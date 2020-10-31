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Güncel 22 Ayar Bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek Ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar?

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Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor.
Güncel 22 Ayar Bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek Ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar?

Yatırımcıların özellikle yakından takip ettiği sarı metalde hareketlilik sürerken büyük ve küçük yatırımcı gözetmeksizin fiyatlardaki bu hareketlilik gün içerisinde araştırılıyor.

ATA ALTIN

Alış: 3.331,60

Satış: 3.368,80

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.300,00

Satış: 3.350,00

GRAM ALTIN

Alış: 501,29

Satış: 501,37

YARIM ALTIN

Alış: 1.623,70

Satış: 1.645,80

ÇEYREK ALTIN

Alış: 810,60

Satış: 821,70

TAM ALTIN

Alış: 3.188,65

Satış: 3.251,48

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 451,59

Satış: 469,05

 

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