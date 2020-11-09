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Altın Fiyatlarında 'Biden' Etkisi!

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ABD'de seçim sonucunun kesinleşmesiyle piyasalar yeni hafta başlangıcında olumlu fiyatlanıyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan bu değişim için ne diyor?
Altın Fiyatlarında 'Biden' Etkisi!

İç piyasada;

Gram altın, sabah saatlerinde 530 liradan,

Çeyrek altın, 878 liradan,

Cumhuriyet altını da 3,558 liradan işlem görüyor.

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: ABD seçimlerini takip ettiğimiz geçen hafta Ons Altın 1877  seviyelerinden 1950 bandı üzerine taşımayı başardı.

Teknik açıdan  bakıldığında, içerisinde seyrettiği daralan üçgenin ve mavi yükselen  trend çizgisinin üzerine kıran Ons Altında yükseliş eğiliminin devam  etmesi halinde 1970 ve 1991  seviyeleri  direnç olarak takip  edilebilir.

Diğer yandan olası yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 1930 ve 1900 seviyeleri destek oluşturabilir.

Gedik Forex tarafından hazırlanan raporda ise şöyle denildi:  ABD'de seçim sonucunun kesinleşmesiyle piyasalar yeni hafta başlangıcında olumlu fiyatlanıyor.

Geçen hafta yapılan seçim, virüs nedeniyle bir çok kişinin oyunu posta yoluyla kullanması nedeniyle sayım işlemi uzun sürdü. Bu süreç piyasaları endişelendirdi ve oynaklık yüksekti.

Ancak, hafta sonu sayım bitti ve yeni Başkan Joe Biden oldu. Biden sonucun ardından basının karşısına çıkarak, oldukça ılımlı açıklamalarda bulundu. Piyasalar, Biden'ı pozitif karşıladı.

Bugün için ABD'de takvim sakin ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle ons altında aşağı yönde tepki vermeye başladı.

Ons altın için 1958$ - 1952$ - 1947$ destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketinde ise 1968$ - 1972$ - 1978$ direnç noktaları olarak izlenebilir."

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: Geçtiğimiz Perşembe günü seçim beklentileri ile birlikte güne 1907 Dolar civarında sınırlı bir yükselişle başlayan değerli metalin, FOMC  kararı ve sonrasında gelen açıklamalar sonucu yükselişini  hızlandırdığı takip edilmişti.

Haftanın son işlem gününde ise ABD  tarafında seçim belirsizliği ve gerçekleşen FOMC toplantısı sonrası Dolar çevresindeki zayıf seyir Ons Altın’a destek olmayı sürdürürken,  beklentilerin üzerinde açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam veri seti  yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdı.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1962 Dolar seviyesinde  belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons Altın’ında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1970, 1978 ve 1988 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek  seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1955, 1948 ve 1940  direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

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