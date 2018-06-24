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Girne'de oy pusulasının fotoğrafını çekti tutuklandı

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Seçim suçları...
Girne'de oy pusulasının fotoğrafını çekti tutuklandı

Seçim suçları...

Girne’ye bağlı Çatalköy’de bir kişi, oy pusulasının fotoğrafını çektiği için tutuklandı.

Gazimağusa'da Karakol İlkokulu'nda sandık alanı içinde bir adaya ait broşür dağıtan kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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