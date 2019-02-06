  • BIST 102.230
  • Altın 220,310
  • Dolar 5,2170
  • Euro 5,9429
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Benim Adım Herkül! Tecavüzcüleri Öldürüp Not Bırakıyor!

» »
Vurularak öldürülen daha önce tecavüz suçlamalarıyla yargılanan üç kişinin üzerinde de "Herkül" imzalı notlar bulundu.
Benim Adım Herkül! Tecavüzcüleri Öldürüp Not Bırakıyor!

Vurularak öldürülen daha önce tecavüz suçlamalarıyla yargılanan üç kişinin üzerinde de "Herkül" imzalı notlar bulundu.

Bangladeş’te "Herkül" olarak tanınan, kimliği bilinmeyen bir kişi, üçüncü defa tecavüz ile suçlanan zanlıyı öldürdü. Bangladeş polisi cuma günü ölü bulduğu zanlının üzerindeki notta "Ben Pirojpur Bhandaria'nın tecavüzcüsü Rakib. Tecavüzün cezası budur. Tecavüzcülerin haberi olsun. - Herkül" ifadeleri yazıyordu.

Bangladeş’te yayın yapan Blush'ın haberine göre ülkenin Dakka’da yaşayanlar cuma günü bir ceset gördü ve polise haber verdi. Polis öldürülen Rakib isimli kişinin, bir üniversite öğrencisinin bir grup tarafından tecavüz edilmesi hakkındaki davada şüpheli konumunda olduğu bilgisini verdi. Rakib, şehirde aynı şekilde öldürülen üçüncü tecavüz şüphelisi oldu.

Vurularak öldürülen üç kişinin üzerinde de "Herkül" imzalı notlar bulundu ve bu notların üzerinde kişinin işlediği iddia edilen suç yazıyordu.

"BU BENİM CEZAM" NOTU

Daily Star’ın aktardığına göre de Rakib, Bangladeş'in başkentinde özel bir üniversitede hukuk öğrencisiydi ve bir gün ailesini ziyaret etmeye giden bir medrese öğrencisine arkadaşlarıyla beraber tecavüz etti. Öğrenciye tecavüz eden grubun içinde olduğu ifade edilen Sajal da 14 Ocak'ta ölü bulunmuştu. Sajal'ın boynundaki notta "Ben Sajal. (Maktülün ismi)'nin tecavüzcüsüyüm. Bu benim cezam" yazıyordu.

Bu iki kişinin dışında Ripon adlı bir kişinin cesedi aynı şekilde 17 Ocak 2019 tarihinde bulundu. Ripon, bir kadına toplu tecavüz edilmesini ve daha sonra da kadının öldürülmesini organize etmişti.

Bangladeş vatandaşları "Herkül"e sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşsa da insan hakları örgütü Ain O Salish Kendra'nın yöneticilerinden Sheepa Hafıza, cinayetlerin hukuk dışı ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Hafıza ayrıca ülkede "Bu soruşturmaları yürütebilecek hukuki kurumlar olduğunu" belirtti.

Kaynaklar; Daily Star - Blush News

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 30 yaş üstü bekar Çinli kadın partner bulmak için 'aşk izni' alıyor03 Şubat 2019 Pazar 15:20
  • Suriye'de 2019'un ilk ayında 197 sivil öldü01 Şubat 2019 Cuma 13:35
  • Havada burun buruna tehlike: Rus uçağı Nato uçağını kovaladı (video-haber)31 Ocak 2019 Perşembe 16:45
  • Şoförün -20 derece soğukta bıraktığı genç kadın donarak öldü31 Ocak 2019 Perşembe 12:57
  • Kötü kokusuyla dikkat çeken 5280 liraya satılan meyve30 Ocak 2019 Çarşamba 16:55
  • 'Büyücülükle' suçlanan anne ve 4 çocuğu, uykularında baltayla öldürülüp kuyuya atıldı30 Ocak 2019 Çarşamba 15:08
  • Çin'de yayınlanan Karl Marx animesi 2.6 milyon izlendi29 Ocak 2019 Salı 23:37
  • Çin'deki kadın vlogger'lara 'seksi kıyafet' yasağı29 Ocak 2019 Salı 16:36
  • Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü29 Ocak 2019 Salı 11:48
  • 1 milyon lira değerindeki Kırım tablosu, herkesin gözü önünde çalındı (video)28 Ocak 2019 Pazartesi 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti