DAÜ’de görkemli Yemen Gecesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis tarafından, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda organize edilen Yemen Gecesi’nde, özellikle Yemenli öğrenciler bir araya gelerek doyasıya eğlendi

Gecenin konukları arasında Yemen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Nadya Al-Akram da vardı. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Al-Akram, öğrencilere akademik ve sosyal yaşamlarında başarılar dileyerek, Yemen kültürünü ülkelerinden çok uzakta olsalar da yaşatmaya devam ettiklerinden dolayı teşekkür ve minnetlerini iletti. Yemen’in Ankara Büyükelçiliği’nden etkinliğe katılan Mohammed Al-Hamed de yaptığı konuşmada, DAÜ’ye Yemenli öğrencilere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti ve Yemenli öğrencilerin kendisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve DAÜ’de olmaktan çok mutlu olduklarını söylediğini belirtti.

Kültürel Etkinlikler Yapıldı

200’ün üzerinde Yemenli öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler katılımcılara yöresel yemeklerinden ikram etti. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan sergi alanında da Yemen’e ait fotoğraflar yer aldı ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Gecede Yemenli ud sanatçısı Mustafa Gharamah, öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece boyunca Yemenli öğrenciler solo ve grup performanslarıyla yerel danslarını, müzik gösterilerini ve komedi şovlarını sergiledi. Gece sonunda DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı Koordinatörü Ozan İnamlık ve etkinlik organizatörü Cemre Mühendisoğlu tarafından yıl boyunca başarı göstermiş Yemenli öğrencilere şeref ve yüksek şeref sertifikaları takdim edildi.