Altın Piyasasında Son Durum (5 Aralık 2020 Cumartesi)

Piyasa gündeminin nabzını yoklayan vatandaşlar altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar sarı metal üzerindeki alış ve satış fiyatlarını merak ediyor.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da yakın mercekten takip ediliyor. Haftanın altıncı gününde altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı artıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden, 5 Aralık 2020 Cumartesi gününe ait canlı, anlık ve güncel altın fiyatları bilgisi;

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.073,70

SATIŞ: 3.100,60

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,74

SATIŞ: 432,85

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.496,60

SATIŞ: 1.517,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.063,00

SATIŞ: 3.110,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.962,59

SATIŞ: 3.022,63

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 748,30

SATIŞ: 757,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,30

SATIŞ: 461,39