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Dolar/TL, güne düşüşle başladı ve...

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Türkiye piyasalarında Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4690 seviyesinden alıcı buluyor.
Dolar/TL, güne düşüşle başladı ve...

Türkiye piyasalarında Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4690 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,4453-5,4730 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazancıyla 5,4684'ten tamamladı. 

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,4690'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 6,2080'den, sterlin/TL de yüzde 0,17 değer kazancıyla 7,2595'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,05 artışla 1,1347, dolar endeksi yüzde 0,08 azalışla 96,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Almanya ZEW endeksleri ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç seviyesi olduğunu belirten analistler, 5,40'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,30'un gündeme geleceğini kaydetti.

Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 69,48 puan ve yüzde 0,07 artışla 104.664,14 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 13,65 ile finansal kiralama, faktoring oldu. 

Dün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükseliş serisini üste 5'inci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 artışla 104.595 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalelerinin, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi olduğunu ve Mayıs 2018'den bu yana seviyenin üzerinde kapanış yapılamadığını anımsatan analistler, endeksin 105.500 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda alıcılı seyrin orta vadede devam ederek, 112.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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