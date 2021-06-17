Çocuklardan Futbol Resitali

Gönyeli ve Değirmenlik Akademileri dostluk maçları yaptı.

Gönyeli ve Değirmenlik Akademileri dostluk maçları yaptı.

Futbol kulüplerinin alt yapıları dostluk maçlarına devam ediyor. Ülkemizin güzide iki spor kulübü Gönyeli ile Değirmenlik’in Futbol Akademileri, dün dostluk maçlarında karşı karşıya geldi.

Gönyeli Stadı’nda saat 18.00’de başlayan müsabakalarda 6 farklı grup mücadele etti. Yaşı 5 ile 10 arasında değişen birçok çocuk keyifli maçlar oynarken, aileler de müsabakalara ilgi gösterdi. Gönyeli ve Değirmenlik Akademileri arasında oynanan müsabakalar centilmence geçti.