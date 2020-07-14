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Çin'de ihracat ve ithalattan Haziran'da sürpriz toparlanma

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Çin'de ihracat ve ithalattan Haziran'da sürpriz toparlanma
Çin'de ihracat ve ithalattan Haziran'da sürpriz toparlanma

Çin'de hem ihracat hem de ithalat Haziran'da artış kaydederek, yurt içi ve yurt dışı talebin toparlanmaya başlamış olabileceğinin sinyalini verdi.

Pandeminin küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam etmesine karşın Çin'in ihracatı Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 arttı. İthalat ise yıllık bazda yüzde 2.7 arttı. Ekonomistlerin tahmini her ikisinde de düşüş olacağı yönündeydi. Dış ticaret fazlası Mayıs'ta görülen rekor seviyeden geçen ay 46.4 milyar dolara geriledi.

Bazı gelişmiş ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte tüm dünyada imalat faaliyetlerine ilişkin göstergeler Haziran'da iyileşme gösterdi. Maske ve diğer medikal malzemelerin yurt dışı satışları ihracatı destekledi. İthalat artan emtia fiyatları ve Çin ekonomisinin toparlanmasından destek buldu.

Singapur'da IHS Markit Ltd. Asya Pasifik baş ekonomisti Rajiv Biswas, “Çin ihracatına talep, karantinaların gevşetilmesi ve tüketici harcamaların sıçrama yapmasıyla ABD, Avrupa Birliği gibi kilit önemdeki pazarlarda iyileşiyor. ABD ve Euro Bölgesi'nde PMI'ların güçlü yükselişi Çin ihracatının 2020'nin ikinci yarısında kademeli iyileşmeyi sürdüreceğinin sinyalini veriyor.”

Haziran'daki toparlanmaya karşın yılın ilk altı ayındaki ticaret geçen yıla kıyasla hala düşük. Dolar cinsinden ihracat Haziran sonu itibarıyla geçen yıla kıyasla yüzde 6.2 azaldı. İthalat ise yüzde 7.1 düştü.

Gümrük idaresinin Salı günü yayınladığı verilere göre yuan cinsinden ihracat Haziran'da yıllık yüzde 4.3, ithalat ise yüzde 6.2 arttı.

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