Döviz Kurları (22 Temmuz 2020)

Küresel piyasalarda dünyada artan corona virüs vakalarının ekonomilere yansımaları izleniyor.
Dolar/TL, yeni güne 6,83 seviyelerinde seyrediyor.
Euro/TL ise 7,88'de yer alıyor.
Sterlin ise 8.69 TL'den işlem görüyor
Küresel piyasalarda dünyada artan corona virüs vakalarının ekonomilere yansımaları izleniyor.
Dolar/TL, yeni güne 6,83 seviyelerinde seyrediyor.
Euro/TL ise 7,88'de yer alıyor.
Sterlin ise 8.69 TL'den işlem görüyor
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