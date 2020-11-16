Altın Piyasasında Son Rakamlar (16 Kasım 2020 Pazartesi)

Son dönemin en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının gram fiyatında yaşanan her türlü hareket vatandaşların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ani düşüşlerle beraber altına olan rağbet de arttı. Şimdilerde vatandaşlar canlı rakamları takip etmek üzere altın fiyatları arayışına çıktı…
İşte dETAY Gazetesinin Sizler İçin Araştırdığı Altın Piyasısında Son Rakamlar;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 423,6100
SATIŞ: 440,0000
YARIM ALTIN
Alış: 1.521,3000
Satış: 1.540,6000
TAM ALTIN
Alış: 3.002,7900
Satış: 3.062,0900
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.117,0000
Satış: 3.164,0000
GRAM ALTIN
Alış: 466,22
Satış: 466,33
ÇEYREK ALTIN
Alış: 756,60
Satış: 767,80
ATA ALTIN
Alış: 3.124,4000
Satış: 3.149,4000
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