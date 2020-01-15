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Gülben Ergen'e hapis cezası talebi

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AKP destekçisi sunucu Erhan Çelik eski eşi Gülben Ergen'in Emine Bulut cinayeti sonrası yaptığı paylaşımla kendisine hakaret ettiğini iddia etti, Ergen hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Gülben Ergen'e hapis cezası talebi

Şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna ölüm mesajları atan eski eşi sunucu Erhan Çelik, Ergen'in otoparkına giderek aracını bıçakla çizmişti. Ergen'in Emine Bulut cinayeti sonrası kendi yaşadıklarını da hatırlatarak, "Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, ‘Ne var canım arabasını çizmişse’ derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur” şeklindeki mesajı dava konusu oldu.

Çelik, bu paylaşımla ve Ergen’in aynı paylaşımında yer verdiği "Gevşek gevşek gülümseyerek… Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar" sözleriyle kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Savcılık, Ergen hakkında ‘Hakaret’ suçundan 5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasına karar verdi.

İddianamede Ergen’in ifadesine de yer verildi. Bahse konu sosyal medya paylaşımının kendisine ait olduğunu kabul eden ünlü şarkıcı ifadesinde, “Hem bir anne hem bir kadın hem de bir sanatçı olarak başımdan geçen bir olayı sevenlerimle paylaşma ihtiyacı hissettim. Çünkü, o gün yaşadıklarım aslında ne kadar şanslı olduğumu bana gösterdi” dedi.

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