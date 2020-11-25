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Altın Piyasasının Son Dakika Rakamları (25 Kasım 2020 Çarşamba)

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Altın Piyasasında Son Rakamlar Ne? Gram, Yarım, Çeyrek Altın Ne Kadar?
Altın Piyasasının Son Dakika Rakamları (25 Kasım 2020 Çarşamba)

Uzun vadede yatırımcıya kazandıracağını neredeyse garanti eden altının gram fiyatı 500 TL’nin altına düşünce piyasalarda hareketlendi.

Hem ülkemizde hem globalde pek çok yatırımcının güvenli bir liman olarak gördüğü gram altın fiyatı 465 lira üzerinde güne başladı. 

İşte Altın Piyasasından Son Güncel Rakamlar;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,12

SATIŞ: 437,41

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.078,00

SATIŞ: 3.125,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.106,50

SATIŞ: 3.162,60

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.967,18

SATIŞ: 3.027,65

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.512,50

SATIŞ: 1.564,90

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 756,10

SATIŞ: 775,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 465,15

SATIŞ: 465,27

 

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