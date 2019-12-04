Gül, Yasemin ve Meyve ağaçları Ev Bahçelerinde En Fazla Tercih Edilen Bitki Türleri…

Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller ve Öğretim Görevlisi Sinem Yıldırım’ın ortaklaşa yürüttüğü kültürel peyzajlarda bitki biyoçeşitliliği araştırma projesi “Kıbrıs’ta Bitki Biyoçeşitliliği ve Kültürel Peyzajların Önemi” başlığı ile International Journal of Advanced and Applied Sciences dergisinin Ağustos 2019 sayısında yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 2015-2016 yılları arasında yürütülen bilimsel proje kapsamında, toplam 81 farklı türe ait süs bitkisi, 35 farklı türde de yenilebilen bitki yetiştiriciliği yapıldığı tespit edildi.

Güzelyurt Bölgesi’nde 60 köy evinde ve kırsal konut bahçelerinde yetiştirilen bitki türlerinin teşhis edilmesi için yapılan araştırma ziyaretlerinde, Kıbrıs kültüründe kırsal ev bahçelerinin neredeyse tamamında gül ve yasemin bitkileri ile meyve ağaçlarının yer aldığı tespit edildi.

Faydalı Sebze ve Bitkiler Yetiştiriliyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller, yürütülen araştırma ile ilgili olarak, kırsal ev bahçelerinde süs bitkilerinin yanı sıra “yenilebilen bitki” yetiştiriciliğinin yaygın bir şekilde yapıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Öğretim Görevlisi Sinem Yıldırım ise sebze ve otsu baharat bitkilerinin de yetiştirilmekte olduğunu ve yetiştirilmekte olan otsu baharat ürünlerin faydaları hakkında da toplumun bilinçli olduklarını gözlemlendiklerini ifade etti.

Yeşil Alanlar Sağlıklı Olmamıza Yardımcı Oluyor…

Prof. Dr. Özge Özden Fuller ve Öğretim Görevlisi Sinem Yıldırım, genel olarak yeşil bir ortam içerisinde yaşayan insanların ruh ve beden sağlığının daha olumlu bir yönde geliştiğini gösteren bir çok araştırma olduğunu belirterek araştırmalardan örnekler verdi.

Buna göre, 1984 yılında Science Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmada, bahçede ve doğada zaman geçirmenin ameliyatların, enfeksiyonların ve diğer bazı rahatsızlıkların daha kolay iyileşmesine yardımcı olduğu ortaya konuldu. Hollandalı bilim adamları tarafından 2015 yılında yürütülen bir başka araştırmada da yaşam alanına yakın olan yeşil alanların insan sağlığına olumlu etkisi olduğu tespiti yapıldı. Yine İspanya’da 2015 yılında yürütülen benzer bir çalışmada, yaşam alanına yakın yeşil alanların insanların ruh sağlığına iyi geldiği kaydedildi.

Farklı Bir Parametrede Peyzaj Analizi Yapılıyor…

Prof. Dr. Özge Özden Fuller, şu anda bir başka proje üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekleyerek, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Asilsoy ve Öğretim Görevlisi Sinem Yıldırım’la birlikte yine aynı bölgede farklı bir parametrede peyzaj analizi yaptıklarını, yakın bir zamanda proje ile ilgili önemli sonuçlarını elde etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.