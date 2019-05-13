Antalya’da kadınlar ekonomik krize karşı takas pazarı kurdu

Balbey Mahallesi’nde kurulan pazara kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Platform, Twitter hesabından “Kadınların büyük ilgi ile gerçekleştirdiği takas, kadın dayanışmasının önemini bir kez daha göstermiş oldu” mesajını paylaştı.
Bugün de takas pazarımızı Balbey mahallesinde kurduk.Kadınların büyük ilgi ile gerçekleştirdiği takas, kadın dayanışmasının önemini bir kez daha göstermiş oldu.#takas #antalya #kriz #krizonlargelecekbiziz #kadın #kadındayanışması pic.twitter.com/ixAYNGCn6E— Antalya Nar Kadın Dayanışması (@AntalyaNar) 12 Mayıs 2019
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