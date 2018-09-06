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Cem Yılmaz: Ben bu işten bıktım usandım...

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Komedi sanatçısı Cem Yılmaz, Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın kendisi hakkında sürekli açtığı davalara tepki gösterdi.
Cem Yılmaz: Ben bu işten bıktım usandım...

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kural, hazırladığı manevi tazminat davası dilekçesini, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesine sundu. Gazetecilere açıklama yapan Kural, Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kural, İngiltere’de Cem Yılmaz’ın yapacağı şov için 18 yaş sınırı getirildiğini ve bunun üzerine, "İngiltere çok doğru bir şey yaptı. İngiltere bunu anladı. Biz anlayamadık" şeklinde açıklama yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

''Bu kurumsal bir açıklamaydı. Kendisine suçlamada bulunmadım. Bu açıklamalar üzerine Cem Yılmaz’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla terapi görmem gerektiğini söyledi. Kendisi doktur mudur? Diyelim ki ben terapi görüyorum. Bunu doktorum bile açıklayamaz. O gün bugün ailemle birlikte her türlü iftiraya, saldırıya uğruyorum. Geçen gün metroda saldırıya uğruyordum. Bu sefer mahkeme karşısına çıksın istedik. Geçen seferler suç duyurusunda bulunuyorduk. Gelip ifade veriyordu gizlice, sonra takipsizlik kararı veriliyordu."

Cem Yılmaz "Hiçbir anlamlı şey söylemiyor. Ancak sürekli haber ediliyor" dediği Orhan için  Twitter'dan tepki gösterdi. Yılmaz şunları kaydetti:

"Sevgili arkadaşlar ben bu işten bıktım usandım.Sürekli bu garip iddialarla hakkımda dava açıyor demeç veriyor ve hiç bir anlamlı bir şey söylemiyor ancak sürekli haber ediliyor. 10 küsür senedir sürekli bir taciz var ne yapacağım bilemiyorum ! Bariz bi tuhaflık artık bu yahu."

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