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Döviz Kurları (22 Temmuz 2020)

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Döviz Kurları (22 Temmuz 2020)
Döviz Kurları (22 Temmuz 2020)

Küresel piyasalarda dünyada artan corona virüs vakalarının ekonomilere yansımaları izleniyor.

Dolar/TL, yeni güne 6,83 seviyelerinde seyrediyor. 

Euro/TL ise 7,88'de yer alıyor.

Sterlin ise 8.69 TL'den işlem görüyor



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