Dubai Alışveriş Festivali'ne milyonlar katılıyor

Dubai lüks markaları, dev AVM'leriyle alışveriş tutkunlarının rüyalarını süslüyor. Altın kent City Walk ve Dubai Outlet Village gibi alışveriş merkezleri ile tüm bütçelere uygun fırsatlar sunuyor.

Dubai lüks markaları, dev AVM'leriyle alışveriş tutkunlarının rüyalarını süslüyor. Altın kent City Walk ve Dubai Outlet Village gibi alışveriş merkezleri ile tüm bütçelere uygun fırsatlar sunuyor.

Emaar Alışveriş Merkezi'nin tepe yöneticisi Patrick Bousquet Chavanne, "Ticaret her daim Dubai'nin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli bir parçası oldu. Kentin gelişimine, dünya çapında bir üne kavuşmasına katkı sağladı." diyor. Ona göre "Dubai her zaman birçok açıdan yeniliklerin merkeziydi. Bugün son teknolojik gelişmeler ile yeniliğin merkez üssü niteliğinde."

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 27'sini oluşturan Dubai perakende sektörü ekonomiye en büyük katkı sağlayan alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Ekonomiye büyük bir destek sağlayan diğer bir sektör de turizm. Bousquet Chavanne, Dubai ekonomisinin 2 temel motoru var ve bu iki motor öyle bir sinerji içinde ki, birbirinden ayrılamaz." diyor.

Dubai Alışveriş Festivali

Alışveriş Festivali bu yıl Dubai'de 24. kez düzenlendi. 2018 yılında festivale 14 milyon kişi katılmış ve milyarlarca dolar harcama yapmıştı. Festival organizatörlerinden Suhaila Ghobash, Alışveriş festivali ile perakende sektörünün yakın ilişkisine şu ifadelerle vurgu yapıyor:

"Alışveriş Festivali perakende sektörü ve perakendecilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Perakende sektöründen festivale 24 yıldır sponsorluk yapan partnerlerimiz var. Bu, sektörün desteğinin en güzel göstergesi."

Her yıl Dubai'ye gelen ziyaretçi sayısı kayda değer bir artış gösterirken altın kent de misafirlerine yeni fırsatlar ve deneyimler sunmak için büyük bir çaba sarfetmeye devam ediyor.