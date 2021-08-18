Gastronometro şeflerinden tadına doyamayacağınız Aşure tarifi!

30 yılı aşkın süredir Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, bu toprakların bereketinden beslenen ürünleriyle aşureye ayrı bir lezzet ve değer katıyor. Metro Türkiye bünyesinde bulunan, ülkemizin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun şefleri de bu benzersiz ürünleri kullanarak tadına doyamayacağınız bir aşure tarifi hazırladı.

Paylaştıkça artan bereketiyle aşure, eşsiz lezzetlerle dolu Türk mutfağının en özel ve en beğenilen tatlılarından biridir. Aşure, lezzetli olduğu kadar içerisindeki kuru baklagil, meyve ve kuru yemiş ile hem protein ve lif yönünden zengin hem de bolca demir, çinko, A, B ve C vitaminleri içerdiği için oldukça da besleyici bir tatlı.

Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen ve bu sene 18 Ağustos Çarşamba gününe rastlayan Aşure Günü bu yıl da paylaşmanın ve bereketin sembolü olacak. Mutfaklarda en lezzetli aşurelerin hazırlanabilmesi için en taze, güvenilir, sağlıklı ve bu toprağın bereketinden beslenen ürünleri müşterileriyle buluşturan Metro Türkiye, bünyesinde faaliyet gösteren ülkemizin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun şeflerinin bu yerel ürünleri kullanarak hazırladığı aşure tarifini sizlerle paylaşıyor. Tadına doyum olmayan, ilham verici bir aşure tarifiyle sevdiklerinizin yüzlerini güldürmek ve damaklarında unutulmaz bir tat bırakmak istiyorsanız işte o tarif:

Aşure Tarifi

Malzemeler (6 kişilik):

Buğday 500 g

Su 3 lt

Nohut 100 g

Kuru fasulye 100 g

Kuru incir 100 g

Kuru kayısı 100 g

Şeker 800 g

Karanfil 3 adet

Süslemek için

Fındık 150 g

Ceviz 150 g

Kuş üzümü 100 g

Nar tanesi 100 g

Tarçın toz 10 g

Yapılışı

Buğday, nohut ve kuru fasulye bir gece önceden ayrı ayrı suda bekletilir. Buğday 3 litre suya eklenerek boza kıvamı alacak şekilde ve iyice yumuşayıp dağılana kadar haşlanır. Gerekirse su eklenerek kıvamı tutturulur. Nohut ve kuru fasulye ayrı ayrı haşlanır ve iyice pişirilir. Kabukları çıkarsa ayrılır ve atılır. Kuru kayısı ve kuru incir kare şeklinde kesilir. Ayrı ayrı 5’er dakika haşlanıp süzülür. Bu kısma kadar olan malzemeler birleştirilip pişirilir. Karanfil eklenir. Koyuluğu boza kıvamına gelene kadar su eklenir. Son olarak, şeker eklenir ve karıştırılarak pişirilir. Bu aşamada uzun süre pişirilmemesi gerekir. Kaselere konulur, soğuduğunda üzeri süslenir.

Not: Şeker eklendikten sonra uzun süre pişirmek nohut ve kuru fasulye gibi malzemelerin sertleşmesine neden olur.