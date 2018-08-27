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Derya Köroğlu: Türkiye'de sol halkın değerlerine daha iyi kulak vermeli

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Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu, Sabah gazetesine verdiği röportajda 'Türkiye'de solun halkın değerlerine daha iyi kulak vermesi gerektiğini' belirtti
Derya Köroğlu: Türkiye'de sol halkın değerlerine daha iyi kulak vermeli

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Köroğlu, "Yeni Türkü, sol dünya görüşü içerisinden çıkmıştır ama ulusal değerlerimize sahip çıkmak ve onları korumak açısından aynı zamanda 'muhafazakar' sayılırız" dedi.

 

Köroğlu ayrıca, 'sosyalizmin ideallerini hayata geçirmenin çok zor olduğunu' belirterek "Sol, geçmişte iktidara geldiği yerlerde toplumsal düzeni otoriter bir düzene dönüştürdüğü için kaybetti. Bunu Sovyetler'de Stalin dönemiyle birlikte gördük mesela. Şöyle bir gerçek çıktı ortaya; sosyalizmin ideallerini hayata geçirmek çok zor" ifadelerini kullandı.

Köroğlu'nun röportajı şu şekilde:

Yeni Türkü'nün 40 yılı aşkın süredir varlığını koruyabilmesinin sırrı nedir?

"Yeni Türkü'yü müzisyenlerden şairlere kadar herkesin gönüllü olarak bir araya gelip kotardıkları imece bir iş olarak görüyorum. İnsanların inancıyla yoğrulmuş bir gruptur Yeni Türkü. Ben hem bir kurucusu, hem de fiili olarak grubu bugüne taşıyan kişiyim. Rock seven insanlar olmamıza rağmen Türkçe rock yapmadık. Hareket noktamız Türk müziğinin ögeleri oldu. Türk müziğinin makamlarını, usullerini ve enstrümanlarını kullandık."

'MUHAFAZAKAR SAYILIRIZ'

Yeni Türkü çok geniş bir dinleyici kitlesine sahip. Muhafazakar kesim de sizin şarkılarınızı dinliyor…

"Biz müziğimize hem çok özen gösterdik, hem de samimiyetimizi hiç elden bırakmadık. Her kesimden insan bizi seviyorsa, işte bu samimiyetten dolayıdır.

Zaten sanat ve zanaat samimi yapılmıyorsa bu hemen belli olur. Yaptığı köfteye hile karıştıran aşçıdan bir daha yemek yemezsiniz! Şarkılarımızda umutlu bir geleceği insanlara sunduğumuzda her kesimden insan bundan kendine göre bir pay çıkarıyor. Yeni Türkü, sol dünya görüşü içerisinden çıkmıştır ama ulusal değerlerimize sahip çıkmak ve onları korumak açısından aynı zamanda 'muhafazakar' sayılırız. Osmanlı döneminde yapılmış değerli eserler var. Bunları göz ardı edemeyiz."

'İNSANLIĞIN OLGUNLAŞMASI GEREKİYOR'

 

Dünyada iktidara gelen sol hareketlerin uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Sol geçmişte iktidara geldiği yerlerde toplumsal düzeni otoriter bir düzene dönüştürdüğü için kaybetti. Bunu Sovyetler'de Stalin dönemiyle birlikte gördük mesela. Şöyle bir gerçek çıktı ortaya; sosyalizmin ideallerini hayata geçirmek çok zor. Evrensel eşitliğin sağlanması ve dünya servetinin tüm insanların eşit mülkiyeti haline gelmesi ancak yüzyıllar sonra gerçekleşebilir gibi görünüyor. İnsanlığın topyekun olgunlaşması gerekiyor. O zamana kadar dünyamız, bir avuç multi-milyarder ile açlık sınırında yaşayan yığınlar arasındaki uçurum toplumları olarak kalacak. Türkiye'de ise sol, halkın talep ve beklentilerine daha iyi kulak vermeli; ancak o zaman başarılı olur."

'AVRUPA'DA İKTİDARLAR IRKÇI DAVRANMAYA BAŞLADI'

Avrupa'yı nasıl görüyorsunuz?

"İslamofobi öyle yaygınlaştı ki Avrupa'da, iktidarlar bu rüzgarla ırkçı davranmaya başladı. Avrupa'da sağcı ırkçılığın yaygınlaşması korkunç bir gelişme. Yaşananları görüyoruz dünyada ama her yer de böyle değil.

Mesela Kanada Başbakanı, 'Hoşgeldiniz' diye kapılarını açabiliyor göçmenlere. Bu ırkçılık rüzgarı bitecek.

Ben insanların diline, dinine ve rengine göre kimsenin birbirini ayrı görmediği bir dünyaya ulaşacağımızı umut ediyorum."

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