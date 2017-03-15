Gamze Karaman ve Nedim Keçeli, düğün masraflarını davetlilerden istedi

Gamze Karaman, 6 Mayıs'ta 4 yıllık sevgilisi iş adamı Nedim Keçeli’yle İtalya'da nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Venedik'teki lüks düğün için Nedim Keçeli'nin kesenin ağzını açtığı ve konaklama ile tüm diğer detaylar dahil yaklaşık 1 buçuk milyon TL ödeyeceği gündeme geldi. Buna göre Keçeli, 250 kişiyi çağırdıkları düğün için 80 bin Euro yani 320 bin lira karşılığında yolcu uçağı kiraladı.

MASRAFLARI KEÇELİ ÖDEYECEKTİ

İddiaya göre iş adamı, misafirlerinin transfer masrafları için de ekstra 20 bin Euro yani 80 bin lira ödedi. Lüks otelin 150 odasını 2 gecelik 60 bin Euro’ya yani 240 bin lira tutan Keçeli'nin düğün akşamı ve ertesi gün de düzenlenen partiler için de ekstra 15 bin Euro ödeyeceği öne sürüldü.

GAMZE KARAMAN İDDİALARI DOĞRULADI

Gelin Gamze Karaman, Duymayan Kalmasın’da ortaya atılan bu iddiayı doğrularken, “Davet ettiğimiz konuklardan para istememiz gayet normal, herkes sonuca baksın” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ORGANİZASYON ŞİRKETİNDEN SON AN İLETİSİ

Ancak Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre bütün bu bilgilerin basınla paylaşıldığı düğünün davetlilerine organizasyon şirketinin son anda gönderdiği mail herkesi şoke etti. Mailde Karaman ve Keçeli çiftinin, mutluluklarına şahit olması için İtalya'ya çağırdıkları davetlilerden yol ve 770 ile 3 bin Euro arasında değişen konaklama ücretlerini kendilerinin karşılaması isteniyordu. Bu yazılı bilgilendirme bütün masrafların damat bey tarafından karşılanacağını sanan davetlilerde büyük şaşkınlık yarattı. İşte o mailin belgesi ve istenen fiyatlar: