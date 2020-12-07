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Altın Piyasasında Son Durum (7 Aralık 2020 Pazartesi)

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Altın fiyatları ne kadar? sorusu 7 Aralık Pazartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 464,01 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.010,38 liradan işlem görüyor.
Altın Piyasasında Son Durum (7 Aralık 2020 Pazartesi)

Altın fiyatları yükselişte... 7 Aralık Pazartesi haftanın ilk iş günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 7 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

461,26

464,01

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

461,65

461,71

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.837,57

1.838,20

ÇEYREK ALTIN FİYATI

738,64

754,91

YARIM ALTIN FİYATI

1.472,66

1.509,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.954,55

3.010,38

ATA ALTIN FİYATI

3.055,17

3.133,89

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

417,43

433,57

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