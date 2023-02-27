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Derviş Zaim'in "Tavuri" belgeseli ABD'de "True-False Film Festivali"nde gösterilecek

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Derviş Zaim'in "Tavuri" belgeseli ABD'de "True-False Film Festivali"nde gösterilecek
Derviş Zaim'in "Tavuri" belgeseli ABD'de "True-False Film Festivali"nde gösterilecek

Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim'in "Tavuri" adlı belgeseli, ABD'deki "True-False Film Festivali"ne seçildi.

Columbia eyaletinde bulunan Missouri kentinde bu yıl 20. kez 2-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek festival, kurmaca harici sinema pratiğinin geliştirilmesi, altının çizilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Belgesel ve kurmaca dışı film festivalinde, gerçekliğin temsil edilmesinde farklı ihtimalleri deneyen vizyoner sinemasal örneklerin sergilenmesi amaçlanıyor.

Her yıl başta sinemacı ve müzisyenler olmak üzere farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren ve yarışma bölümü bulunmayan festivalde, bu yıl tüm dünyadan 33 uzun metrajlı kurmaca olmayan belgeseller gösterilecek.

 

- "Tavuri" belgeseli hakkında

 

Derviş Zaim'in daha önce gerçekleştirdiği filmlerinden konu, tür ve yaklaşım olarak farklılaşan belgesel, "Tavuri" lakabıyla bilinen Mustafa Serttaş'ın hayatını konu alıyor.

"Tavuri (Şeytan)" adlı bir dolandırıcının yıllara yayılan hikayesinin anlatıldığı belgeselde suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atılıyor.

Serttaş'ın hapishane ve dışarıdaki hayatının 8 yıl boyunca takip edilmesiyle ortaya çıkan belgesel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İngiltere'de gerçekleştirilen çekimlerden oluşuyor.

Belgesel, bir taraftan toplum, kötülük, suç, ceza süreçleri üzerine sorular sorarken, diğer yandan kurmaca dışı sinemanın sınırları üzerine düşünmeyi amaçlıyor.

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