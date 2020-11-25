Altın Piyasasının Son Dakika Rakamları (25 Kasım 2020 Çarşamba)

Uzun vadede yatırımcıya kazandıracağını neredeyse garanti eden altının gram fiyatı 500 TL’nin altına düşünce piyasalarda hareketlendi.
Hem ülkemizde hem globalde pek çok yatırımcının güvenli bir liman olarak gördüğü gram altın fiyatı 465 lira üzerinde güne başladı.
İşte Altın Piyasasından Son Güncel Rakamlar;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 421,12
SATIŞ: 437,41
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.078,00
SATIŞ: 3.125,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.106,50
SATIŞ: 3.162,60
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.967,18
SATIŞ: 3.027,65
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.512,50
SATIŞ: 1.564,90
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 756,10
SATIŞ: 775,20
GRAM ALTIN
ALIŞ: 465,15
SATIŞ: 465,27
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