  • BIST 1.304
  • Altın 465,044
  • Dolar 7,6469
  • Euro 9,0635
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Altın Piyasasında Son Rakamlar (16 Kasım 2020 Pazartesi)

» »
Geçtiğimiz haftalarda 500 TL'nin üzerinde gözlemlenen yatırım aracında önceki hafta gözlemlenen ani düşüş hali vatandaşları yeniden bu yatırım aracına yönelmesine neden oldu.
Altın Piyasasında Son Rakamlar (16 Kasım 2020 Pazartesi)

Son dönemin en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının gram fiyatında yaşanan her türlü hareket vatandaşların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ani düşüşlerle beraber altına olan rağbet de arttı. Şimdilerde vatandaşlar canlı rakamları takip etmek üzere altın fiyatları arayışına çıktı…

İşte dETAY Gazetesinin Sizler İçin Araştırdığı Altın Piyasısında Son Rakamlar;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,6100

SATIŞ: 440,0000

YARIM ALTIN

Alış: 1.521,3000

Satış: 1.540,6000

TAM ALTIN

Alış: 3.002,7900

Satış: 3.062,0900

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.117,0000

Satış: 3.164,0000

GRAM ALTIN

Alış: 466,22

Satış: 466,33

ÇEYREK ALTIN

Alış: 756,60

Satış: 767,80

ATA ALTIN

Alış: 3.124,4000

Satış: 3.149,4000

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (14 Kasım 2020 Cumartesi)14 Kasım 2020 Cumartesi 09:57
  • Piyasada Aşının Kaybedenleri Kim Oldu?13 Kasım 2020 Cuma 13:06
  • Altın Piyasasında Son Rakamlar13 Kasım 2020 Cuma 13:00
  • 'Fast' Sistemi Adı Gibi Hızlı Olacak13 Kasım 2020 Cuma 12:01
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (13 Kasım 2020 Cuma)13 Kasım 2020 Cuma 09:40
  • Dolar, Euro Ve Altında Düşüş Sürüyor! İşte Günün İlk Rakamları13 Kasım 2020 Cuma 09:19
  • Altın Piyasasında Son Durum ( 13 Kasım 2020 Cuma )13 Kasım 2020 Cuma 09:10
  • Goldman Sachs, TCMB'nin 19 Kasım'da 475 baz puana varan faiz artırımı yapabileceğini tahmin ediyor12 Kasım 2020 Perşembe 11:51
  • Dövizde Kurlarında Son Güncel Rakamlar (12 Kasım 2020 Perşembe)12 Kasım 2020 Perşembe 09:44
  • Dolar ve altından sert düşüş11 Kasım 2020 Çarşamba 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti