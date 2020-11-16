Altın Piyasasında Son Rakamlar (16 Kasım 2020 Pazartesi)

Geçtiğimiz haftalarda 500 TL'nin üzerinde gözlemlenen yatırım aracında önceki hafta gözlemlenen ani düşüş hali vatandaşları yeniden bu yatırım aracına yönelmesine neden oldu.

Son dönemin en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının gram fiyatında yaşanan her türlü hareket vatandaşların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ani düşüşlerle beraber altına olan rağbet de arttı. Şimdilerde vatandaşlar canlı rakamları takip etmek üzere altın fiyatları arayışına çıktı…

İşte dETAY Gazetesinin Sizler İçin Araştırdığı Altın Piyasısında Son Rakamlar;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,6100

SATIŞ: 440,0000

YARIM ALTIN

Alış: 1.521,3000

Satış: 1.540,6000

TAM ALTIN

Alış: 3.002,7900

Satış: 3.062,0900

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.117,0000

Satış: 3.164,0000

GRAM ALTIN

Alış: 466,22

Satış: 466,33

ÇEYREK ALTIN

Alış: 756,60

Satış: 767,80

ATA ALTIN

Alış: 3.124,4000

Satış: 3.149,4000