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#CORONA İşte Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar, Kamuda 27 Mart'a kadar izin, özelde işyeri kısıtlaması

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#CORONA İşte Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar, Kamuda 27 Mart'a kadar izin, özelde işyeri kısıtlaması
#CORONA İşte Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar, Kamuda 27 Mart'a kadar izin, özelde işyeri kısıtlaması

#CORONA İşte Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararları

 

Bakanlar Kurulu karalarını Başbakan Tatar açıklıyor...

Kamuda idari izin 27 Mart' tarihine kadar.

Polis, itfaiye,sağlık görevlileri dışında kamu görevlileri izinli olacak.

Özel sektörde eczane, resturantlar vb. dışındaki iş yerleri kapalı olacak.

- 1 Nisan 2020'ye kadar KKTC vatandaşları KKTC'ye giriş yapacaktır, diğer kişileirin girişleri yasaklanmıştır.

-14 Gün evlerinde karantina uygulanacaktır.

- Mağusa Devlet hastanesi karantina hastanesi olarak kullanılacaktır.

- Casionlar kapatılacaktır

 

Başbakan yardımcısı Özersay açıklamaya ekleme yapıyor;

hafta başından itibaren kademeli olarak tedbirler artıyor.

OHAL'den önce önemli ve radikal alınabilecek tedbirleri alıyoruz.

Coronavirüs bilim kurulunun KTTB ve TIP-İŞ'in açıkladığı kararları yürürlüğe koyuyoruz.

Ülkeye girişlerde güney Kıbrıs'ta da benzer kararlar aldık.

T.C. vatandaşları ülkemize gelebilecek ülkemizde muhaceret izinli olanlar gelebilecek.

Ülkemize turist olarak T.C. den gelişler yasaklanmıştı.

Kıbrıslı Rumlar kuzey Kıbrıs'a geçiş yapamayacak.

Kıbrıslı Türkler güney Kıbrıs'a geçiş yapıp kuzeye dönerse 14 gün evde karantinada kalacaklardır.

 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu pazartesi günü dijital olarak ders zili çalacak kararını erteledik.

Eğitim kayıplarını giderebilmek için MEB WEB TV ve BRT ile işbirliğinde bazı yayınlar olacak.Bakanlar Kurulu'nun isteği üzerine  bu açılımı bir süre erteleyeceğiz.

Eğitim kayıpları daha ileriki tarihte gidereceğiz.

Eğitim programını öteliyoruz.

 

SAĞLIK BAKANI Ali Pilli 5 pozitif vaka vardır. 4 Alman vatandaşıdır 1 kişi KKTC vatandaşıdır.

5 kişi tetkik aşamasındadır. 5 kişi de Alman vatandaşlarıdır.

1 vatandaşımızın pozitif olması nedeni ile onun temas ettiği kişiler takip edilmektedir.

Sağlık çalışanı karantina da yoktur. Gerekli malzemelerimiz vardır.

İki üç güne kadar  solunum cihazlarımız iki katına çıkarılacak.

 

Kudret Özersay vatandaşlarımız sokağa çıkmasın. Pile de yaşayan vatandaşlarımız mağdur olamayacak. Önümüzdeki 48 saat içerisinde sokağa çıkma yasağı değerlendirilecek.

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