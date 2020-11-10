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Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

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22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatında anlık değişimler sonucu altın piyasasında son durum nasıl?
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yeni haftanın ikinci gününde de yakın mercekten takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt aranırken altının gram fiyatı 500 TL'nin altına düşmesi yatırımcıları hareketlendirdi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Uzun süredir yukarı yönlü bir davranış sergileyen altın fiyatları, bu haftaya düşüşle başladı. 

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.270,00

SATIŞ: 3.319,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.160,93

SATIŞ: 3.226,82

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.609,90

SATIŞ: 1.633,80

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,28

SATIŞ: 465,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.307,10

SATIŞ: 3.119,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 805,30

SATIŞ: 817,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 494,92

SATIŞ: 495,04

 

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