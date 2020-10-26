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Dövizde Son Durum (26 Ekim 2020 Pazartesi)

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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dövizde Son Durum (26 Ekim 2020 Pazartesi)

Dolar/TL Türkiye Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup onun yerine sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ardından tarihi zirvede seyrini sürdürüyor.

Dolar/TL bu sabah 8,0025 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Türkiye Merkez Bankası'nın likidite adımları sonucunda gecelik faizler yüzde 14'lere yaklaşırken küresel piyasalardaki satış baskısı ve dünyada ve Türkiye'de artan corona virüs vakaları da piyasada takip ediliyor.

Euro/TL de 9.40'a yakın hareket ediyor.

Sterlin/TL alış fiyatı 10,3855 satış fiyatı ise 10,4025​ seviyelerinde işlem görüyor.

Bu hafta üç büyük merkez bankası para kurulu toplantısı yapacak. Piyasalar, Kanada Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankası'nın şimdilik faizleri sabit tutmasını beklerken, Avrupa Merkez Bankası'nın ise enflasyon ve büyümeye karşı temkinli duracağını bekliyor.

İç gündemde ise bu hafta için öne çıkan önemli gelişmeler ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın Citibank tarafından düzenlenen yatırımcı görüşmeleri ve Merkez Bankası'nın Çarşamba günü gerçekleştireceği enflasyon raporu olacak

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