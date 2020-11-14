Altın Fiyatları Çakıldı! Peki Altın Fiyatları Neden Düştü?

Altın fiyatları için oynaklık arttı. Piyasalarda Kasım ayı hareketli geçiyor. Oynaklığın başlıca nedeni olarak ABD Başkanlık seçimleri ve koronavirüs sürecindeki haber akışı olarak gösterilirken, özellikle resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibinin Joe Biden'ın olması ile büyük teşvik paketi beklentisinin güçlenmesi altın talebini artırdı.

Ons altın fiyatları geçtiğimiz Cuma günü 1960 dolara kadar artış kaydederken gram altın hem ons hem de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Ancak bu hafta yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında yönü aşağı çevirirken, düşüş çok sert oldu. Bu dalgalanma yatırımcıları son dakika gelişmelerini takip etmeye iten en büyük etmen olarak dikkat çekti.

GRAM ALTIN KASIM AYINDA TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Ons altın fiyatları Ekim ayını 1879 dolar seviyesinden gram altın fiyatları ise 504 lira seviyesinden kapattı. Kasım ayına yükseliş hareketiyle başlayan ons altın resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın ABD'nin yeni başkanı olacağının açıklaması ile 1960 dolar seviyesini gördü. Ons tarafındaki yükseliş hareketine yurt içinde dolar kurundaki yükseliş eklenince gram altın 540 lirayı görerek tarihi zirvesine yükseldi.

AŞI HABERİ ALTIN FİYATLARINDA YÖNÜ DEĞİŞTİRDİ

Piyasalar ise yeni haftaya bütün dünyada gündem yaratacak koronavirüs aşısı haberiyle girdi. Amerikan ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ortak geliştirdiği koronavirüs aşısının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu açıkladı. Bu haber, dünya çapında ekonomiyi ve gündelik hayatı alt üst eden koronavirüs pandemisine karşı mücadelede kazanılan büyük bir zafer olarak algılandı.

HİSSE SENETLERİ RALLİ YAPTI! DOLAR VE ALTIN DÜŞTÜ

Aşı haberi piyasalarda hisse senetlerinde rallilere neden olurken, altın fiyatları için yönün aşağı dönmesine neden oldu. Ons altın 100 dolardan fazla değer kaybederek 1850 dolar seviyesine çekildi. Gram altın ise ons tarafında tersine esen rüzgar ile düşüşe geçti.

GRAM ALTIN SADECE BİR KAÇ GÜNDE 80 LİRAYA YAKIN DÜŞTÜ: KAYIP YÜZDE 14'Ü AŞTI

Zaten düşüş eğilimi gösteren gram altındaki bu harekete dolar kurundaki sert düşüş hareketi eklenince gram altın aşağıda 460 liraya kadar çekildi. Böylece gram altındaki kayıp sadece birkaç günde yüzde 14'ü aşarak 80 liraya yaklaştı.

Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili, "Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA YÖNÜ ONS VE DOLAR KURU BELİRLİYOR

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile dolar kuru 7.60 lira kadar çekildi. Uzmanlar Başkan Erdoğan'ın yaptığı piyasa dostu açıklamalarının piyasalarda risk iştahını artırdığını ve belirsizliği dağıttığını ifade etti.

Gram altın fiyatlarında yönü ons altın ve Dolar/TL'deki seyir belirliyor. Uzmanlar altının belirsizlik seven bir yatırım aracı olduğunu ve koronavirüs sürecinden gelecek tedavi ve aşı haberlerine aşırı duyarlı olduğunun altını çizdi.

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede altın fiyatları için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

DOLARDA ZAYIFLAMA HİSSE SENETLERİ VE ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Uzman isim konuşmasının son bölümde ise, "Orta ve uzun vadede dolarda zayıflama, hisse senedi ve altın tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentimizi genel olarak koruduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

"GRAM ALTIN 440-430 LİRAYA KADAR GEVŞEYEBİLİR"

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer gram altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özer, gram altında başlayan düşüş eğiliminin ilk etapta 453 TL seviyesine kadar sürmesini beklediğini ifade etti. Uzman isim dolar kurundaki sert değer kaybının gram altını aşağı doğru ittiğini belirterek, 19 Kasım'da gerçekleşecek TCMB PPK toplantısına işaret etti. Özer, "19 Kasım Merkez Bankası para politikası toplantısında faizlerin piyasa beklentisine uyumlu bir şekilde artırılması halinde dolar kurundaki düşüşler hız kazanabilir. Bu noktada ilerleyen dönemde gram altın 440-430 lira bandına doğru hareketlenebilir" açıklamasını yaptı.

"KORONAVİRÜS AŞISINDA TARİH NETLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTAR"

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

"Ons altında görünüm değişmiyor. Son dönemde küresel risk iştahındaki toparlanmaya karşın dolar endeksinin dirençli bir görünüm sergiliyor oluşu ons altında anlamlı bir değişim görmemize izin vermiyor. Bu kapsamda fiyatların 1970 dolar merkezli bir bant içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Her ne kadar korona virüs vaka sayılarındaki artış ekonomik aktiviteyi tehdit etmeye devam ediyor olsa da aşının yakın zamanda piyasaya sürüleceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle bunun altına yönelimi anlamlı şekilde tetiklemediğini görüyoruz. Pfizer'ın ardından Moderna'nın da çalışmalarda ilerleme kaydetmesi pozitif sinyaller verirken aşının dağıtımına başlanacağı tarihin netleşmesi durumunda bunun altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."