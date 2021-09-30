  • BIST 1.395,600
  • Altın 495,30
  • Dolar 8,8600
  • Euro 10,2750
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

CTP Kadın Örgütü’nün ‘Seninle Okula Başlıyorum’ Projesi ile eğitime katkıları sürüyor

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, ‘Seninle Okula Başlıyorum’ Projesi kapsamında, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’nda 15 öğrenci için okul kıyafeti desteğinde bulundu.
CTP Kadın Örgütü’nün ‘Seninle Okula Başlıyorum’ Projesi ile eğitime katkıları sürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, ‘Seninle Okula Başlıyorum’ Projesi kapsamında, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’nda 15 öğrenci için okul kıyafeti desteğinde bulundu. CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Genel Sekreter Tülay Sönmez, Güzelyurt Kadın Örgütü Başkanı Zühre Civa ve Genel Sekreter Oya Ülken, bugün gerçekleşen görüşmede Okul Müdürü Kerime Kardüz Çelebi’yi ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

 

USAR: KÖTÜ YÖNETİMİN ETKİSİYLE SORUNLAR DERİNLEŞTİ

Görüşme sırasında söz alan CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, eğitimde sorunların devam ettiğini, pandeminin yanı sıra kötü yönetimle birlikte daha da derinleştiğini vurguladı. Usar, okulların en son kapanması ve ilk açılması gerekirken, ilk kapanan ve eğitim yılı boyunca açılmayan kurumlar olması eğitim kayıplarının telafisi çok zor olan bir seviyeye çıktığını kaydetti.  


“AİLELER, ÇOCUKLARININ OKUL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR”

Ekonomik krizle birlikte yoksulluğun da tırmandığının altını çizen Sıla Usar, bunun sonucunda kamusal eğitim hizmetlerine olan ihtiyacın arttığını dile getirdi. Usar, ailelerin, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurguladı.


“FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin her geçen gün arttığını söyleyen Usar, okullardaki eğitim araçlarının bir an önce çoğaltılması gerektiğinin, öğretmen ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesinin önemine dikkat çekti. Usar, eğitim kayıplarının telafisi için plan ve program yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Eğitimdeki kayıplar ve fırsat eşitsizliğinin giderilmesi için kamusal eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Usar, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu Müdürü Kerime Kardüz Çelebi’ye, öğretmenlere ve okul çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

 

“EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Sıla Usar, CTP Kadın Örgütü’nün ‘Seninle Okula Başlıyorum’ projesinin eğitimin ilk basamağı olan anaokullarımızdan ve Güzelyurt’tan başladığını, desteklerinin diğer ilçelerde ve okullarda süreceğini bildirerek sözlerine son verdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanlarından gıda israfıyla mücadele: Meyve kabukları antibakteriyel jel bantlarına dönüşüyor21 Eylül 2021 Salı 21:38
  • Gebelik ve Covid-19 testi aynı gün pozitif çıktı: Hastalığı yenip dördüzlerini kucağına aldı19 Eylül 2021 Pazar 18:17
  • Okul başarısını artırmanın 8 yolu18 Eylül 2021 Cumartesi 18:32
  • Hollandalılar hala dünyanın en uzun insanları ancak boy ortalaması küçülüyor18 Eylül 2021 Cumartesi 14:38
  • Sokak hayvanları nasıl beslenmeli?15 Eylül 2021 Çarşamba 12:39
  • Limonlu Su Zayıflatır mı?13 Eylül 2021 Pazartesi 21:00
  • Britney Spears, İran doğumlu erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlandı13 Eylül 2021 Pazartesi 14:40
  • Vücut Geliştirmenin Bilimi: Kas Kitlesini Artırmak İsteyenler İçin Beslenme, Egzersiz ve Prensip Tavsiyeleri!12 Eylül 2021 Pazar 19:58
  • Evde kedi besleyen her dört kişiden birinde kedi alerjisi var10 Eylül 2021 Cuma 20:30
  • Tuvalet eğitimi için ideal dönem; 18-36 ay arası10 Eylül 2021 Cuma 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti