Ağustos ayı enflasyonu yüzde 8.42, Yıllık enflasyon %30

En yüksek fiyat artışı patlıcan, kabak ile ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarda oldu.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Ağustos ayı enflasyon oranını yüzde 8.42 olarak açıkladı.

Enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi), bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24.29, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29.88 değişim gerçekleşti.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018 yılı Ağustos ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranlarını açıkladı.

Açıklamada, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 555 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 42 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği kaydedildi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 154.13 ile Patlıcan, yüzde 77.69 ile Kabak ve yüzde 62.20 Ağrı Kesici ve Ateş Düşürücü ilaçlar oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 23.34 Limon, yüzde 19.67 Molohiya ve yüzde 16.61 ile kadınlar için yazlık gabardin pantolon olarak gerçekleşti.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle gerçekleşti:

“Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %17.67 artış; Eğlence ve Kültür ana grubunda %12.08 artış; Sağlık ana grubunda %11.33 artış; Ulaştırma ana grubunda %9.07 artış; Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %8.38 artış; Eğitim ana grubunda %8.23 artış; Lokanta ve Oteller ana grubunda %7.73 artış; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %7.41 artış; Haberleşme ana grubunda %4.83 artış; Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3.82 artış; Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.39 artış; Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %3.93 azalış.”

Açıklamada, Ağustos ayında en yüksek artış gösteren ana grubun Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri olurken, Ağustos ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalamasının da artı olduğu vurgulandı.

Eğlence ve Kültür ana grubu Yurt Dışı Turlar, Televizyon (Led), Televizyon Bakım ve Tamiri (Malzeme ve İşçilik Ücreti) artışları nedeniyle en çok artış gösteren ikinci ana grup olduğuna işaret edilen açıklamada, sağlığın de Ağrı Kesici ve Ateş Düşürücü İlaçlar, Hastane Yatak Ücreti (Özel), Tansiyon Aleti fiyat artışları nedeniyle en çok artış gösteren üçüncü ana grup olduğuna dikkat çekildi.

Giyim ve Ayakkabı’da başlayan sezon indirimleri nedeniyle azalış gösteren tek ana grup oldu.

Açıklamaya göre, Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer alan 12 ana grubun Giyim ve Ayakkabı ana grubu hariç diğer ana gruplarda artış görüldü.