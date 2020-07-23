Döviz kurları (23 Temmuz 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
23 Temmuz 2020 sabah saatlerinde dolar güne 6,8485 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle Euro/TL 7,9328 liradan, İşlem görüyor
Sterlin ise 8,7300 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
23 Temmuz 2020 sabah saatlerinde dolar güne 6,8485 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle Euro/TL 7,9328 liradan, İşlem görüyor
Sterlin ise 8,7300 liradan işlem görüyor.
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