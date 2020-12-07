Altın Piyasasında Son Durum (7 Aralık 2020 Pazartesi)

Altın fiyatları yükselişte... 7 Aralık Pazartesi haftanın ilk iş günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 7 Aralık güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
461,26
464,01
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
461,65
461,71
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.837,57
1.838,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
738,64
754,91
YARIM ALTIN FİYATI
1.472,66
1.509,80
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.954,55
3.010,38
ATA ALTIN FİYATI
3.055,17
3.133,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
417,43
433,57
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