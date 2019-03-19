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'Emekçi Kadınlar Panayırı’ Girne’de kuruluyor

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'Emekçi Kadınlar Panayırı’ Girne’de kuruluyor
'Emekçi Kadınlar Panayırı’ Girne’de kuruluyor

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçesi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, “Tezgahımız emek, dokuduğumuz gelecek” sloganıyla her yıl düzenlediği ‘Emekçi Kadınlar Panayırı’ 23 Mart Cumartesi 10.00 - 18.00 saatleri arasında Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda kurulacak.

 Panayırda kadınlar el emeği ürünlerini kurulan stantlarda satışa sunacak. Üreten kadınlara katkı sağlamak amacı ile her yıl gerçekleştirilen etkinlikte müzik, dans, çocuk aktiviteleri yer alacak.

ELLİYE YAKIN STANT KURULACAK

CTP’den yapılan açıklamaya göre, çeşitli sivil toplum örgütlerinin stantlarının da olacağı panayırda bu yıl ilk kez Sağlık Bakanlığının katkıları ile kadın sağlığı bilgi edinme standı da yer alacak.

Hazırlıklar hakkında bilgi veren CTP Girne İlçesi Sekreteri Huri Akansoy, ekonomik özgürlüğün kadınların yaşamlarında önemli unsurlardan biri olduğunu, amaçlarının üreten kadınlara katkı sağlamak ve kadının emeğini destekleyerek kadınların eşitlik mücadelesini selamlamak olduğunu ifade etti.

Akansoy, “Kadın panayırımızda özellikle kadın üreticilerin, yiyecek içecek stantları ve çeşitli el işlerinin olacağı elliye yakın standımızda satışlar ve sergiler yapılacak. Kadın üreticiler her yıl olduğu gibi bu yıl da panayırımıza yoğun ilgi gösterdi. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Hafta sonu Girne’de kadınların ve çocukların tüm gün vakit geçireceği panayırımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI

Gün boyu sürecek etkinlikte konserler, halk dansları ekipleri, yoga etkinlikleri, çocuklar için yüz boyama, seramik yapma, yemek yapma, çocuk oyunları ve benzeri birçok etkinlik de yer alacak. Pelin Kutluba ve Ümit Tulumbacı’nın şarkılarıyla yer alacağı panayırda ayrıca Grup Mavi Rüyalar, Tülen Kango, Dance Fit Lapta, Gençlik Merkezi, Lapta ve Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları ekipleri sahne alarak performans sergileyecek.

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