 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.921
  • Altın 144,487
  • Dolar 3,7317
  • Euro 3,9675
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Gamze Karaman ve Nedim Keçeli, düğün masraflarını davetlilerden istedi

»
Gamze Karaman ve Nedim Keçeli, düğün masraflarını davetlilerden istedi
Gamze Karaman, 6 Mayıs'ta 4 yıllık sevgilisi iş adamı Nedim Keçeli’yle İtalya'da nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Venedik'teki lüks düğün için Nedim Keçeli'nin kesenin ağzını açtığı ve konaklama ile tüm diğer detaylar dahil yaklaşık 1 buçuk milyon TL ödeyeceği gündeme geldi. Buna göre Keçeli, 250 kişiyi çağırdıkları düğün için 80 bin Euro yani 320 bin lira karşılığında yolcu uçağı kiraladı.

MASRAFLARI KEÇELİ ÖDEYECEKTİ

İddiaya göre iş adamı, misafirlerinin transfer masrafları için de ekstra 20 bin Euro yani 80 bin lira ödedi. Lüks otelin 150 odasını 2 gecelik 60 bin Euro’ya yani 240 bin lira tutan Keçeli'nin düğün akşamı ve ertesi gün de düzenlenen partiler için de ekstra 15 bin Euro ödeyeceği öne sürüldü.

GAMZE KARAMAN İDDİALARI DOĞRULADI

Gelin Gamze Karaman, Duymayan Kalmasın’da ortaya atılan bu iddiayı doğrularken, “Davet ettiğimiz konuklardan para istememiz gayet normal, herkes sonuca baksın” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ORGANİZASYON ŞİRKETİNDEN SON AN İLETİSİ

Ancak Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre bütün bu bilgilerin basınla paylaşıldığı düğünün davetlilerine organizasyon şirketinin son anda gönderdiği mail herkesi şoke etti. Mailde Karaman ve Keçeli çiftinin, mutluluklarına şahit olması için İtalya'ya çağırdıkları davetlilerden yol ve 770 ile 3 bin Euro arasında değişen konaklama ücretlerini kendilerinin karşılaması isteniyordu. Bu yazılı bilgilendirme bütün masrafların damat bey tarafından karşılanacağını sanan davetlilerde büyük şaşkınlık yarattı. İşte o mailin belgesi ve istenen fiyatlar:

otel-ic
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Jelena Karleusa, Hello Magazine dergisine poz verdi15 Mart 2017 Çarşamba 10:25
  • Bakterilerin antibiyotik direncini kırmanın yolu bulundu15 Mart 2017 Çarşamba 10:13
  • Ronaldo ile Ümmiye Teyze aynı reklam filminde15 Mart 2017 Çarşamba 10:10
  • Herkesin bilmediği mutfak sırları15 Mart 2017 Çarşamba 08:59
  • Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun babası hayatını kaybetti15 Mart 2017 Çarşamba 08:58
  • Survivor’da kim elendi?15 Mart 2017 Çarşamba 08:55
  • Çocuk sahibi olmak anne ve babaların ömrünü uzatıyor15 Mart 2017 Çarşamba 08:41
  • Buddy yeni hayat arkadaşını arıyor!14 Mart 2017 Salı 19:04
  • Adriana Lima yeni koleksiyonunu tanıttı14 Mart 2017 Salı 16:44
  • Hayat kurtaran pratik bilgiler14 Mart 2017 Salı 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti