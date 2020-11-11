  • BIST 1.254
  • Altın 488,973
  • Dolar 8,0794
  • Euro 9,5533
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Borsa İstanbul'dan İki Rekor

» »
BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı.
Borsa İstanbul'dan İki Rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştıç Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 5,17 ile iletişim oldu.

Dünkü yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haberlerin devam eden pozitif etkisiyle Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyre paralel olarak bankacılık hisselerinin öncülüğünde 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Kovid-19 aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.250 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 32,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 25 milyar dolar ile 40 milyar dolar arasında yer aldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?10 Kasım 2020 Salı 09:33
  • Tatar, Merkez Bankası Başkanı Günay’ı Kabul Etti09 Kasım 2020 Pazartesi 14:35
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa haberi sonrası hareketlenme; dolar kuru 8.01 TL'ye geriledi09 Kasım 2020 Pazartesi 14:31
  • Altın Fiyatlarında 'Biden' Etkisi!09 Kasım 2020 Pazartesi 11:47
  • Dövizde Son Durum Ne? ( 9 Kasım 2020 Pazartesi )09 Kasım 2020 Pazartesi 10:27
  • Dolar Yeni Haftaya 8.35 (TL) ile Girdi!09 Kasım 2020 Pazartesi 09:41
  • Ali Babacan: Ekonomide anlattıkları 'palavra'08 Kasım 2020 Pazar 22:05
  • Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar, Kaç Para?07 Kasım 2020 Cumartesi 10:30
  • Dolar ve euro, TL karşısında yeniden rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?06 Kasım 2020 Cuma 16:36
  • Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira?06 Kasım 2020 Cuma 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti