştirme ve hesabınıza uygun bir şekilde doğru tespitler yapmanızı sağlıyor. Güvenilir olanları tercih etmenizde, menfaatlerinizi de gözeterek, bu dönemde size fayda sağlayacak. Her şey gönlünüzce olsun.

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Venüs, yakın çevreniz, oturduğunuz yer, eğitim, yolculuklar ve başkalarıyla ilişkinizin yeniden iç gözlem yoluyla ele alınacağı ve gözden geçirileceği zamandır. Eğer eğitimle ilgili bir karar sürecindeysek, yeteneklerimize göre bir tercih yapmalıyız. Eğer vaktimiz varsa bu karar verme işini biraz daha bekletebiliriz. Yeni bir yere taşınmışsak, alışma süremiz biraz uzayabilir. Eski çevremizi ararız, oradaki insanları unutmayız. Nereden geldim buraya diye düşünürüz. Ben Haziran ayına kadar sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Kardeşlerimizle aramızdaki sorunları agresif tarzda çözemeyiz. Şöyle bir içimize yönelip, nedenlerini tarafsızca ele almalıyız. Çabuk sinirlenmek, birilerine laf dokundurmak, kimseyi beğenmemek, aceleci konuşmak, yazmak, bir yerden başka yere seyahatlerde trafik kurallarına dikkat etmemek, tanıştığımız insanlar hakkında önyargılı düşünmek daha sonra pişmanlık uyandırabilir. Bilgimizi çoğaltmak, yarım kalan işlerimizi bitirmek, çevremizle ilişkimize dikkat etmek, her şeye çabuk tepki göstermemek, içimize atıp öfkelenmemek doğru davranışlardır. Bir yere taşınacaksak, gidip yeri görmek, etrafa bakmak ancak hemen karar verip uygulamamak gerekiyor. Aklımıza gelen veya birilerinin söylediği bir fikre kapılıp uygulamak yanlış olabilir. Üzerinde düşünelim. Bu dönemde kimi Kovalar dışarıdan ziyade kendi içlerine dönebilir. Gezmek yerine sakinliği, konuşmak yerine sessizliği tercih edebilirler. Biz çevremizle nasıl bağlantı kuruyoruz, yanlışlarımız var mı diye yüzleşmek, sonrasında ilişkilerimizi verimli hale getirebilir.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönem genel anlamıyla, ailenizi ilgilendiren meseleler, eviniz ve geleceğinizle ilgili konularda sağlamlık, güvenirlik, fiziksel rahatlık, konfor, finansal açıdan doyurucu bir yaşam sürme arzumuzun, istekliliğimizin işaretçisidir. Kişi bunlarla ilgili mücadele eder. Kendini garantiye almak ister. Kazandırıcı olana yönelir. Toprağa yatırım yapar, ev satın alır, evinin güvenliğini önemser. Bir amacı vardır, sabırlıdır. İki yıl sonra bu konular öylesine önemlidir ki, hedefimizi bu doğrultuda çizeriz ve kolay kolay kararımızdan dönmeyiz. Ancak Mars-Boğada ilerlerken onun yöneticisi Venüsün gökyüzündeki hareketi asla göz ardı edilmemelidir. Venüs-Koç burcunda 4 Mart itibariyle, Merkür de yine Boğa burcunda 31 Mart tarihinde gerileyecek. Bu durumda, sizler yerleşim yerinizi değiştirme, yeni bir çevreye taşınma, ofis açma, kiralama, satın alma gibi konularda mutlaka iyi düşünmelisiniz. Aceleyle, bireysel arzularla düşünülmeden böyle işlere kalkışırsak sonunda pişman olabiliriz. İyice araştırmalı, sorup soruşturmalı, uzman kişilere danışmalı ve fikir almalıyız. Artı ve eksi yanlarıyla duruma bakmakta yarar görüyorum.

Sevgili Kovalar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, kişisel ve ortaklaşa iş veya özel ilişkilerimizde hak ve hukukun gözetilmesi son derece önemlidir. Bir tarafın diğerinin iyi niyetinden istifade ettiği durumlar söz konusu olabilir. Bunun için güven olgusunu mutlaka önde tutalım. Gerektiğinde takibini yapalım ve muhasebemizi doğru tutalım. Tabii ki, ortada bir şey yokken endişeli olmak gerekmez. Ancak bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerlediği için, hesap hataları bizden veya başkasından kaynaklanabilir. Maliye, vergiler, iş feshi, krediler, ödemeler gibi konuların takibini iyi yapalım. Görünümlere baktığımızda, harcamalar özellikle mercek altında tutulmalı. Nereye para yatırdığımızı, kime verdiğimizi veya alacaklı olduğumuzu, bu kişilerin güvenilir olup olmadığını, sözlerinde durup durmayacaklarını kontrol edelim. Görüyoruz ki, beklediğimiz bir para umduğumuz şekilde gelmeyebilir, birisi tamam der, sonra tam tersini söyleyebilir. Biz kazanç elde edeceğimizi düşünmüşüzdür, fakat tam da öyle olmayabilir. Kısaca maddi konular veya diğer meseleler ciddiye alınmalıdır.

13-19 MART ARASI

14 Mart-31 Mart tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Koç geçişini eğitim, iş, mali konular, çevresel değişimler yönündeki durumlar için olumlu buluyorum. Zihin hızlı çalışıyor. Çözümler de bir o kadar hızlı tespit edilebilir. Ulaşım, haberleşme, bilgi aktarımı, merak edilenlerin öğrenilmesi anlamında işinize yarayabilir. Ancak trafik kurallarına uyalım lütfen.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş geçişi bu yıl, Venüsün iki ayrı burçtaki gerilemesi ve Mars-Boğa geçişiyle örtüşüyor. Yakın çevremizle olan ilişkimizi, yenilikleri, organizasyon, girişim, eğitim, yolculuk ve iletişim konularını dikkatli şekilde gözden geçirmemizde yarar var. Aceleci değiliz. Evet belki bir şeyler çabucak olsun, fikrimizi hiç çekinmeden dile getirelim, planlarımızı yapıp uygulayalım istiyoruz ama Mars-Boğa geçişi, aile hayatımız, evimizle ilgili konuları ciddiyetle ve tekrar bir gözden geçirerek ele almamızı sağlıyor. Hani bir yenilik yapacaksak, bunun uzun ömürlü olmasında yarar var. Eğer bir çevre değişimi düşünüyorsak, bunun artı ve eksilerine bakmak gerekiyor. Bir ev almak, yatırım yapmak, bir yuva kurmak, evimizde değişiklik yapmak istiyorsak mali anlamda şartlarımıza bakmamız gerekiyor. Zaten bu yılki Güneş-Koç geçişi ister istemez bunlara önem vermemizi sağlıyor. Bütçemizin dengesini şaşırmamak veya açılmamak lazım.

27-31 MART ARASI

Sevgili Kovalar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle aynı zamana rastlıyor. Geçtiğimiz Şubat başında yakın çevremizle ilişkimizden karşımıza çıkan kişilere kadar iletişimle ilgili her yenilik, girişim veya konu tekrar gündem maddemizde yer alabilir. O günlerde başladığımız işler şimdi istediğimiz kıvamda ilerlemese de, bunu yeniden gözden geçirme olarak görürseniz, bu Yeniayı olumlu yönde değerlendirirsiniz. Sakin ve anlayışlı olmak, sabırsız davranmamak gerekir. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor. Önümüzdeki Nisan ayında Merkür gerileyecek. Eğer bir çevre değişikliği düşünüyorsanız, bir ev veya ofis açmayı planlıyorsanız öncelikle bunun maddi anlamdaki artı ve eksileri üzerinde durmakta yarar var. Belli bir zaman aralığında düşününüz. Yavaş yavaş yerleşebilirsiniz. Tam olarak işler bitmediği içindir bu. Daha önce baktığınız bir yerden haber gelebilir. Burayı tekrar inceleyiniz. Kardeşiniz, bir yakınınızla alakalı tekrarlanan yolculuk veya meseleler olabilir. Bunları halletmek size düşebilir. Belki evleniyordur veya başka bir yerdedir veya aranızda halledilmesi gereken eski bir mevzu olabilir. Biriyle tanışmış olabilirsiniz. Tam ciddiye dönüşürken, anlaşmazlık yaşanabilir. Tekrar düşünülmelidir. Ofis yerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Konum ve şartları, getiri-götürü hesabı yaparak ele almanız yararlı olur. Kısa bir tatil veya dinlenme molası Bu yeniayda size iyi gelebilir.

Sevgili Kovalar 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, aşk hayatınız, finansal işleriniz ve ortaklıklarınız, ailevi yaşamınız, yuvanızla ilgili konularda güvence, istikrar ve huzurun daha fazla önemsenmesini sağlıyor. Bir düzenleme, konforlu hale getirme, sağlamlaştırma yönünde düşünceleriniz varsa, bunları geri hareket başlamadan yapmanızda fayda var. Gölgeli günlerini de merkez alırsak 3 Nisan tarihine kadar halledilebilir. Taşınmak, kiralamak, ofis açmak maddi güvence elde etmek amaçlı planlarınızı yeniden gözden geçirmeniz yararlı olur. Merkür-Boğa geçişlerinde insan, huzuru bilhassa önemser. Dış dünyanın karmaşası, yoğunluğu içinde bunalan kişi için evi, güvenli sığınağı gibidir. Burada kendini emniyette hisseder. Belki çok hızlı veya istediğimiz gibi değişiklikleri uygulamamız kolay olmaz. Ancak şu var ki, gözden geçirilen, analizini yapılan her şey başarılı şekilde gerçekleşir.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-13-14-18-19-23-24-28

Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-16-17-30

Aşkta En Şanslı Günler : 5

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26

Yeniay : 23-24-25 (Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 8-9-10-11 (Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

1-5 MART ARASI

4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında finansal kazanım evinizde gerileyecek Venüs, bizlere bekle diyor. Evet para evinizdeki bu yansıma, trafikte yanan sarı ışık gibi. Yeşil yandığında hızlıca öne atılmak için şöyle bir etrafımıza bakmak gerekiyor. Ne durumdayız, nelere ihtiyacımız var ve ne yöne gidiyoruz. Maddi anlamda bugüne dek nerelerde hata yaptınız, bunca yaşanmışlıklardan çıkardığınız ders nedir. Bu tarihler arasında Balığın doğasıyla uyuşmayan fakat bana göre ona en gerekli şey olan benmerkezci düşünme söz konusu. Evet Balıklar bu enerjinin etkisi altında özellikle para konusunda kendi iç dünyalarına çekilerek düşünme gereği duyacaklar. Bu düşünmede ne A ne B kişisi değil, bizzat kendinizi ele alabilirsiniz. Hızlı bir süreç değil bu. Sabır gerektiriyor. Bu tarihler arasında parasal konularda dikkatli olmanızı, elinize geçeni gereksiz savurmamanızı, parayı hayatınızın merkezine koyup, manevi değerlerinizi yok saymamanızı tavsiye ediyorum. Geri hareketler yeniden bakış zamanları olup daha sonra doğru bir karar verilmesini sağlar. Alacaklar bu süreçte gecikebilir, ihtiyacınız olmadığı halde gereksiz şeylere para harcanabilir, aldıklarınızdan memnun kalmamanız olasıdır. Birileri şuna para yatır der, gider yaparsınız. Sonrasında pişmanlık duyarsınız.

Önemli Not: 28 Nisan-6 Haziran tarihlerinde Venüs düz seyirle Koç burcunda ilerlediğinde, yukarıdaki konu ve alanlarda yaşanan gecikme, yanlış anlaşılma veya aksamalar yoluna girmeye başlar. Geri hareket esnasında karşınıza çıkan fırsatları, işleri ve yeniden ele alıp düzenlediklerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz.

6-12 MART ARASI

10 Mart saat 03:33-21 Nisan saat 13:32 tarihleri arasında Mars da-Boğa burcunda ilerleyecek. Bir yanıyla kazanç elde etmeye yönelik hareket ediyoruz diğer yanıyla maddi-manevi açıdan garanti, uzun ömürlülük, güvence ve dayanıklılık anlamında çevre ilişkilerimizi ve her şeyi gözden geçiriyoruz. Eğitim veya iş hayatı, bilgilenmek, öğrenmek, öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmak adına verilecek kararların ardında maddi kazanç son derece önemli hale geliyor. Neye para yatıracağız, nelere ihtiyacımız var, buna değer mi değmez mi diye bakmamız lazım. Bu süreci yöneten Venüs-Koç burcunda 4 Mart tarihinde ve Merkür-Boğa burcunda 31 Mart tarihinde gerileyecek. Durum böyle olunca paramızı öyle aklımıza estiği gibi harcamamalıyız. Yatırım düşünüyorsak, piyasanın durumuna bakmalıyız. Eğitim veya iş hayatımızla ilgili sağlam bir karar vermek istiyorsak hangi çevrede nasıl bir ortamda çalışmak veya okumak istiyoruz bunları gözden geçirmeliyiz. Burnumuzun dikine bakma zamanı değil, eğri ile doğruyu birbirinden ayırmak vaktimizdir.

Sevgili Balıklar, 12 Mart saat 17:54 karşıt burcunuz Başakta oluşacak Dolunay, iş veya özel ilişkilerimizin titizlikle ele alındığı ve her yönüyle gözden geçirilmesini gerektiriyor. Sizin yufka yüreğinizi biliriz. Özverinizi, başkalarını kendinizden önce düşünmenizi doğal karşılarım. Ancak bu Dolunayda yararlı ile yararsız olanı birbirinden ayırt etmek lazımdır. Bir de şu husus var. Her şey yolunda gidiyorsa, armudun sapı üzümün çöpü diyerek de iş veya özel konulara endişeyle yaklaşmak, eleştiride bulunmak fırsatları kaçırmak da olur. Biz bakacağız. Hakikaten dikkate değer, göze batan bir şey var mı? Dolunayın yöneticisi Merkür, burcunuzda ilerlediği için, sizin iyi niyetli düşünmeniz mümkündür. Ne olacaksa olsun, yeter ki huzursuz olmayayım diyerek, problemleri görmezden gelmek, ayrıntıları önemsememek yanlıştır. Birileri sizin adınıza karar verir, siz sonra öğrenirsiniz. Birisi iyi niyetinizi bilir, iki yerine bir verir, siz yeterli bulursunuz. Ancak bakıldığında hakkınız yenmiştir. Onun için biz dikkat etmeliyiz, evlilik, iş sözleşmesi, ortaklık veya boşanma gibi hayati konularda kimsenin hakkı, kimseye geçmemeli diyerek özen göstermeliyiz.

13-19 MART ARASI

14 Mart-31 Mart tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda finans konularında etkili olacaktır. Yuvanız-iş hayatınız-ilişkinizle alakalı konularda insanları etkileme, rekabetçi düşünme, aklınıza koyduğunuz bir şeyi yapabilme yönünde bir hayli etkilidir. Para hırsı verir ve insan bir an önce güçlü olmak, hedefine ulaşmak, artık rahat etmek isteyecektir. Bazıları bu dönemde eviyle alakalı harcamalara ağırlık verirken, iş ortaklarınız ve partneriniz parasal konularda size müdahalede bulunabilir, ilişkinizin niteliğine göre siz eşinize mali anlamda yardımcı olabilirsiniz. Ancak ipler genelde sizin elinizdedir. Yeni bir yere yerleşim, ailevi konularda yapılacak değişimler, paraya endeksli olabilir. Gücünüz nispetinde hareket etmekte yarar vardır.

20-26 MART ARASI

20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Güneş süreci, Mars-Boğa geçişi ve Venüsün iki ayrı burçta gerileme hareketiyle örtüştüğü için, bütçemiz-kazancımız-harcamalarımız konusunda aceleci davranmayacağız. Tutumluluk ve birikime yönelik şekilde düşünmek doğru olacaktır. İyi niyetliliğin sınırlarını bileceğiz. O yufka yüreğimiz bizi maddi açıdan zorda bıraktıracak kişilere karşı koruyacak. Çünkü biliyoruz ki, parasız kaldığımızda zorlanan biziz. O nedenle mevcut durumu veya kazançla ilgili meseleleri tekrar gözden geçireceğiz. Sağlam ve uzun vadeli düşüneceğiz. Durup bakacağız. İnceleyeceğiz. Huzurumuzu önemseyeceğiz. Çevremizdeki insanların gerek maddi gerekse farklı konularda söylediklerini, güvenilirlik ilkesi çerçevesinde ele alacağız. Doğru mu olur, yoksa yanlış diyerek inceleyeceğiz. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bileceğiz. Har vurup harman savurduğumuz, bu nedenle zorluklar yaşadığımızın günleri unutmayalım dostlarım. Kendi kıymetimizin farkında olalım. Yeteneklerimizi kazanca dönüştürücü işlere ağırlık verelim.

27-31 MART ARASI

Sevgili Balıklar, 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle örtüşüyor. Finansal konularda geçtiğimiz Şubat başında yapılan planların, düşünülen işlerin tekrar gözden geçirilmesi, çevre şartlarına, artı ve eksilerine göre yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Bu aslında olumsuz değildir. Sözgelimi yeni bir çevreye yerleşmeyi düşünüyorsanız, daha uygun çözüm bulmanızda yardımcı olur. Harcamalara tabii ki dikkat etmeliyiz. Gönlümüze göre hareket etmek isteriz veya hızlıca halletmekten yanayızdır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymuyorsa, durup bir anlamak gerekiyor. Açılmayalım, aklımız başımızda olsun. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor ve Merkür önümüzdeki ay gerileyecek. Bu nedenle yakınlarımıza destek veya onlarla aramızdaki maddi konuların da dikkatlice analiz edilmesinde yarar var. Yolculuklar, eğitimden ticarete, satın almalar, emlak veya ilerisi adına düşünülen her türlü konuda bütçemize göre hareket etmek, hesabı iyi yapmak lazım. Zaten biz istesek de, şartlara göre hareket etmemizi gerektiren durumlar olabilir. Kredi çekmek, borçlanmak veya borç vermek zaman olarak uygun değildir. İyice düşünelim.

Sevgili Balıklar, 31 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düz seyirle Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, ailemiz, ilişkiler ve yakın çevremizle ilgili güvenlik, huzur ve istikrarlı düşünmenin işaretçisi oluyor. Eğitim hayatında olanlar, iş girişimde bulunacaklar, yakınlarıyla temasa geçecekler, çevreleriyle bağlantılarını güçlü tutmak isteyenler, ilişkisinde sağlamlık ve güven olgusunu temin edecekler için zihnin odaklanma gücünün yükseldiği vakitteyiz. Bu konularda sağlamlaştırma, teminat altına alma yönünde olumlu enerjiye sahipsiniz. Sakinlik, tedbirli düşünme belki Merkürün doğasına uygun değil. Ancak Balıklar için gayet faydalı. Kararsızlığa neden olan ikilemleri aza indirgeyen Merkür-Boğa geçişi, sahip olma istekliliği veriyor. Pratik olmayı, biriktirmeyi ve kaliteli olanı elde etmeyi sağlıyor. Gölgeli günleriyle birlikte 3 Nisan tarihinde etkili olacak Merkür geri hareketine kadar yürürlüğe koymak istediğiniz işleri hallediniz.

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-16-17-21-22-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 5-11-12-18-19

Aşkta En Şanslı Günler : 7

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-28

Yeniay : 25-26-27 (Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 11-12-13 (Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)