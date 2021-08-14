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Avustralya’da tam kapanma kararı

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“Yeni Güney Galler eyaletiyle ilgili sağlık tavsiyeleri aldım. Bu nedenle, tüm Yeni Güney Galler yedi günlük bir karantinaya girecek. Bu, tüm eyaletin sıkı bir şekilde kilit altında olacağı anlamına geliyor”
Avustralya’da tam kapanma kararı

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Güney Galler eyaletiyle ilgili sağlık tavsiyeleri aldım. Bu nedenle, tüm Yeni Güney Galler yedi günlük bir karantinaya girecek. Bu, tüm eyaletin sıkı bir şekilde kilit altında olacağı anlamına geliyor” dedi.

 

Eyalet genelinde uygulanacak karantina süresince eğitime de ara verileceği belirtildi. İhtiyaçlar için evlerinden çıkacaklara maske takma uyarısı yapıldı. Eyalette son 24 saatte 466 kişide corona virüsü tespit edildi.

Avustralya’da salgın başından bu yana 38 bin 658 vaka ve 953 can kaybı kayıtlara geçti.

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