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Daü uluslararası ofis’ten teşekkür yemeği

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Bu yıl 17.’si düzenlenen DAÜ Uluslararası Gece 2018’e, 106 farklı ülkeden binlerce öğrenci katılmıştı.
Daü uluslararası ofis’ten teşekkür yemeği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis, üniversitenin en büyük ve en renkli kültürel festivallerinden biri olan DAÜ Uluslararası Gece 2018’in organizasyonunda emeği geçen personel ve öğrenciler için bir teşekkür yemeği düzenledi.

Bu yıl 17.’si düzenlenen DAÜ Uluslararası Gece 2018’e, 106 farklı ülkeden binlerce öğrenci katılmıştı. Söz konusu teşekkür yemeği, DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Yemeğe, DAÜ Rektörlüğü’nü temsilen, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler de katıldı. Yemekte çeşitli aktiviteler ve oyunlar yer aldı. 2018 Uluslararası Gece’nin gerçekleşmesinde emeği geçen personel ve öğrenciler, gece boyunca doyasıya eğlendi. Çeşitli çekilişlerin gerçekleştirildiği gecede, sertifika töreni de gerçekleştirildi. Diğer yandan, 2018 Uluslararası Gece’ye sponsorluk yapan firmalar tarafından, oyunları ve çekilişleri kazananlara hediye dağıtımı yapıldı. Katılımcılar gece boyunca şarkılar söyledi ve dans ederek etkinliği renklendirdi.

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