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Antalya’da kadınlar ekonomik krize karşı takas pazarı kurdu

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Nar Kadın Dayanışması, ekonomik krize ve yoksullaşmaya karşı Antalya’da takas pazarı kurdu.
Antalya’da kadınlar ekonomik krize karşı takas pazarı kurdu

Balbey Mahallesi’nde kurulan pazara kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Platform, Twitter hesabından “Kadınların büyük ilgi ile gerçekleştirdiği takas, kadın dayanışmasının önemini bir kez daha göstermiş oldu” mesajını paylaştı.

 

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