Altın Piyasasında Son Durum ( 24 Kasım 2020 Salı )

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatları ile takip ediliyor. 24 Kasım Salı günü altın almak isteyenler piyasalardaki son duruma odaklandı.

Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.132,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,27 yükselişle 472,20 liradan işlem gördü. Diğer yandan yatırımcılar uzmanların altın yorumlarını mercek altına aldı. Peki, gram altın çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları;

24 KASIM ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

Gram altının fiyatı 464 lira civarında işlem görerek güne devam ediyor.



Piyasalarda çeyrek altının satış fiyatı 778 lira olarak işlem görmeye başladı.



Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.208,00 lira olurken, alış fiyatı ise 3.161,00 lira olarak işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,49

SATIŞ: 433,63

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.079,30

SATIŞ: 3.132,10

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.963,00

SATIŞ: 3.021,52

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.499,30

SATIŞ: 1.540,50