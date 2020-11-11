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Altın Fiyatlarında Son Durum (11 Kasım 2020 Çarşamba)

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Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?
Altın Fiyatlarında Son Durum (11 Kasım 2020 Çarşamba)

Altın fiyatları hafta ortasında da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altında yaşanan düşüşün ardından, altın alacak olan vatandaşlar uzmanların altın yorumlarına odaklandı. Gram altın ve çeyrek altın alış ve satış fiyatı, 11 Kasım ekonomi piyasalarına yansıdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının bir önceki gün gramı günü yüzde 0,39 artışla 494,40 liradan tamamladı. 

Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile sert düşüşe geçen ons altın fiyatı 1868 dolara kadar gerilerken, dolar kurundaki düşüşün de etkisine paralel olarak gerileyen gram altın, önceki gün en düşük 484 lirayı gördü.

Yurt içinde, dolar kurunda yaşanan düşüşle gün boyu gerileyen gram altın, yurt dışında Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve en düşük 484.21 lira seviyesine kadar geriledi.

ALTIN FİYATLARI 

Altının gram satışı bugün 495 lira seviyesinde güne başlarken bu değerin ardından diğer yatırım altınlarının da değeri değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 802 liradan işlem görürken, 818 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.604 liradan işlem görürken, 1.636 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.301 liradan işlem görürken, 3.334 liradan bozduruluyor..

PİYASALARDA SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.278,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 494,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ                                                       SALI

 Alış Satış                                                      Alış   Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 492,30 492,50      494,20  494,40

Cumhuriyet Ata Lira 3.244,00 3.265,00    3.257,00 3.278,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 449,00 453,00             450,70  454,70

Lira(Tam) Ziynet 3.170,00 3.190,00          3.182,00 3.202,00

Yarım Ziynet 1.585,00 1.595,00                1.591,00 1.601,00

Çeyrek Ziynet 793,00 798,00                       796,00  801,00

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