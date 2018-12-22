  • BIST 91.861
  • Altın 214,757
  • Dolar 5,2925
  • Euro 6,0370
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Çıplak fotoğrafını paylaşarak sanat mesajı verdi

»
Çıplak fotoğrafını paylaşan Madonna: Sanatı ayıplayarak bitiremezsiniz
Çıplak fotoğrafını paylaşarak sanat mesajı verdi

Pop müziğin kraliçesi Madonna, Instagramhesabından paylaştığı fotoğraf ve notla dikkat çekti. 19 yaşında New York'ta Martha Graham Dans Okulu'nda öğrenciyken, kirasını çıkarabilmek için sanat okullarının çizim ve fotoğraf sınıflarında modellik yaptığını belirten Diva, "Bu karelerin birçoğu ben ünlü olduktan sonra Playboy ve Penthose'a satıldı. Toplum beni çıplak olduğum için ayıplamaya çalıştı. Basına yaptığım 'utanmıyorum' açıklaması da günlerde manşetlerde yer aldı diye yazdı.

 

 

60 yaşındaki Madonna sözlerine şöyle devam etti: Eserlerin gururlu sahibiyim. Düğün hediyesi olarak daha sonra bana verildiler. Sanatı ayıplayarak biteremezsiniz. Yaratıcılık her zaman kazanır"

Çıplak olduğu görüntülerin daha sonra ABD'Li ünlü ressamlar Keith Haring ve Andy Warhol tarafından değerlendirildiğini ifade edan Madonna'ya dünya çapındaki ünlü isimlerden de destek mesajları yağdı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21 Aralık en uzun gece kış gündönümü nedir?21 Aralık 2018 Cuma 13:03
  • Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı21 Aralık 2018 Cuma 10:34
  • Bitkilerin gizli dünyası: 2018'de keşfedilen 5 yeni tür21 Aralık 2018 Cuma 10:09
  • Küresel cinsiyet eşitsizliğini tamamen gidermek için 200 yıl gerekiyor20 Aralık 2018 Perşembe 16:28
  • 3 Ferrari’ye çarpan yoksul garsonun tamir masrafları için yardım kampanyası20 Aralık 2018 Perşembe 16:27
  • Hangi ay hangi işi yapmalı?20 Aralık 2018 Perşembe 16:14
  • Sıla-Ahmet Kural davasında Adli Tıp'tan yalanlama20 Aralık 2018 Perşembe 15:42
  • Onun adı artık 'Trump'20 Aralık 2018 Perşembe 15:01
  • Ayşegül Garabli yazdı... Ali'me son mektup!19 Aralık 2018 Çarşamba 10:59
  • Woody Allen’ın eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraflar18 Aralık 2018 Salı 17:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti