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Altın Piyasasında Son Rakamlar ( 18 Kasım 2020 Çarşamba )

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Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı rakamlar, gün içerisinde yakından takip edilirken altın düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtı da aranıyor.
Altın Piyasasında Son Rakamlar ( 18 Kasım 2020 Çarşamba )

Kapalıçarşı'dan gelen canlı rakamlar doğrultusunda sarı metal bugün yükseliş göstermekte. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle güncel rakamlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken son birkaç aydır sarı metalde büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ile "18 Kasım 2020" 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,95

SATIŞ: 438,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.112,20

SATIŞ: 3.136,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.129,00

SATIŞ: 3.177,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.018,66

SATIŞ: 3.078,26

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.515,90

SATIŞ: 1.538,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 757,90

SATIŞ: 769,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 465,79

SATIŞ: 465,84

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

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