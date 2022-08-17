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Freya'nın öldürülmesi çevrecileri ayağa kaldırdı: Kampanya başlatıldı

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Deniz aygırı Freya'nın Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu gerekçesiyle öldürülmesi, çevreciler ve hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Ülkede deniz aygırının heykelini dikmek amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.
Freya'nın öldürülmesi çevrecileri ayağa kaldırdı: Kampanya başlatıldı

Norveç'te deniz aygırı Freya'nın öldürülmesi çevrecileri ayağa kaldırdı. Çevreciler ve Freya'nın hayranları, deniz aygırının durdurulması gerektiği uyarısından sadece üç gün sonra gelen öldürme kararının, acele ve gereksiz olduğunu söyledi.

World News7g sitesinin haberine göre, binden fazla üyesi bulunan "Deniz aygırı Freya – O şimdi nerede?" adlı Facebook sayfası, pazar gününden bu yana üzücü yorumlar ve taziyelerle dolup taştı.

Oslo'da çocuk tiyatrosu işleten 62 yaşındaki Trine Tandberg, Freya ile ilgili haberleri yakından takip ettiğini belirterek, "Freya kimseye bir şey yapmadı. Birçoğumuzu kızdıran şey de bu." dedi.

Norveç'te Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na bağlı bir deniz biyoloğu olan Fredrik Myhre de "Onu öldürme kararının alınma hızına hayran kaldım." ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Uzmanlar deniz aygırının hayatının bu şekilde sona ermesine inanamadıklarını dile getirdi.

Deniz memelilerini kurtarma örgütü British Divers Marine Life Rescue Direktörü Bay Jarvis, bu tür vahşi hayvanların insanlara oluşturduğu tehdidi kabul ederken, bunun Freya'yı öldürmek için yeterli bir sebep olmadığını söyledi.

DENİZ AYGIRININ HEYKELİNİ DİKMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Bu arada Norveç'te deniz aygırının heykelini dikmek amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.

Çevrimiçi kampanyasını organize edenler, Freya'nın vurulmasının, Norveç'te ve özellikle Oslo'da vahşi hayvanlara yaşam alanı sağlanamadığına dair güçlü olumsuz bir etki yarattığını belirtti.

Grubun online paylaşımında "Sembol Freya'nın heykelini dikerek, kendimize ve gelecek nesillere, 'ayak altında' olunca doğal hayatı öldürmememiz ya da ortadan kaldırmamamız gerekmediğini ve kaldıramayacağımızı daima hatırlatacağız." ifadesini kullandı.

Grup salı günü itibarıyla kampanya için 16 bin 143 dolar topladı. Organizatörler, heykel için gerekeni toplayamazlarsa parayı Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na aktaracak.

Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırı 14 Ağustos'ta öldürülmüştü.

Norveç Balıkçılık Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, değerlendirmeler neticesinde insanlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırı Freya'nın hayatına son verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya'nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti." ifadelerine yer verilmişti.

 

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