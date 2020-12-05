Altın Piyasasında Son Durum (5 Aralık 2020 Cumartesi)

Altın fiyatları son dakika hareketliliği piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da yakın mercekten takip ediliyor. Haftanın altıncı gününde altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı artıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden, 5 Aralık 2020 Cumartesi gününe ait canlı, anlık ve güncel altın fiyatları bilgisi;
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.073,70
SATIŞ: 3.100,60
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 416,74
SATIŞ: 432,85
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.496,60
SATIŞ: 1.517,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.063,00
SATIŞ: 3.110,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.962,59
SATIŞ: 3.022,63
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 748,30
SATIŞ: 757,80
GRAM ALTIN
ALIŞ: 461,30
SATIŞ: 461,39
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