Güncel 22 Ayar Bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek Ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar?

Yatırımcıların özellikle yakından takip ettiği sarı metalde hareketlilik sürerken büyük ve küçük yatırımcı gözetmeksizin fiyatlardaki bu hareketlilik gün içerisinde araştırılıyor.
ATA ALTIN
Alış: 3.331,60
Satış: 3.368,80
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.300,00
Satış: 3.350,00
GRAM ALTIN
Alış: 501,29
Satış: 501,37
YARIM ALTIN
Alış: 1.623,70
Satış: 1.645,80
ÇEYREK ALTIN
Alış: 810,60
Satış: 821,70
TAM ALTIN
Alış: 3.188,65
Satış: 3.251,48
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 451,59
Satış: 469,05
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