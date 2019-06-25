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Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan Ironman'de Cem Dağdelen finişe ulaşmayı başardı

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Ironman Irlanda yarışına katılan ülkemizden Ares Spor Kulübü tariatloncuları Cem Dağdelen finişe ulaşmayı başarırken Hüseyin Arhan yarışı bırakmak zorunda kaldı
Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan Ironman'de Cem Dağdelen finişe ulaşmayı başardı

Dünyanın en zorlu ve dayanıklılık isteyen yarışlarından biri olan , 3.8 kilometre yüzme+180 kilometre bisiklet+42.2 kilometre koşudan oluşan Ironman, hafta sonu İrlanda’da yapıldı.

Triatlon branşının en uzun mesafe yarışı olan Ironman organizasyonundaki mücadeleye İrlanda’da 60 ülkeden 2000’den fazla sporcu kayıt yaptı 1837 sporcu start aldı.

Ülkemizden Ares Spor Kulübü triatloncuları Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan’ın katıldığı İrlanda’daki  Ironman Cork yarışındaki hava şartları sporculara zor anlar yaşattı. Katılan sporcuların yüzde 20’sinin bitiremediği yarışı Ares sporcularından Cem Dağdelen tamamlamayı başarırken, Hüseyin Arhan ise bisiklet etabının 150’inci kilometresinde  yarışı bırakmak zorunda kaldı ve finiş göremedi.

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