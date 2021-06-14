Döviz Kurları 14 Haziran 2021 Pazartesi güne nasıl başladı?

Türk lirası gelişenlerdeki yükselişe öncülük etti Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olurken dolar/TL kuru 11 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyede bulunuyor

Türk lirası, hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 4,5'tan fazla değer kazanarak gelişen ülke para birimleri arasında en fazla yükseliş kaydeden para birimi oldu. Dolar/TL haftaya 8,66 civarında başladıktan sonra kademeli bir düşüşle 8,28 seviyesine kadar geriledi.

ABD'de enflasyon Mayıs ayında beklentileri aşarak yıllık yüzde 5 olarak gerçekleşti, aylık yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Enflasyon en son Ağustos 2008'de bu seviyelere ulaşmıştı.

Enflasyon verisine ilişkin Bloomberg anketindeki beklentiler, tüketici fiyat endeksinde yıllık yüzde 4,7, aylık yüzde 0,5 artış yaşanacağı yönündeydi.

Enflasyon verisi sonrasın 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi 1 yılın en büyük haftalık düşüşüyle yüzde 1,43 seviyesine gerilerken Bloomberg Dolar Spot Endeksi 1.116 seviyesine geldi.

Gelişen ülke para birimlerinde bu hafta en çok değer kazanan para birimi Türk lirası olurken ikinci sırada Meksika pesosu, üçüncü sırada ise Rus rublesi geliyor. Bu hafta en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi ise yüzde 1,03 ile Peru solü oldu.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CSD) 368 baz puan seviyesinde seyrederken 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 18,41 civarında bulunuyor.

Erdoğan-Biden görüşmesi bekleniyor

Wells Fargo’nun New York merkezli kur stratejisti Brendan McKenna’ya göre piyasalar yüksek enflasyon verisine karşın Fed’in gevşek para politikalarını sürdüreceğine inanıyor.

McKenna, “Yüksek enflasyon ve sıfıra yakın faizler ABD’de daha da negatif reel faizler yaratıyor” diyerek bu durumun gelişen ülke para birimlerine yaradığına işaret etti. Türk lirasının olumlu ayrışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin umutlar da etkili oluyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise S-400 tedariki hakkında yaptığı konuşmada, "NATO’nun önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle ittifak daha da güçlendirilmeli ve NATO’nun gerçek bir müttefiklik ruhu içinde çalışması sağlanmalıdır. (S-400 tedariki) muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün." dedi.

Enflasyon beklentilerindeki yükseliş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası daha önce beklenti anketi olarak bilinen, fakat kamuoyundaki bazı karışıklıkları engellemek amacıyla adı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' olarak değiştirilen anket sonuçlarını yayımladı.

Buna göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken, bu anket

döneminde yüzde 14,46'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,81 iken, bu anket döneminde yüzde 12,12 olarak belirlendi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,99'dan yüzde 10,16'ya yükseltildi.

Yıl sonuna ilişkin Dolar/TL beklentisi 8,71'den 8,95'e çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken, bu anket döneminde 9,23 TL olarak gerçekleşti.